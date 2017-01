Cum explică preşedintele Consiliului Fiscal „gaura“ de 10 miliarde de lei pe care Dragnea a găsit-o în bugetul statului

„Faţă de a doua rectificare bugetară, veniturile realizate sunt mai mici cu 13,3 miliarde de lei: minus 8,4 miliarde de lei din fonduri europene, minus de 2,4 miliarde de lei din venituri fiscale, un plus de 0,2 miliarde de lei din CAS şi diferenţa din venituri nefiscale. Noi am atras atenţia la fiecare rectificare bugetară că ţinta pentru fonduri europene este optimistă, însă fără impact asupra deficitului bugetar pentru că dacă nu ai fonduri atrase, automat nu ai nici cheltuiala cu cofinanţarea. Toate guvernele au supraestimat partea de fonduri europene pe un motiv absolut corect: dacă eu bugetez pe venituri să atrag un euro, automat voi bugeta pe partea de cheltuieli un euro plus cofinanţarea. Mă asigur astfel că nu va putea nimeni să invoce că nu am cofinanţare“, a declarat Ionuţ Dumitru, pentru „Adevărul“.

Liderul PSD a prezentat cifre care ar demonstra că există o „gaură“ la buget de 10 miliarde de lei şi a cerut ca rectificările bugetare pozitive ale Guvernului Cioloş să fie verificate de comisiile de buget-finanţe din Parlament. „Aş vrea să vă dau şi nişte cifre pentru că aşa am fost obişnuiţi în câteva luni, mai ales că am văzut o postare pe Facebook a cuiva care făcea referire la cifre. Îi dau dreptate domnului pentru că a spus că se poate vorbi de o gaură atunci atunci când avem venituri mai mici, despre asta vorbim. Conform programării iniţiale la adoptarea bugetului pentru 2016, veniturile erau estimate pe final de an la 231,1 miliarde lei. La sfârşitul anului, veniturile au fost de 221,1 miliarde lei, mai puţin cu 10 miliarde“, a afirmat luni Dragnea.

Ionuţ Dumitru a explicat şi performanţa slabă a încasărilor TVA din ultima lună a acestui an. „Când discutăm de TVA, luna decembrie a fost o încasare mai mică decât mă aşteptam, însă o mare parte din această scădere a fost determinată de restituirea mai mare de TVA, de 2,1 miliarde de lei, faţă de câte 1,1 miliarde de lei în lunile precedente. Aşadar, s-a încasat TVA de 5,8 miliarde de lei, s-a restituit TVA de 2,1 miliarde de lei, iar încasările nete de TVA au fost de 3,7 miliarde de lei, cu 14% mai puţin faţă de luna decembrie a anului precedent, scădere care nu iese din peisaj. Dacă erau rambursările la nivelul lunilor anterioare, încasările nete din TVA erau chiar mai mari. Rambursările sunt mai mari pe final de an pentru că, în funcţie de spaţiul fiscal, Guvernul decide să ramburseze mai mult pentru a nu pune presiune pe buget în următorul an“, a explicat preşedintele Consiliului Fiscal.

Birourile Permanente reunite au aprobat, marţi, solicitarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, privind efectuarea unei anchete a Comisiilor de buget-finanţe ale Camerei Deputaţilor şi Senatului prin care să fie verificare condiţiile în care s-a realizat rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din august şi noiembrie 2016 de către Guvernul Cioloş, a anunţat marţi secretarul Camerei Marcel Ciolacu.

„Scopul anchetei este verificarea condiţiilor în care s-au realizat rectificările bugetelor de stat, mijloacele anchetei, audierea tuturor persoanelor implicate, care pot furniza informaţii şi clarificări pe acastă temă“, a afirmat deputatul PSD.

„Vorbim de cel puţin cinci persoane care trebuie să dea explicaţii: primul ministru, ministrul Finanţelor, ministrul Fondurilor europene, şeful ANAF şi preşedintele Consiliului Fiscal“, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

„Gaura“ din buget descoperită de Liviu Dragnea nu este însă o gaură, ci o supraestimare a unor venituri aferente proiectelor cu fonduri europene, lucru pe care l-a admis şi Viorel Ştefan, ministrul Finanţelor.

Ministrul de Finanţe, Viorel Ştefan, a declarat, marţi, la Parlament, că el nu a pronunţat cuvântul „gaură“ la buget, fiind doar „o proiecţie nerealistă, o supraestimare a veniturilor bugetare din raţiuni politicianiste”, iar Curtea de Conturi va trebui să identifice „elementele de nelegalitate, de oportunitate, de comportament de bun gospodar“ al Guvernului Cioloş.

Chestionat ce este cu acea suma de bani dispăruta din buget, Viorel Ştefan a spus că, „faţă de proiecţia iniţială, upgradată prin cele două rectificări bugetare, cea din august şi cea din noiembrie, pe execuţie se constată nerealizarea a 10 miliarde de lei la poziţia de venituri“.

„Sigur, chestiunea e foarte serioasă dar, pe de altă parte, îmbracă un caracter tehnic. De aceea, cred că examinarea în cadrul comisiilor de specialitate odată cu pronunţarea asupra celor doua ordonanţe de rectificare bugetară din cursul anului 2016, în condiţiile în care comisiile de specialitate pot beneficia şi de asistenţa Curţii de conturi - e necesar un audit al Curţii de Conturi, pentru a verifica condiţiile în care s-au făcut aceste rectificări - condiţiile de legalitate, de oportunitate. Deci, în acest condiţii, probabil vom avea o concluzie bine conturată după examinarea în cadrul şedinţelor reunite ale celor două comisii. Azi, birourile reunite vor sesiza comisiile în acest sens“, a completat ministrul de Finanţe.

Întrebat în continuare dacă lipsa acestei sume din buget va încurca programul de guvernare al PSD, Viorel Ştefan a spus că ar fi fost de dorit ca în 2016 să se utilizeze mai multe fonduri europene.