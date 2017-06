Admiterea pentru nehotărâţi. Universităţile din străinătate vin după Bac să-şi recruteze studenţii: interviul va dura 15 minute

Multe universităţi de prestigiu din străinătate au luat în calcul această ultimă şi întârziată etapă de admitere pentru anul 2017-2018 pentru acei elevi care nu sunt încă hotărâţi înspre ce facultate să se îndrepte sau pentru cei care au aplicat pentru studii în străinătate şi nu au îndeplinit condiţiile de admitere. Absolvenţii de clasa a XII-a nu sunt singurii vizaţi, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii care doresc un master sau un MBA în străinătate.





Interviurile vor avea loc în patru oraşe din România:





- Bucuresti: 11 iulie,11:00-18:00, Sheraton Hotel - salile Arizona si Colorado

- Timisoara: 12 iulie,13:00-17:00, Hotel Timisoara - sala Roma

- Cluj-Napoca: 13 iulie,13:00-17:00, City Plaza Hotel - sala Venezia





- Iasi: 14 iulie,13:00-17:00, Congress Hall, Palas Mall - sala Mozart.





Participarea la aceste interviuri este gratuită, dar candidaţii trebuie să contacteze un consultant de la IntegralEdu pentru a pregăti dosarul necesar admiterii (acte care trebuie să fie trimise cel târziu pe 10 iulie). Formularul de întregistrare este valabil pe site-ul IntegralEdu, iar după completarea acestuia, consultanţii vor contacta participanţii pentru alcătuirea dosarului şi programarea interviului. De asemenea, consultanţii se angajează să fie alături de doritori pe tot parcursul procesului, atât la dosar, cât şi la alegerea universităţii sau a programului de studio potrivit.





În urma interviului, aceştia vor afla dacă sunt admişi sau nu. Pentru doritorii care nu reuşesc să ajungă la unul din aceste oraşe, aceştia pot susţine interviul prin Skype.





Programele la care candidaţii se pot înscrie sunt diverse şi pornesc de la Computers, Networking and Communications Technology, Business and Finance, Fine arts, Architecture, Film, Radio and TV Studies, Tourism Management, la Oil and Gas Management şi multe altele.





Universităţile care vor susţine anul acesta în România procesul de admitere în 15 minute sunt: Canterbury Christ Church University, Coventry University, Keele University, Lancaster University, Middlesex University, London Brunel International College, Plymouth University International College si Plymouth University (parte a NAVITAS), Northampton University, SAE Creative Media Institute, Sheffield Hallam University, Swansea University, University of Essex, University of Sunderland, York St. John University din Marea Britanie şi HZ University of Applied Sciences din Olanda.