Credite neperformante în valoare de 1,5 – 2 miliarde de euro vor fi vândute anul acesta

APS a achiziţionat, anul trecut, 70-80% din creditele neperformante scoase la vânzare în România, precizând că în 2016 creditarea a fost mai sănătoasă şi mai responsabilă, chiar dacă s-au acordat mai multe credite în lei decât în perioada de boom 2007-2008.

Pentru 2017, APS are în plan targetarea a minim două portofolii corporate cu o valoare nominală de peste 500 de milioane de euro.

Anul trecut, APS România, cea mai mare dintre subsidiarele APS Holding, şi-a crescut afacerile 35% în 2016, depăşind 14,4 milioane de euro.

„În cei 10 ani de prezenţă pe piaţă, am avut o creştere exponenţială de la an la an şi am reuşit să ne transformăm dintr-un start-up pe piaţa recuperării de creanţe, într-unul dintre cei mai mari jucători din domeniul administrării activelor şi investiţiilor”, spune Victor Angelescu, Director regional pentru regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est în cadrul APS Holding.

La finalul lui 2016, compania gestiona, în România, 41 de portofolii de împrumuturi neperformante, totalizând un număr de peste 550.000 de creanţe. Valoarea nominală a creditelor administrate depăşea, la finalul anului trecut, 3,4 miliarde de euro, în creştere cu aproape 70% comparativ cu 2015.

Compania oferă în principal servicii de management al activelor companiilor, de la restructurare, la valorificarea proprietăţilor imobiliare. Concret, APS România se implică în eficientizarea companiilor active, dar care nu îşi desfăşoară activitatea în parametri normali din cauza datoriilor, în recuperarea unor creanţe pe termen lung, dar cu un randament superior prin repunerea companiilor în circuitul economic şi în transformarea datoriilor în acţiuni. De asemenea, APS administrează activele imobiliare ale companiilor, de la analiza colateralelor, la evaluarea şi vânzarea imobilelor.

O altă parte a activităţii companiei o constituie serviciile de recuperare a debitelor, atât de la persoane fizice, cât şi de la persoane juridice. Compania are un call-center în care lucrează 52 din cei peste 300 de angajaţi pe care îi are în prezent şi cinci birouri în ţară, în Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Constanţa şi Cluj-Napoca.

„Punem foarte mare preţ pe desfăşurarea activităţii de recuperare la cele mai înalte standarde şi cerinţe europene şi impunem cele mai bune practici angajaţilor noştri”, spune Robert Machidon, Director general, APS România. „De altfel, echipa din România a avut o abordare atât de profesionistă şi de succes încât modelul nostru a fost exportat şi în celelalte subsidiare ale companiei”, adaugă acesta.

În 2016, compania a oferit servicii de colectare a creanţelor pentru 23 de clienţi din domenii precum bancar şi financiar non-bancar, utilităţi, telecom sau leasing.

„În ultimii ani am schimbat direcţia companiei, către administrarea activelor şi consultanţă pentru investiţii, şi intenţionăm să continuăm această tranziţie şi pe viitor”, adaugă Robert Machidon. „Momentan, peste 80% din cifra noastră de afaceri provine din managementul activelor, respectiv restructurări şi real estate, iar obiectivul nostru este ca, până la finalul anului, ponderea acestor servicii să ajungă la 90%”, precizează Directorul general al companiei.

De la începutul anului 2016, APS şi-a extins operaţiunile în Croaţia, Cipru şi Ungaria, având acum prezenţă operaţională în 12 ţări din Europa şi Asia. Fondurile consiliate de APS au achiziţionat, până în prezent, 78 de portofolii în valoare de 8 miliarde de euro, incluzând proiectele în stadiul de finalizare.