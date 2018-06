Actorul Jackson Odell, din „Modern Family“ şi „The Goldbergs“, a murit la 20 de ani

Familia actorului a confirmat pe Twitter decesul tânărului actor: „Familia Odell anunţă pierderea fiului nostru iubit. El va rămâne pentru totdeauna o stea luminoasă şi un suflet strălucit, iubitor şi talentat. A avut atât de multe de oferit. Familia noastră va şti mereu acest adevăr şi ne dorim ca restul oamenilor care l-au cunoscut şi l-au iubit să facă la fel. Acum încercăm să acceptăm această pierdere greu de imaginat.“

Odell a murit la 20 de ani, iar cauzele decesului nu au fost încă stabilite, însă autorităţile au demarat o investigaţie, potrivit BBC.

Colegii din cele două seriale în care s-a remarcat i-au adus omagii prin intermediul reţelelor sociale. Actriţa Ariel Winter, care o interpretează pe Alex Dunphy în sitcomul „Modern Family“, a declarat: „Îmi este întotdeauna greu când aflu că o persoană a murit, dar moartea unui om atât de tânăr mă întristează profund.“

La rândul lui, Charlie DePew, care a jucat cu Odell în serialul „The Goldbergs“, a scris: „Sunt atât de fericit că am avut şansa să te cunosc. Ai fost un adevărat talent şi o persoană şi mai adevărată.“

Jackson Odell şi-a făcut debutul ca actor la vârsta de 12 ani, iar de-a lungul timpului a apărut în mai multe producţii de televiziune precum „iCarly“, „The Goldbergs“, „Modern Family“ şi „Arrested Development“, dar şi în comedia „Judy Moody and the Not Bummer Summer“.

De asemenea, el a compus numeroase piese incluse pe coloana sonoră a filmului „Forever your Girl“.