Tesla a primit aproape 300 de comenzi pentru camionul său electric, Semi Truck, despre care spune că va avea o autonomie de 800 km

PepsiCo Inc a rezervat 100 de camioane electrice de la Tesla Inc, aceasta fiind cea mai mare comandă primită până acum.

Tesla încearcă să convingă marile companii că Semi va fi un camion cu capacitate mare de transport, cu autonomie importantă şi că, per total, va fi o soluţie viabilă la clasicele camioane diesel.

Multe companii consideră însă că Semi nu este atât de promiţător, că este scump, că încărcarea bateriei durează mult şi, mai ales, că Tesla nu va putea începe atât de repede producţia.

Aproximativ 260.000 de camioane grele de clasa 8 sunt produse anual în America de Nord, potrivit unei firme de cercetare citată de Reuters

Navistar International Corp şi Volkswagen AG încearcă să lanseze un camion cu consum mediu electric până la sfârşitul anului 2019, în timp ce rivalul Daimler AG a livrat clienţilor din New York prima gamă mai mică de camioane electrice.

Cele 100 de camioane ale companiei PepsiCo se adaugă comenzilor făcute de Wal-Mart Stores Inc., operatorul de flote JB Hunt Transport Services Inc (JBHT.O) şi compania de distribuţie de servicii alimentare Sysco Corp (SYY.N) . Tesla are cel puţin 285 de rezervări de camioane în mână, potrivit unui bilanţ al Reuters.

PepsiCo intenţionează să implementeze Tesla Semis pentru transferurile de snack-uri şi băuturi între instalaţiile de producţie şi de distribuţie şi direct către comercianţii cu amănuntul.

Contactat de Reuters, un oficial al PepsiCo a refuzat să spună cât de mult a plătit compania pentru a rezerva camioanele sau dacă intenţionează să închirieze camioanele sau să le cumpere în mod direct. Tesla a cerut iniţial 5000 de dolari pe camion pentru precomenzi, dar această sumă a crescut de atunci la aproximativ 20.000 de dolari.

Tesla nu a anunţat preţul camionului, dar estimările din piaţă indică 150.000 de dolari.