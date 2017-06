FOTO Cum arată cele mai scumpe locuinţe din România. Un apartament din Capitală este vândut cu 3,8 milioane de euro

Majoritatea proprietăţilor incluse în listă sunt penthouse-uri în ansambluri de lux, ridicate în ultimii ani, însă printre acestea se regăsesc şi câteva exemple de apartamente în clădiri istorice.

Record în Bucureşti

În Capitală, cel mai scump apartament listat pe Imobiliare.ro are un preţ cerut de 3,8 milioane de euro. Este vorba despre un penthouse din zona Primăverii, structurat pe două nivele şi compartimentat în şapte camere (plus dependinţe). Locuinţa are o suprafaţă utilă de 450 de metri pătraţi, dar ajunge la 650 de metri pătraţi construiţi (incluzând terasele). Imobilul dispune de trei locuri de parcare în subteran şi o boxă de depozitare.

















Pe locul al doilea în clasament se situează tot un penthouse, amplasat de data aceasta în zona Şoseaua Nordului – Herăstrău, ce poate fi achiziţionat la un preţ de 3,15 milioane de euro. Locuinţa are cinci camere, o suprafaţă utilă de 410 metri pătraţi şi este amplasată la ultimul etaj (din şase) al unui bloc finalizat în anul 2008. Proprietatea are vedere asupra parcului Herăstrău, este dotată cu home-cinema, bar, jacuzzi, terasă interioară (amplasată în mijlocul apartamentului) etc.

Tot în zona de nord Capitalei, în apropiere de parcul Herăstrău, un alt penthouse nou-construit, parte dintr-un bloc finalizat în anul 2015, are un preţ 2,49 milioane de euro (+TVA). Locuinţa este structurată pe două etaje, are cinci camere (plus dependinţe) şi dispune de o suprafaţă utilă de aproximativ 340 de metri pătraţi (la care se adaugă două terase de 90 de metri pătraţi la ultimul etaj). Proprietatea dispune şi de două locuri de parcare în subteran.

În Braşov, cel mai scump apartament scos la vânzare are un preţ cerut de 650.000 de euro. Este vorba despre un penthouse din zona Drumul Poienii, finalizat în anul 2008. Compartimentat în patru camere (plus dependinţe), acesta are o suprafaţă utilă de 180 de metri pătraţi şi oferă vedere asupra centrului oraşului.





În Cluj-Napoca, cel mai scump apartament disponibil momentan spre vânzare are un preţ cerut de 430.000 de euro. Locuinţa are trei camere (plus dependinţe) şi este amplasată la etajul întâi al unei clădiri istorice (construcţie 1941) din zona centrală a oraşului. Imobilul este renovat şi dispune de o suprafaţă utilă de 160 de metri pătraţi.





În Constanţa, cel mai scump apartament disponibil spre vânzare este un penthouse cu vedere la mare, amplasat în zona Peninsula, ce poate fi achiziţionat cu 435.000 de euro. Parte dintr-o construcţie finalizată în anul 2016, acesta dispune de o suprafaţă utilă de 245 de metri pătraţi şi este compartimentat în trei camere (plus dependinţe).





În zona centrală a Timişoarei, un penthhouse cu o suprafaţă de 150 de metri pătraţi utili este scos la vânzare la un preţ de 670.000 de euro. Apartamentul face parte dintr-un bloc finalizat în anul 2012 şi este complet finisat, mobilat şi utilat. Locuinţa este dotată cu aer condiţionat, sistem de încălzire prin pardoseală şi saună şi dispune de două terase spaţioase, amenajate.

În Iaşi, cel mai scump apartament disponibil spre vânzare pe Imobiliare.ro are un preţ cerut de 350.000 de euro. Acesta dispune de o suprafaţă utilă de 210 metri pătraţi şi este alcătuit din patru camere. Parte dintr-un bloc finalizat în anul 2014, în zona Copou, locuinţa este finisată cu materiale din categoria premium – marmură în living, hol şi bucătărie, piatră naturală în băi, parchet din bambus în camere.