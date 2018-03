Israela Vodovoz a murit. Ea a fost găsită fără suflare în baie

În ultima sa intervenţie la televizor, Israela vorbise despre boala grea care a împins-o la izolare.

„Am o boală grea, astm şi trebuie să o ţin sub control. Nu pot să ies, aerul poluat din Bucureşti... schimbările de temperatură pentru mine... sunt otravă. Am o boală cronică, nu primesc pe nimeni la mine. Eu fac 20 de paşi, la 50 de paşi devine greu. Eu îmi asum această izolare, nici copiii, nici nepoatele nu le primesc la mine. Dacă vorbesc acum aşa, fără să îmi trag sufletul, încă e bine. Am reţinut apă. Creierul e OK," declarase Israela, pe data de 8 februarie, în cadrul emisiunii "Agenţia VIP".