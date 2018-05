Cum arată astăzi actriţa “Fefe”, din Inimă de Ţigan. Interviu exclusiv din Los Angeles: „În America mi s-a demontat tot ce ştiam despre actorie în România”

Am regăsit-o pe Adina printre coloanele din faţa muzeului LACMA mai tânără ca niciodată. E departe de a fi ajuns acolo unde şi-a propus, dar e limpede că Los Angeles-ul îi prieşte. „Câteodată şi mie mi se pare când mă uit la TV că am o altă strălucire şi poate e adevărat. Beau multă apă… Suntem în California, e soare tot timpul, dacă ai grijă de tine n-ai cum să nu arăţi bine. Înainte mă duceam la sală, acum merg la Yoga în fiecare zi. Am descoperit Yoga aici, m-a dus un prieten şi la început nu mi-a plăcut deloc pentru că fac Hot Yoga, care înseamnă saună şi Yoga în acelaşi timp. Mi s-a părut oribil la început. Acum însă îmi place cel mai mult dintre toate felurile de sport pe care le-am practicat.”, povesteşte Adina.

„Am plecat în L.A. la sfârşitul anului 2015. Ce mi s-a părut la momentul respectiv a fost că-mi atinsesem personal un fel de limită creativă, artistică.”

Iată ce face, în prezent, actriţa Adina Galupa în Los Angeles!