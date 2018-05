Animalele vii exportate de România ajung aproape moarte în Turcia. Importurile au fost suspendate

„Având în vedere adresa primită din partea autorităţii veterinare centrale din Turcia, prin care ne-au comunicat faptul că au conststat deficienţe (neconcordanţe asupra sănătăţii animalelor şi a certificării) la exportul de bovine din România către Turcia, începând cu 18.05.2018, medicul veterinar zonal nu va mai certifica transporturi de bovine pentru export în Turcia. Transporturile de bovine, notificate de către agenţii economici până la această dată către DSVSA judeţeană, vor putea fi expediate”, se arată în adresa autorităţii sanitar veterinare, semnată de directorul general Cristian Togan.







Tot astăzi au fost demarate verificări la centrele de colectare, urmând ca rezultatele să fie transmise Direcţiei Generale Control Oficial până la data de 29 mai.

Animals International a atras atenţia în mod repetat cu privire la condiţiile extreme în care animalele vii sunt transportate şi sacrificate în Turcia şi în alte ţări din Orientul Mijlociu şi din Nordul Africii.

„La ultimele sesizări pe care le-am depus împreună cu organizaţiile noastre partenere Eyes on Animals şi Animal Welfare Foundation nu am mai primit niciun răspuns de la domnul ministru Daea şi de la ANSVSA. În sesizări am oferit informaţii detaliate cu privire la animalele moarte sau muribunde de la graniţa cu Turcia din cauză că veterinarii din România aprobă jurnale de călătorie cu încălcarea legislaţiei Europene şi a apelului repetat al Comisiei Europene să se înceteze exporturile pe timp de vară când temperaturile depăşesc 30 de grade. Ori în investigaţiile noastre temperaturile erau între 35 – 44 de grade, iar timpul mediu de aşteptare la graniţă a fost de 12,86 ore cu un maxim de 28,50 ore. Niciunul dintre loturile observate la frontiera turcească nu ar fi trebuit să fie aprobat în România. Toate animalele observate au fost înghesuite în camioane supraaglomerate, la temperaturi maxime cuprinse între 35°C şi 44°C”, susţine Gabriel Păun, director UE al Animals International.

Aceasta consideră că medicii veterinari oficiali nu ar fi trebuit să aprobe jurnale de călătorie pe această rută pe durata verii.

„Anexa I, capitolul VI, punctul 3.1 din Regulamentul CE 1/2005 prevede că temperatura din interiorul vehiculelor de transport pentru animale nu trebuie să depăşească 30°C. Timpii lungi de staţionare, în combinaţie cu această caniculă insuportabilă au consecinţe tragice pentru animale. Toate animalele observate au fost stresate din cauza căldurii, multe dintre ele aflându-se în imposibilitatea de a face faţă condiţiilor de transport, iar o parte din taurii transportati au decedat, în cele din urmă, din cauza stresului termic”, a declarat Gabriel Păun.

Mari probleme de hidratare

80% din totalul camioanelor inspectate ce conţineau animale din România au avut probleme cu sistemul de hidratare, în timp ce 75% dintre camioanele inspectate aveau şi probleme suplimentare cu ventilaţia.

În general, la bordul camioanelor şi al navelor de transport lipseşte cu desăvârşire un medic veterinar oficial care ar trebui să asigure conformitatea cu regulamentul UE privind transporturile şi Hotărârea Curţii Europene de Justiţie. În prezent companiile de transport nu sunt trase la răspundere cu privire la abuzul asupra animalelor pe durata transportului dincolo de graniţele UE deşi Curtea Europeană de Justiţie obligă Statele Membre să asigure bunăstarea animală până la destinaţie. Animalele din România sunt adesea transportate şi îngrăşate în alte ţări intermediare, înainte de sacrificarea lor barbară în Turcia.

„Am văzut cu ochii mei atât în ce hal ajung animalele în Turcia, dar şi cum se sacrifică. Animalele ajung murdare şi foarte murdare, îmbrăcate în propriile excremente, uneori pe întreg corpul. Un adevărat pericol biologic. Nici nu mă mir că apar probleme şi suspendări la exporturi. Sacrificarea se face prin metode care ar fi ilegale în România şi în plus se încalcă regulile OIE (Organizaţia Mondială pentru Sănătatea Animalelor) şi religia musulmană, indiferent că este vorba de un abator autorizat sau ucidere în plină stradă. Am văzut lucrători înspăimântaţi de animalele mari care erau neinstruiţi şi prost echipaţi. Le leagă picioarele animalelor şi apoi le înţeapă în gât pentru a porni sângerarea. Apoi le taie gâtul prin multiple tăieturi, deşi religia îi obligă să aplice una singură. Este iadul pe pâmânt”, a adăugat Păun.

Aproape jumătate din importurile Turciei provine din România

Cu 71.035 tone de vite exportate anual, Turcia este principala destinaţie pentru ţările UE, în creştere cu 14,6% faţă de anul 2017. Numai din România s-au exportat cel puţin 29.284 de vite spre Turcia.

Într-o scrisoare trimisă României de Comisia Europeană în anul 2016 se menţionează: “când se ştie că temperaturile de la graniţa cu Turcia vor depăşi 30°C, jurnalele de călătorie nu ar trebui aprobate dacă ventilaţia nu poate asigura în spaţiile unde sunt animale temperatura sub 30°C”.

În urmă cu 3 săptămâni, Comisia Europeană a trimis o nouă scrisoare ministrului Daea, însoţită de un raport prin care se menţionează că riscul de a cauza durere şi suferinţă inutilă animalelor la graniţa cu Turcia este unul foarte ridicat şi că România trebuie să respecte legislaţia europeană.

Turcia nu are infrastructura necesară. Nu au posturi de control şi oficiali pentru aplicarea legislaţiei pentru a verifica aplicarea Regulamentului European 1/2005 . Odată ajunse în Turcia, animalele ar trebui în continuare să fie protejate sub incidenţa legislaţiei UE. Dar în realitate la graniţa cu Turcia nu există legi. Cerinţele Turciei la import se schimbă adesea, în vreme ce exportatorii din România şi alte ţări UE nu sunt informaţi cu privire la aceste schimbări. Aceste situaţii au condus adesea la probleme de bunăstare animală în ultimii ani.