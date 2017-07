Charlize Theron a întors toate privirile cu ţinuta îndrăzneaţă purtată la premiera noului ei film FOTO

Charlize Theron şi-a făcut apariţia la eveniment într-un sutien alb marca Christian Dior şi o fustă mini cu talie înaltă care i-a scos în evidenţă picioarele tonifiate.

Actriţa, care în 2007 a fost desemnată de revista Esquire cea mai sexy femeie în viaţă, a fost lăudată pentru alegerea vestimentară şi apreciată pentru îndrăzneală.

De asemenea, Theron a impresionat şi prin faptul că a petrecut mult timp oferind autografe şi făcând fotografii cu fanii.

Noul film al actriţei americane, „Atomic Blone“, a avut premiera mondială în Berlin, Germania, locul în care se desfăşoară acţiunea.

Cu această ocazie, actriţa a declarat că este mândră de acest rol şi îl priveşte ca pe o oportunitate să rupă barierele de gen. „Am văzut potenţial în acest personaj. Am vrut ca ea să joace după acelaşi set de reguli impuse şi bărbaţilor“, a declarat Theron pentru Reuters.

Până acum filmele cu spioni au fost dominate de bărbaţi, printre acestea numărându-se „James Bond“, „Mission Impossible“ şi „Bourne“.





























































































De asemenea, Theron a precizat şi că rolul a fost o adevărată provocare, dezvăluind că şi-a crăpat dinţii în timpul antrenamentelor de luptă, pentru că şi-a dorit să execute mişcările cât mai bine şi să fie cât mai credibilă pentru spectatori.

„S-a întâmplat în prima lună de antrenamente. Am avut dureri dentare severe, aşa că dentistul a fost nevoit să-mi scoată unul dintre dinţi şi să-mi cureţe canalele. A fost dur. Am vrut să fiu în cea mai bună formă şi mi-a fost greu“, a povestit actriţa.

În „Atomic Blonde“, Charlize Theron o interpretează pe Lorraine Broughton, cea mai letală asasină MI6, care e trimisă în Berlin să rezolve un caz de siguranţă naţională în timp ce revoluţia sufocă străzile germane, iar trădarea este la ordinea zilei. Cel mai de preţ agent al serviciilor secrete britanice îşi etalează toate atuurile de spion şi apelează în egală măsură la senzualitate şi brutalitate ori de câte ori e nevoie pentru a rămâne în viaţă şi a-şi duce misiunea la bun sfârşit. Singură într-un oraş dominat de haos, ea se asociază cu agentul infiltrat David Percival (James McAvoy) pentru a deconspira un joc letal de spionaj şi a readuce în ţară un dosar clasificat extrem de important.

Charlize Theron este câştigătoarea unui premiu Oscar pentru interpretarea din filmul „Monstrul/ Monster“ (2004) şi mai are în palmares roluri precum cele din „Cu capul în nori/ Head in the Clouds“ (2004), „Eu, Peter Sellers/ The Life and Death of Peter Sellers“ (2004), „Aeon Flux“ (2005) şi „Hancock“ (2009). În 2012, actriţa a putut fi văzută pe marile ecrane în două lungmetraje de mare succes – „Snow White & the Huntsman/ Albă ca Zăpada şi războinicul vânător“ şi „Prometheus“ –, iar în 2015 a cucerit publicul cu rolul Imperator Furiosa din filmul de acţiune post apocaliptic „Mad Max: Fury Road/ Mad Max: Drumul furiei“.