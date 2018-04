Altă aberaţie marca PSD? Dragnea aşteaptă ca BNR să diminueze creşterea preţurilor de consum

”Sunt convins că banca Naţională ar trebui împreună cu guvernul să lucreze pentru diminuarea inflaţiei (creşterea preţurilor de consum – n. red.) şi pentru a găsi cele mai bune soluţii de politică monetară, nu să ascultăm mereu cum oameni care lucrează la Banca naţională fac tot felul de previziuni publice şi care produc deservicii României, oameni cu funcţii importante din Banca Naţională care şi spun că cu toate că Comisia Europeană a spus că deficitul comercial, deficitul de cont curent al României nu generează probleme, pentru că e sub 4%, aşa cum s-a stabilit, cu toate astea ştie că se vor produce necazuri în România. Păi cum poţi să vii să spui aşa ceva? L-a pus dl Isărescu, a spus-o de capul lui? Este vorba de un mesaj din partea BNR şi asta poate să producă deservicii serioase României. Nu ia nicio măsură BNR, conducerea BNR? Înseamnă că îşi asumă aceste declaraţii. Am mai auzit o prostie, acum aud prostii după prostii, că cineva din opoziţie spunea că oricum salariile se măreau. Până să câştigăm noi alegerile spuneau că nu putem să mărim salariile că nu avem de unde. Să nu credeţi că noi am descoperit vreo pungă de bani sau vreo comoară pe undeva. Este un alt mod de a face economie, un alt mod de a guverna, un alt mod de a stimula şi de a duce mai mulţi bani şi către oameni”, a spus, la Antena 3, preşedintele PSD.

România este pe primul loc în ceea ce priveşte rata anuală a inflaţiei în martie 2018, înregistrând o creştere de 4% a Indicelui Armonizat al Preţurilor de Consum (IAPC), arată datele comunicate miercuri de Eurostat.

Economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea, a afirmat în urmă cu o săptămână că România are al doilea cel mai mare deficit de cont curent din UE, după Marea Britanie, iar, după ieşirea acesteia din UE, va fi cel mai expus stat european în cazul declanşării unei crize internaţionale.

Amintim care sunt principalele atribuţii ale BNR:

- elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi a politicii de curs de schimb;

- autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, promovarea şi monitorizarea bunei funcţionări a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare;

- emiterea bancnotelor şi a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

- stabilirea regimului valutar şi supravegherea respectării acestuia;

- administrarea rezervelor internaţionale ale României.