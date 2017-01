Cum au reacţionat vedetele după ce Trump a restricţionat imigraţia în SUA. „Cum se nasc teroriştii: interzice unui grup intrarea în ţară, apoi aşteaptă“

Ordinului executiv semnat de preşedintele Donald Trump care restricţionează imigraţia în Statele Unite ale Americii a înfuriat vedetele americane, acestea reacţionând pe reţele sociale.

Reamintim că ordinul executiv care restricţionează temporar primirea refugiaţilor şi blochează total intrarea în Statele Unite a cetăţenilor din şapte state predominant musulmane - Iran, Irak, Siria, Somalia, Libia, Sudan şi Yemen - a fost semnat sâmbătă dimineaţă de preşedintele Donald Trump, iar Departamentul de Securitate Internă al Statelor Unite a transmis vameşilor că acesta trebuie aplicat cu caracter imediat. Astfel, multe persoane care se aflau la debarcare sau în tranzit către un aeroport american la momentul intrării măsurilor în vigoare s-au văzut în imposibilitatea de a intra pe teritoriul american.

Vedetele americane au contracarat decizia lui Trump printr-un val de mesaje pe reţele sociale, unele dintre ele scriind anecdote personale şi invitându-şi susţinătorii să boicoteze împotriva preşedintelui american, în timp ce altele şi-au îndemnat fanii să nu se lase intimidaţi de această iniţiativă, arată „Huffington Post“.

Cum iau naştere teroriştii

Actorul de stand-up comedy cu origini pakistaneze Kumail Nanjiani a scris pe Twitter o serie de mesaje prin care a atenţionat că ordinul lui Trump poate naşte ură, mesajul poate fi înţeles radical greşit, iar mulţi oameni au de suferit.

How to make terrorists:



1. Ban everybody from a certain group from entering the country.

2. Wait. — Kumail Nanjiani (@kumailn) January 28, 2017

As someone who was born in Pakistan I can tell you coming into America is VERY difficult. A #Muslimban accomplishes nothing but hate. — Kumail Nanjiani (@kumailn) January 28, 2017

You're saying to a billion people "You're all the same. You're all dangerous to us." Children hear this. You breed evil here & everywhere. — Kumail Nanjiani (@kumailn) January 28, 2017

Actriţa Alyssa Milano a postat pe reţelele sociale o poză cu ea şi prietenul ei Alla Mohammad Khaled pentru a-şi arătata solidaritatea faţă de cei afectaţi de această interdicţie.

My best friend, Alaa Mohammad Khaled, is Muslim. His parents were Palestinian refugees. His brother is DJ Khaled. #RefugeesWelcome pic.twitter.com/qXOapgvvF7 — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 28, 2017

În tot acest timp, comediantul Seth Rogen şi-a îndemnat fanii să iasă în stradă.

LA Protest on #Muslimban TODAY 1-5 at Federal Immigration Office, 300 N. Los Angeles St. https://t.co/y2KOOJmqWx — Seth Rogen (@Sethrogen) January 28, 2017

„Los Angeles este casa atâtor imigranţi, atâtor oameni creativi, atâtor visători. America noastră este mare, este liberă şi este deschisă visătorilor de orice rasă, de oriunde, de orice religie. Viziunea noastră este în antiteză cu cea a preşedintelui Trump. În seara aceasta vreau să resping, în mod special, viziunea lui şi să spun că America trebuie să fie mai bună de atât“, a declarat cântăreţul şi actorul John Legend la cea de-a 28-a gală a premiilor Sindicatului producătorilor americani (PGA), care a avut loc sâmbătă seară.

Soţia sa, modelul Chrissy Teigen, şi-a exprimat părere într-un mesaj publicat pe Twitter: „Donald Trump este o fiinţă bolnavă, rea. Până în măduva oaselor“.

DJ Deadmau5 i-a transmis, tot printr-un mesaj online, lui Trump: „Cred că mai bine o trimiţi pe Melania înapoi“.

Actriţa şi cântăreaţa Lucy Hale a spus: „Îmi pare foarte rău pentru atât de mulţi oameni astăzi şi pentru că ţara în care trăiesc este trasă înapoi“.

Donald Trump, „un porc imoral“

Într-o postare tot pe Twitter, cântăreaţa Rihanna, originară din Barbados, a transmis: „Dezgustător! Vestea este devastatoare! America este distrusă chiar sub ochii noştri. Ce porc imoral trebuie să fii să implementezi un astfel de rahat?“.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!! — Rihanna (@rihanna) January 29, 2017

Regizorul Michael Moore, Miley Cyrus, Kerry Washington, Lily Allen, George Takei şi Chloe Grace Moretz au fost alte nume care şi-au exprimat opiniile în mediul virtual.

To our Muslim neighbors in the world: I & tens of millions of others are so very sorry. The majority of Americans did not vote 4 this man. — Michael Moore (@MMFlint) January 28, 2017

Sick to my stomach today about the #MuslimBan

Don't understand why? Go to @Stl_Manifest & learn the awful history of US rejecting refugees — kerry washington (@kerrywashington) January 28, 2017

THIS ! Don't normalise #MuslimBan it is a heinous heinous act. https://t.co/6cJukZGeKv — lily allen (@lilyallen) January 28, 2017

I hope we're all paying attention. https://t.co/vcpcdquogB — George Takei (@GeorgeTakei) January 27, 2017