Cum să faci bani din blogging

„Meseria” de blogger pare una facilă şi de-a dreptul „glamour”. Evenimente, bani făcuţi din vârful condeiului, adică al mouse-ului, o mulţime de beneficii. Dar viaţa de blogger înseamnă mult mai mult decât atât. Care este cu adevărat reţeta succesului şi cum poţi ajunge să trăieşti din blogging?



Alina Ceuşan, Fabulous Muses, Ana Morodan, Andreea Balaban sunt doar câteva modele pentru mii de alte tinere care tind la statutul de blogger şi, mai ales, la cel de influencer. Apar doar în haine de designer, au parte de cadouri scumpe, de bijuterii, produse cosmetice, gadgeturi şi chiar maşini. Cum să nu îţi doreşti să trăieşti într-o opulenţă obţinută atât de uşor? Cel puţin aparent. Pentru unii a scrie este un talent nativ. Pentru alţii nu este la fel de uşor, însă se pricep la fotografii. Să le realizeze sau să pozeze. Dar niciuna dintre aceste variante, deşi necesară, nu este şi suficientă pentru ca un blog să devină un business ce aduce un venit constant, sigur, considerabil. Mai ales când această industrie a crescut exponenţial în ultimii ani şi în fiecare zi apare un nou blogger. Pentru ca acesta să devină însă şi influencer, adică să fie luat în seamă de potenţiali clienţi, fie aceştia agenţii de PR sau direct companii, are nevoie însă de „ceva”.

Trafic versus marcă personală

Ana Morodan, unul dintre cei mai vechi jucători ai blogosferei, am putea spune de profesie influencer, defineşte acest „ceva”: „Să fii altfel, să ai ceva care să atragă. Nu este suficient să fii autentic. Iar rate cardul tău creşte odată cu marca personală. De exemplu, eu sunt contesa Ana Morodan. Unora le place această dovadă de vanitate, alţii mă critică pentru această titulatură, dar cu siguranţă se vorbeşte în continuare despre subiect. Este altceva! Astăzi nu mai interesează atât de mult trafic, bouncing rate, cât alonja de marcă personală. Nu mai este o presiune pe zona de unici, dar este o presiune pe felul în care îţi creezi imaginea”. Ceea ce atrage după sine o muncă susţinută, pentru că, pentru a lucra la marca ta personală presupune şi multe ore de muncă „de jos”.

„În urmă cu 10 ani era foarte simplu să faci blogging, însă acum toate nişele sunt suprasaturate, iar cine ştie să exploateze toate canalele de comunicare şi promovare, va avea de câştigat. Concret, poate că te pricepi singur la grafică, programare, SEO şi alte tooluri necesare, însă ideal este să ai o echipă care să te ajute în acest demers. Trebuie să studiezi datele de trafic, nu atât pe blog, cât pe social media, unde de fapt se întâmplă totul. Trebuie să ştii când să postezi, când este online audienţa ta, ce îi face să interacţioneze cu tine, cu postările tale, iar aceste lucruri se învaţă”, mai spune Ana Morodan, cea care recunoaşte că, deşi nu are cea mai mare audienţă pe social media, reuşeşte să monetizeze cel mai bine.

Aceasta, un model pentru mulţi bloggeri, s-a înconjurat de o armată de oameni care o ajută să îşi întreţină şi să îşi crească businessul. Are o echipă care se îngrijeşte de imaginea ei, de magazinul online, de social media (unde însă doar ea postează, ţine să precizeze), de partea de grafică, de promovare, practic de orice ţine de businessul Morodan.



Duşmanul blogului

În această epocă a vitezei, când totul se desfăşoară pe fast forward, duşmanul cel mai mare al conţinutului, fie el şi de calitate, este timpul. Social Media devine zona cea mai solicitată de utilizatori, fie că vorbim de Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, Podcast şi parcă în fiecare lună mai apare ceva nou care tinde să acapareze atenţia. Aşa că, indiferent de cantitatea de conţinut generat, prezenţa relevantă în social media, care se traduce printr-un engagement ridicat şi de calitate, va face diferenţa în buzunarul bloggerilor. Tot conţinutul trebuie promovat şi, mai mult, îmbogăţit şi îmbunătăţit cu partea de social media, susţin experţii şi bloggerii care deja au făcut istorie în România.

Trei recomandări de la Ana Morodan



1. "Nu te afilia. Este prea mult de munc ă pentru un î ncep ă tor. Asociaz ă - ţ i imaginea cu diferite branduri, dar ai grij ă cum le alegi ” .

2. „ Nu c ă uta s ă c âş tigi 40.000 de euro cu un proiect. Mai bine creeaz ă 3-5 proiecte care s ă aduc ă ace ş ti bani. Indiferent dac ă unul nu va mai merge bine, le vei avea pe celelalte ” .

