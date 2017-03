Tehnologia Telekom pune România în mişcare

De exemplu, una dintre cele mai mari companii de taximetrie din România se bazează pe serviciile de internet oferite de Telekom. Viteza şi stabilitatea conexiunii permit gestionarea eficientă, printr-o aplicaţie, a mii de comenzi în fiecare zi şi alocarea în timp real a acestora. În plus, clienţii au Wi-Fi gratuit şi nelimitat în timpul călătoriei, iar acest extra-beneficiu, disponibil în cele peste 1000 de maşini ale transportatorului, îi asigură puncte în plus în relaţia cu pasagerii. Pentru orice companie aeriană, contact center-ul este esenţial în relaţia cu clienţii care pot migra către un alt operator dacă această interacţiune nu este lină, directă şi fără goluri de comunicare. Tot Telekom a fost operatorul care a livrat o astfel de soluţie la cheie pentru o companie aeriană românească şi, în plus, a asigurat pregătirea fiecărui operator şi administrator IT. Serviciile şi experienţa oferite de Telekom pun România pe roate la propriu. Fie că este vorba despre firme de curierat, de taximetrie sau pentru depozitarea şi transportul mărfurilor, Telekom a dezvoltat o adevărată flotă de soluţii care să conducă firmele din sectorul transporturilor şi al logisticii pe drumul performanţei. Concret, companiile beneficiază de servicii de conectivitate la birou şi mai ales pe teren, de soluţii de monitorizare a flotei auto, de servicii de securizare fizică a sediului companiei, dar şi de securizare a device-urilor şi a datelor, de servicii de control şi monitorizare, platforme de colaborare şi, nu în ultimul rând, de echipamente IT&C. Pe scurt, este vorba de tot ceea ce are nevoie o firmă pentru a creşte pe un segment de business care presupune dinamism, eficienţă şi încredere din partea clienţilor. Iar toate aceste soluţii sunt adaptabile profilului clienţilor. De exemplu, o companie cu până la 10 angajaţi care are nevoie de servicii de conectivitate, va beneficia de pachetul de servicii integrate fixe şi mobile MagentaONE, de abonamente de voce şi date mobile cu acoperire 96% din populaţia urbană la viteze 4G, de soluţia de servicii mobile Wi-Fi. Comunicarea simultană în grup la costuri scăzute poate fi asigurată cu terminale rezistente în condiţii extreme cu soluţia Push-to-Talk.

Companiile mai mari, cu mai multe puncte de lucru, îşi pot securiza şi sincroniza toate datele şi procesele folosind internet cu stabilitate garantată prin soluţia Metronet, dar şi Managed VPN şi VPN mobil. Pentru operatorii şi mai mari, cu peste 50 de angajaţi, este recomandată soluţia Clear Channel pentru transmisii de date securizate. De altfel, Telekom garantează că utilizatorii rămân conectaţi 99% din timpul în care utilizează internetul prin fibră optică. În ceea ce priveşte serviciile de control şi de monitorizare, un transportator poate folosi un sistem performant de GPS Tracking, una dintre soluţiile Machine-to-Machine (M2M) din portofoliul Telekom Romania, prin care se reduc cu până la 30% cheltuielile cu combustibilul. Monitorizarea punctelor de lucru şi a depozitelor prin soluţii avansate de supraveghere video aigură o reducere de până la 50% a pierderilor cauzate de furturi. Extrem de important este şi faptul că în prezent foarte multe operaţiuni se mută în zona de cloud. Dacă până acum preocuparea celor din zona de transport şi logistică era pentru eficientizarea şi securitatea mărfurilor sau persoanelor, active la fel de importante au devenit şi datele acestor companii. Problema era stocarea acestora şi procesarea de oriunde, dar avantajul soluţiilor virtuale e că le asigură firmelor mobilitate totală. Serverele nu mai ţin companiile pe loc pentru că sunt mutate în cloud, cheltuielile cu întreţinerea lor dispar, iar activităţile de zi cu zi, de la mailurile către furnizori, evidenţele contabile şi ale stocurilor, rapoartele de vânzări şi listele de pasageri sunt disponibile online, oricând şi de oriunde. În plus, investiţiile în astfel de aplicaţii sunt optimizate cu până la 25%. De exemplu, cu pachetele Office 365, toate documentele sunt accesibile online şi pot fi stocate în spaţiul virtual securizat, certificat ISO, de 1TB, oferit gratuit de Telekom, împreună cu serviciile sale integrate. În plus, micile companii se pot folosi de aplicaţii de facturare, de vânzare mobilă, de planificare şi gestionare a relaţiei cu clienţii precum Sedona Mobile POS sau chiar de gestionare a informaţiilor de natură juridică şi financiară pentru a-şi ţine business-ul în mişcare. Pentru companiile mici din sectorul transporturilor şi al logisticii, Telekom oferă soluţii pentru creşterea potenţialului de comenzi cu soluţii complete de promovare a companiei precum Google AdWords, LocalHub şi soluţia de creare website. Nu în ultimul rând, companiile cu mulţi angajaţi pe teren sunt preocupate de costurile echipamentelor IT&C care le pot da peste cap balanţa cheltuielilor, dar dacă această investiţie este redusă la doar 20% şi este transformată în OPEX, perspectiva ajută firmele să se concentreze pe activitatea lor de bază. Orice afacere din sectorul de transport sau logistică poate prinde viteză cu Telekom, care oferă infrastructura IT&C de care România în mişcare are nevoie.

Pentru mai multe detalii, click aici.