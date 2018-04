Ruxandra Avram, BNR: 35% din veniturile băncilor provin din comisioanele percepute magazinelor la plata cu cardul

“În momentul de faţă, la nivelul sistemului bancar, veniturile provin, în procent de 35%, din comisioanele de pe piaţa de retail. Asta poate reda faptul că nu există o piaţă pentru a oferi finanţare şi atunci se merge spre zona de retail. Pentru a putea supravieţui este clar că ridici puţin comisioanele, ceea ce este un oarecare pericol”, a precizat Ruxandra Avram, citată de Mediafax.

Afirmând că „trebuie făcut ceva în acest sens”, Ruxandra Avram a spus cîă acest procent este prea mare şi va crea probleme băncilor.

„Evident că trebuie făcut ceva în acest sens. Mai mult decât atât, am luat din piaţă comisioanele aplicate şi persoanelor fizice şi la partea de companii şi am făcut o mică comparaţie. La persoanele fizice a cam scăzut. A venit şi revoluţia privin comparabilitatea comisioanelor, oricum punem presiune pentru reducerea comisioanelor pentru persoanele fizice, sectorul care este vulnerabil. Eu m-am uitat puţin la companii şi am făcut o mică evaluare. Apropo de costurile pe care o bancă le plăteşte sistemului de plăţi. M-am uitat în schimb să văd ce fac băncile. Pe comisionul aplicat companiilor creşte şi cu 300% şi cu 400%. Astea sunt plafoanele, este imens din punctul meu de vedere”, a declarat reprezentantul BNR.