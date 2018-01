Olguţa Vasilescu, despre legea pensiilor: Ministrul de Finanţe mi-a promis că o să găsească banii. Va fi o lege foarte bună

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a apreciat că legea pensiilor va fi aplicată foarte curând şi că va fi „o lege foarte bună”, mai ales după ce, ministrul Finanţelor a spus că va găsi banii de care este nevoie.

"Legea pensiilor va fi aplicată foarte curând. Sper că în această sesiune. Am avut deja o discuţie preliminară şi cu domnul ministrul Teodorovici (ministrul propus petru portofoliul Finanţelor, n.r.) , mi-a plăcut foarte mult răspunsul, i-am spus că vor fi costuri suplimentare faţă de ce este la ora actuală în bugetul de pensii şi mi-a răspuns că sarcina lui, ca ministru de finanţe, este să găsească banii. E foarte bine dacă e aşa, înseamnă că vom avea o legislaţie foarte bună; de altfel, ştiţi foarte bine că pensionarii o aşteaptă, este cea mai aşteptată lege la ora actuală, dar în acelaşi timp va trebui să operăm şi câteva forme de reorganizare la nivelul Casei de Pensii, pentru că va fi foarte greu de aplicat, cu funcţionarii noştri de la Casa de Pensii, în acelaşi stadiu. Ei (funcţionarii Casei de Pensii n.r) au cerut deja o suplimentare a numărului de personal şi va trebui să gândim foarte bine nouă structură, dar sigur că încercăm să grăbim adoptarea acestei legi", a spus Lia Olguţa Vasilescu.

Legea pensiilor „nu este deloc o lege uşoară”

De asemenea, aceasta a mai precizat că legea pensiilor nu este o lege deloc uşoară şi a reamintit că fosta lege a pensiilor a stat în lucru o perioadă de câţiva ani.

"Nu vreau să dau termene, puneţi o presiune foarte mare pe Ministerul Muncii. E vorba şi de circuitele statului român, care trebuie să aplice această lege, nu e o lege deloc uşoară. Amintiţi-vă că fosta lege a pensiilor a stat în lucru o perioadă de câţiva ani. S-au folosit fonduri de la Banca Mondială pentru specialişti, ca să se facă această legislaţie şi a avut de asemenea o perioadă de implementare foarte lungă. Important este să fie o lege bună. Până atunci am avut grijă de pensionari, în sensul că am crescut pensiile prin actuala legislaţie, dar prin majorarea punctului de pensie. Mi se reproşează de către cei de la PNL şi văd că încă nu au priceput, de ce nu am aplicat legea "mot-a-mot", aşa cum era ea. Ce ne făceam în anii 2016, fără inflaţie, ar fi însemnat că în 2017 nu trebuia să aplicăm nicio majorare la pensie, or noi am majorat punctul de pensie până la 1.000 de lei încă de anul trecut şi sigur că majorările vor continua chiar şi fără să avem o nouă legislaţie de pensie", a mai spus Lia Olguţa Vasilescu, citată de agerpres.ro.

În ce priveşte pilonul II de pensie, ministrul Muncii a spus că acesta nu va deveni opţional şi că nu există încă un proiect în acest sens.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, Lia Olguţa Vasilescu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Lia Olguţa Vasilescu a fost validată cu 30 voturi pentru, 15 împotrivă şi două abţineri.