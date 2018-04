APAPR: Pilonul II este singura sursă suplimentară de economisire pentru mulţi români. Sistemul public nu mai poate să asigure singur pensii adecvate

Potrivit APAPR, siguranţa financiară a românilor va depinde de diversificarea surselor lor de venit la pensionare. „Sistemele de pensii publice se află sub o presiune uriaşă peste tot în lume din cauza îmbătrânirii populaţiei şi reducerii numărului de tineri care să susţină pensiile celor în vârstă. În ultimele două decenii, 76 de tări au crescut contribuţia la sistemul public de pensii (Franţa, Norvegia, Portugalia, Rusia, etc.), 55 de tări au crescut pragul vârstei de pensionare (Germania, Italia, Olanda, Marea Britanie etc.), iar 60 de state au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale (Belgia, Brazilia, Italia, Japonia, Olanda, Marea Britanie, România etc.)”, arată APAPR.

Ţara noastră nu face excepţie, subliniază Asociaţia: situaţia demografică este extrem de nefavorabilă, iar prognozele recent publicate de Organizaţia Naţiunilor Unite arată că România va înregistra a şaptea cea mai drastică reducere a populaţiei în perioada 2017-2050 la nivel mondial: de la 19,7 milioane locuitori în 2017 la 16,4 milioane în 2050, adică -17%.

Ca urmare, în România, ca în multe state ale lumii, sistemul public de pensii nu mai poate să asigure de unul singur pensii adecvate generaţiilor viitoare de români.

Totodată, populaţia tinde să îşi subestimeze nevoile reale de economisire pentru pensie peste tot în lume, inclusiv în ţările mult mai dezvoltate şi educate financiar decât România. În aceste condiţii, în ţara noastră riscul subevaluării este cu atât mai mare. Potrivit unui studiu realizat la solicitarea APAPR în toamna anului 2017, circa 75% dintre români (adulţi, mediul urban, utilizatori de Internet) îşi doresc să obţină o pensie de peste 500 de euro la vârsta retragerii, în timp ce în prezent doar mai puţin de 2% dintre pensionari se bucură de un asemenea nivel al pensiei. Această diferenţă uriaşă dintre aşteptări şi realitate nu poate fi compensată doar de sistemul public de pensii, ci este necesară consolidarea Pilonului II de pensii private obligatorii şi Pilonului III de pensii private facultative, ca soluţii complementare la Pilonul I de pensii de stat. Mai mult, 38% dintre români nu economisesc absolut deloc pentru pensie, iar pentru încă 39% puţinele economii vizează cu totul alte aspecte (acoperire credite, renovare locuinţă, maşină, vacanţe, etc.) şi nu suplimentarea pensiei.

„În aceste condiţii, Pilonul II obligatoriu este singura sursă suplimentară de economisire pentru un procent covârşitor al populaţiei active din România – iar pentru românii cu venituri mici, Pilonul II este singură sursă suplimentară de economisire”, mai arată APAPR.

Din acest motiv, susţine APAPR, obligativitatea contribuţiei la o pensie administrată privat este prezentă în foarte multe state dezvoltate din lume, diferind doar plătitorul acestei contribuţii: individul, angajatorul sau statul.

Potrivit unui studiu internaţional realizat de compania de consultanţă Melbourne Mercer, statele lumii cu cele mai bune sisteme de pensii (Danemarca, Olanda, Australia, Finlanda, Suedia, Elveţia) respectă toate aceeaşi reţetă: sistemul public de pensii (bazat pe redistribuţie) este completat de o componentă privată, un Pilon II bazat pe acumulare şi administrat privat şi, cel mai important, cu contribuţie obligatorie sau cvasi-obligatorie.

Mai mult, în ultimele luni, performanţa Pilonului II din România a fost remarcată de instituţii prestigioase: OECD, BetterFinance, Comisia Europeană, iar afectarea recentă a contribuţiei virate în administrare privată a atras numeroase critici, întrucât este de natură să pună în pericol sustenabilitatea pe termen lung a sistemului de pensii în general şi să impacteze negativ pieta de capital şi stabilitatea financiară a României.

„Pilonul II de pensii private din România este unul solid, transparent, eficient reglementat, profitabil pentru participanţi şi doar menţinerea sa în forma actuală este de natură să aibă în viitor efecte pozitive pentru cele 7 milioane de români care contribuie la aceste fonduri de pensii. Siguranţa financiară a românilor va depinde de diversificarea surselor lor de venit la pensionare, prin participarea atât la sistemul public, cât şi la cel privat de pensii. În plus, fondurile de pensii de Pilon II sunt deja investitori importanţi în economia romanească, unde îşi investesc peste 92% din active, sprijinind creşterea economică şi crearea de locuri de muncă în România”, afirmă Andreea Pipernea, Vicepreşedintele APAPR.