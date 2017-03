Bob Dylan: „Amy Winehouse a fost ultima individualitate artistică adevărată“

Starul american a acceptat de curând să acorde un interviu, ce a fost publicat integral pe site-ul său . Bob Dylan a fost invitat de jurnalistul Bill Flanagan să exprime un punct de vedere în legătură cu faptul că unul dintre single-urile sale, „Make You Feel My Love“, a devenit un cântec clasic, ce a fost preluat de artişti celebri, precum adele, Garth Brooks şi Billy Joel.

„Da, toate acele coveruri, unul după altul, m-au impresionat“, a spus Bob Dylan.

Rugat să vorbească şi despre artiştii tineri care îl impresionează, legendarul cântăreţ american a menţionat mai multe nume, inclusiv cel al cântăreţei britanice Amy Winehouse.

„«Après» al lui Iggy Pot este un album bun. Îmi place Imelda May, Valerie June, The Stereophonics. Îmi place albumul lansat de Willie Nelson şi Norah Jones, în colaborare cu Wynton Marsalis, un tribut adus lui Ray Charles. Mi-a plăcut ultimul album al lui Amy Winehouse“, a spus Bob Dylan.

Întrebat dacă a fost un fan al cântăreţei Amy Winehouse, artistul american a spus: „Da, absolut. Ea a fost ultima individualitate artistică adevărată“.

Amy Jade Winehouse (14 septembrie - 23 iulie 2011) a fost o cantăreaţă britanică de origine evreiască, renumită pentru vocea sa gravă, specifică contraltelor. Artista a abordat diferite stiluri muzicale - rhythm and blues, soul şi jazzul anilor 1960. A debutat cu albumul „Frank“, lansat în 2003, care a primit recenzii favorabile din partea criticilor de specialitate, însă albumul care i-a adus celebritatea a fost „Back To Black“, lansat în 2006, care a transformat-o pe artistă într-un veritabil star mondial şi i-a adus cinci premii Grammy.

În ciuda unei cariere muzicale prolifice, viaţa privată a cântăreţei a fost intens mediatizată de majoritatea tabloidelor din întreaga lume, din cauza consumului excesiv de droguri şi alcool, dar şi a unei căsnicii controversate cu asistentul de producţie video Blake Fielder-Civil în perioada 2007–2009. Amy Winehouse a decedat pe 23 iulie 2011 în locuinţa sa din Londra, din cauza consumul excesiv de alcool.

Bob Dylan, laureatul premiului Nobel pentru literatură pe anul 2016, va lansa un nou album de studio, un material discografic în trei volume intitulat „Triplicate“, pe 31 martie, ce conţine 30 de coveruri ale unor piese interpretate de artişti americani celebri.

Fiecare dintre cele trei volume din noul album are un titlu propriu: „Til The Sun Goes Down“, „Devil Dolls“ şi „Comin' Home Late“. „Triplicate“ este cel de-al 38-lea album de studio al cântăreţului Bob Dylan.

Bob Dylan, în vârstă de 75 de ani, ale cărui versuri şi cântece au influenţat generaţii de fani, este primul cantautor din lume care a câştigat premiul Nobel pentru literatură. Bob Dylan are statutul unei legende. Influenţa lui asupra muzicii contemporane este profundă, iar el este obiectul unui flux constant de „literatură secundară“, reprezentând sursa de inspiraţie principală pentru numeroşi scriitori. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, Bob Dylan a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Majoritatea compoziţiilor sale au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială.