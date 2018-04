Dăncilă, despre plata salariilor în avans: Vă rog, domnilor miniştri, să ieşiţi să clarificaţi de urgenţă, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetăţenilor

„Aşa cum ştiţi, am decis să plătim salariile înainte de Paşti şi Ministerul Finanţelor a creat cadrul legal în acest sens. Am văzut că în ultimele ore au apărut informaţii contradictorii în spaţiul public în legătură cu acest lucru, dar şi la plata pensiilor în avans. De aceea, vă rog domnilor miniştri să ieşiţi să clarificaţi de urgenţă aceste lucruri, pentru că trebuie să avem o informare corectă a cetăţenilor. Şi, cu toate că eu am explicat ieri de ce nu se pot da pensiile în avans, o să o rog pe doamna Vasilescu să mai dea încă o dată aceste explicaţii. Intenţia noastră a fost o intenţie bună în prag de sărbători şi cred că nu este normal să apară astfel de situaţii”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că salariile bugetarilor vor fi virate săptămâna aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioadă foarte mare până când se va încasa următoarea pensie.