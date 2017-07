Biriş, despre acţiunile la purtător la Tel Drum: Banii vorbesc. Să vadă fiscul cine a primit dividende şi ce a făcut cu ele

Potrivit mai multor anchete jurnalistice, firma de construcţii Tel Drum foloseşte acţiuni la purtător, fiind „patronată” astfel din umbră de Liviu Dragnea, în condiţiile în care printre cei care au condus-o s-au aflat Marian Fişcuci, fost coleg de liceu al liderului PSD, sau Liviu Lucian Dobrescu şi Mugurel Sorin Gheorghieş, doi foşti colegi de facultate.

Potrivit avocatului Biriş, „lucrurile sunt simple”, iar ceea ce este de făcut este să fie urmăriţi banii

„Lucrurile sunt simple, aşa cum spunea un prieten evreu bătrân: «Gabi, follow the money. Money talks» (Urmăreşte banii. Banii vorbesc, n.r.). Să vadă fiscul cine a primit dividende şi ce a făcut cu ele. Nu au cum să nu ştie, firma a trebuit să reţină şi să plătească impozitul pe dividend. Să vadă dacă nu cumva a fost doar tranzit prin contul respectiv, dacă nu cumva UBO (ultimul beneficiar efectiv, n.r.) era altcineva (by the way, înţelegem acum şi de ce de propunerea mea de full disclosure cu privire la UBO - beneficiarul final, nu prea vrea nimeni să vorbească serios). Să vadă şi dacă cei care au votat în AGA sunt mereu aceiaşi şi dacă nu să investigheze cum s-au transferat acţiunile (transferul era impozabil, cineva trebuia să plătească impozit)”, scrie pe pagina sa de Facebook avocatul.

În acelaşi timp, el adresează o întrebare publică ANAF. „A fost vreodată luat în calcul că factor de risc la analizele de risc pe care le faceţi (alea în urmă cărora v-aţi dus la Rise) faptul că o societate are acţiunile la purtător? Cum aplicaţi acolo regulile de transfer pricing? Cum impozitaţi transferul acestor acţiuni? V-a interesat vreodată acest subiect???”, întreabă Biriş.

El spune că nu înţelege cum statul admite furnizori cu acţiuni la purtător şi cum nimeni până acum „nu s-a gândit ce scut oferă anonimitatea cvasitotală a acţiunilor la purtător pentru corupţie/conflicte de interese”. „Nu înţeleg cum a fost posibil că acţiunile la purtător să mai poată există în condiţiile în care este evident că ele pot fi uşor folosite pentru a te ascunde de plata impozitelor atunci când, de exemplu, cineva vinde acţiunile”, mai spune Biriş.

Potrivit lui, prin acţiunile la purtător „avem un scut oferit de lege nu numai pentru evaziune, corupţie, dar chiar şi pentru finanţarea terorismului - iar asta este inacceptabil”.