3, „ Caut ă finan ţă ri. Incubatoare de afaceri, linii de credit, fonduri pentru antreprenori. Po ţ i primi o infuzie de capital important ă . Dar ai grij ă cum î i cheltuie ş ti, mai ales dac ă trebuie s ă î i ş i returnezi! ”

Cosmin Mareş, manager de agenţie de PR:

“Unii bloggeri pot returna rerultate spectaculoase în campaniile potrivite”

Adevărul: Cât de importantă este, pentru un brand, colaborarea cu bloggerii? Este preferată canalelor clasice media?

Cosmin Mareş: Depinde de specificul companiei. Pentru un brand de retail sau FMCG, colaborarea cu bloggerii a devenit, de câţiva ani, parte a strategiei de comunicare. Pe de altă parte, pentru multe dintre companiile care oferă produse sau servicii exclusiv către alte firme – adică vânzare business to business - eficacitatea acestui canal de promovare este încă testat.

Dupa ce criterii sunt aleşi bloggerii într-o campanie?

După profilul cititorilor, stilul de abordare al diverselor subiecte, cifre de audienţă, rezultate în campanii similare, acţiuni în trecut cu branduri concurente şi alte aspect conexe.

Cât de mult sunt dispuse brandurile să plătească pentru a fi endorsate de bloggeri în comparaţie cu canalele clasice?

Am ajuns să derulăm anumite campanii de comunicare doar cu bloggeri. În altele, ei reprezintă doar o mică parte din bugetele alocate. Cert este că anumiţi bloggeri, bine aleşi în funcţie de produsul de promovat, au returnat rezultate spectaculoase şi acest lucru a încurajat companiile să îşi dorească să continue colaborarea cu ei. Cred că, în prezent, o campanie pe bloguri funcţionează foarte bine pentru promovarea unui anumit produs sau serviciu pentru o perioadă limitată de timp, canalele clasice fiind în continuare potrivite pentru creşterea notorietăţii unui brand.

Adina Necula, blogger beauty: “Primele campanii monetizate au venit după patru ani”

Adevărul: Cum ţi-a venit ideea de a-ţi face blog?

Adina Necula: În urmă cu 11 ani, când am deschis acest blog nu mă gândeam defel la potenţialul mediului online şi cu atât mai puţin la oportunitatea de business ce avea să se configureze. La momentul cu pricina aveam nevoie pur şi simplu de mai mult spaţiu pentru a relata subiectele pe care le realizam pentru un important trust media în care eram angajată.

De ce are nevoie un blog pentru a deveni un business?

Cred cu tărie că premisele oricărui business sănătos rezidă în autenticitate, credibilitate, profesionalism şi constanţă. Şi, nu în ultimul rând în a oferi, a demonstra şi a convinge, înainte de a emite pretenţii. Ori asta presupune timp şi răbdare, dorinţă de evoluţie, studiu aprofundat şi eleganţă atât în prezentare, cât şi în discurs, atitudine sau gestică. Niciun business nu poate supravieţui în lipsa unei identităţi clare.

După cât timp a început blogul să devină o sursă de venit? Care au fost primele acţiuni monetizate?

Atunci când a face business nu este un scop în sine, ci o consecinţă firească a activităţilor tale profesionale, lucrurile urmează un curs firesc. Lady Like Adina Necula nu a devenit un reper în arealul beauty peste noapte, ci s-a construit treptat, cu extrem de multă grijă şi atenţie la detalii. Primele campanii monetizate pe blog mi-au fost propuse în vara lui 2010, însă despre o implementare serioasă a fost vorba de abia un an mai târziu. Nu am acceptat nicio acţiune bugetată care să contravină conceptului Lady Like sau care să încerce să vândă ceva cu orice preţ. Cititorii imediat percep atunci când este vorba despre un mesaj cu tentă publicitară şi reacţionează în consecinţă. Prin urmare, campaniile derulate de-a lungul anilor cu branduri de beauty/fashion (şi ocazional cu cele de lifestyle), s-au concentrat îndeosebi pe afinităţi şi pe experienţa directă cu produsele sau serviciile respective.

Care sunt criteriile, în opinia ta, după care un brand alege un blogger pentru a-i endorsa produsele sau serviciile?

Cel mai important criteriu este relevanţa pentru segmentul de public căruia i se adresează respectivul produs sau serviciu. Apoi vorbim despre un cumul de aspecte care, cel puţin teoretic, ar trebui să primeze: conţinutul şi calitatea articolelor publicate pe blog, imaginea blogului, modul în care bloggerul se prezintă atât în mediul online, cât şi în cel offline - mesaj, atitudine, ţinută, aspect, discurs - targetul avut în vedere şi, nu în ultimul rând, credibilitatea şi verticalitatea.