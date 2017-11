Harvey Weinstein, acuzat de viol de încă o actriţă. A 94-a victimă a mogulului: „M-a violat de două ori, în 2010“ FOTO

Mărturiile împotriva producătorului Harvey Weinstein (65 de ani) continuă. Actriţa Paz de la Huerta (33 de ani) spune că mogulul a violat-o de două ori, scrie News.ro.

Alte 93 de femei care au declarat că au fost hărţuite. Dintre acestea 14 spun că au fost violate de magnatul de la Hollywood, potrivit AFP.

Tânăra, care a jucat în serialul produs de HBO „Boardwalk Empire“ şi „Enter the Void“, de Gaspar Noé, relatează că Harvey Weinstein a condus-o acasă cu maşina, într-o seară din noiembrie 2010, după ce s-au întâlnit într-un bar frecventat de celebrităţi.

Paz de la Huerta FOTO Getty Images

Paz de la Huerta povesteşte că producătorul a insistat să urce la ea pentru a bea un pahar cu apă. A îmbrăţişat-o de când au ajuns în apartament, iar când ea a încercat să-l respingă a împins-o cu forţa pe pat şi a violat-o, potrivit declaraţiei actriţei.

„Imediat cum am ajuns în casă, a început să mă sărute, dar l-am respins. Apoi m-a împins în pat, şi-a dat jos pantalonii şi mi-a ridicat fusta cu forţa. Mi-a fost frică. Nu a fost deloc un act consimţit. Totul s-a întâmplat foarte repede. După ce a terminat, mi-a zis că mă va suna. Am rămas întinsă pe pat, în stare de şoc“, a declarat Paz de la Huerta, scrie Huffington Post.





Paz de la Huerta FOTO Getty Images

Harvey Weinstein a mai agresat-o o dată, în luna decembrie 2010. Potrivit mărturiei, el a aşteptat-o într-o seară fără să o anunţe în holul imobilului în care locuia. I-a spus să tacă: „Vorbim în apartament“, a detaliat actriţa de origine spaniolă. Ea a adăugat că băuse în acea seară: „Nu mă simţeam bine. Eram înspăimântată. Am spus nu. În timp ce se afla deasupra mea, i-am tot spus că nu vreau să se întâmple asta. A fost dezgustător. Este ca un porc…M-a violat“.





Harvey Weinstein FOTO Getty Images

„Am fost traumatizată. Am fost atât de dezgustată de ceea ce s-a întâmplat, de mine…Mi-a fost foarte greu după“, a adăugat tânăra.

Poliţia din New York anchetează acest caz. „Suntem la curent cu aceste plângeri de agresiune sexuală. Anchetăm cazul. Poliţia din New York continuă să lucreze cu procurorul din Manhattan la acest dosar“, a declarat pentru AFP sergentul Brendan Ryan de la poliţia din New York.

Scandalul „Weinstein“ a început pe 5 octombrie, după ce The New York Times şi The New Yorker au publicat articole în care mai multe femei îl acuzau pe producător de hărţuire sexuală. Între ele, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow şi Angelina Jolie, Cara Delevingne, fotomodele şi angajate ale lui Harvey Weinstein. În plus, alte femei, între care se numără Rose McGowan, îl acuză de viol.