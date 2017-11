Vasilescu: „Noi n-am spus niciodată că prin acest transfer de contribuţii cresc salariile. Pentru bugetari vor fi creşteri de 25% pe brut, 4% pe net“

Întrebată dacă trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat va afecta salariile, Olguţa Vasilescu a subliniat: „Nu scad salariile, în niciun caz din această cauză. Noi am spus de nu ştiu câte ori şi am făcut un miliard de calcule cu liderii de sindicat. Am avut o întâlnire cu liderii de sindicat, aproape toţi liderii de sindicat din judeţul Dolj, au participat 57. Şi după ce am mers cu creionul la tablă şi le-am explicat, întrebau: Bun, dar de ce ne cheamă strada, atunci? Cei de la Bucureşti? Şi am spus: Fie nu au înţeles, fie sunt rău intenţionaţi, pentru că altfel nu am reuşit să ne explicăm“.

Totodată, ea a atras atenţia că : „N-a spus niciodată că prin acest transfer de contribuţii cresc salariile“. „Pentru că noi avem alte pârgii să creştem salariile: prin legea salarizării, prin hotărâre de Guvern de creştere a salariului minim pe economie, prin mai multe beneficii pe care le dăm firmelor, inclusiv ucenicia şi stagiul, despre care poate este bine să mai amintim ca să înceapă patronii, în sfârşit, să acceseze aceste fonduri europene, deci sunt alte pârghii. Nu pentru asta am făcut ca să creştem salariile, dar este foarte adevărată că, chiar şi în aceste condiţii, este o uşoară creştere pe net, deci nimeni nu pierde“, a subliniat ministrul Muncii în emisiunea România 9.

Vasilescu a precizat că pentru toţi bugetarii vor fi creşteri de 25% pe brut. „Asta înseamnă 4% pe net, dar la persoanele cu handicap, la IT-işti, la cei care erau scutiţi de impozit până acum creşterile vor fi de 29% tocmai ca să acopere această diferenţă. Nu va fi o scădere“, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.