INTERVIU Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company: Consumatorul român este foarte modern şi conectat. Este interesat de ce e nou şi îşi schimbă preferinţele

The Coca-Cola Company a lansat în luna ianuarie, simultan, în 37 de ţări printre care şi România, brandul FuzeTea. Acesta reprezintă o băutură de tipul ice tea, un ceai rece gata făcut. Noutatea este aceea că acest ice tea este o fuziune între extractul de ceai, suc de fructe şi plante aromatice.

În acelaşi timp, The Coca-Cola Company va menţine pe piaţa din România şi în alte şase ţări şi ice tea-ul Nestea, pe care îl dezvoltă în parteneriat cu Nestle, după ce pe celelalte pieţe a renunţat la acest parteneriat.

Într-un interviu pentru „Adevărul”, Nikos Koumettis, The Coca-Cola Company, preşedinte al The Coca-Cola Company în regiunea Europei Centrale şi de Est, mărturiseşte ce crede despre piaţa băuturilor din România şi despre evoluţia ei în ultimii ani. El conturează, de asemenea, şi cum arată consumatorul român, dar şi ce aşteptări are de la Fuzetea, brandul nou-lansat pe piaţa din ţara noastră, şi cum se va împăca acesta cu Nestea.

„Adevărul”: Cum vedeţi piaţa băuturilor în România? Cum a evoluat în ultimii ani şi ce trenduri anticipaţi?

Nikos Koumettis: Dacă ne uităm la România în general, putem spune fără niciun dubiu că această ţară a avut o evoluţie grozavă în ultimii ani. România a fost, în ultimii trei ani, una din cele mai performante ţări din Europa Centrală şi de Est din sistemul Coca-Cola. Lucrurile s-au dezvoltat constant şi acesta este un trend în desfăşurare pe care îl vedem de asemenea în comportamentul consumatorilor noştri. Oamenii vor mai mult, companiile livrează mai mult şi în acest fel evoluează piaţa. Este foarte posibil ca acest trend pozitiv al încrederii consumatorilor să continue să crească şi vom vedea în viitor un impact pozitiv asupra economiilor ţărilor din Europa în general, nu numai în România.

Cum arată consumatorul român? Ce preferă să bea? Câtă atenţie acordă ingredientelor băuturilor?

Deşi băuturile acidulate sunt în topul preferinţelor consumatorilor noştri, băuturile neacidulate sunt de asemenea pe un trend crescător, chiar mai accelerat. Consumatorul român este foarte modern şi conectat. Este interesat de ceea ce este nou şi îşi schimbă preferinţele. Caută mai multe opţiuni, o varietate mai mare a produselor din care să aleagă, gusturi noi, arome sofisticate, opţiuni diferite când vine vorba de produse naturale şi cu puţine calorii. Mai puţin zahăr, dar mai multe beneficii. Iar FuzeTea, de asemenea, vine în linie cu trendurile actuale de pe piaţă. Este o dovadă majoră a modului în care Coca-Cola devine o companie care oferă numai băuturi, acceptând schimbările şi livrând mai multe produse care răspund preferinţelor companiei.

Coca-Cola Fără Zahăr este o altă dovadă a modului în care preferinţele consumatorilor noştri au evoluat, oferint o alternativă cu zero calorii a aceluiaşi gust. Oamenii devin mai interesaţi nu numai de ce beau ci şi de cât beau, deci ambalajele mici sunt de asemenea pe un trend crescător din punct de vedere al vânzărilor.

Cum plănuiţi să dezvoltaţi FuzeTea în paralel cu Nestea în România, ţinând cont că sunt două produse similare?

FuzeTea a fost lansat în luna ianuarie în 37 de ţări. Aceasta a fost prima lansare pan-europeană după Cola Zero şi a fost susţinută de o campanie de marketing extrem de largă. Au fost derulate investiţii semnificative în promovarea FuzeTea şi vom continua să investim în acest brand nou, dorind să dezvoltăm chiar mai multe categorii de băuturi ready-to-drink (gata de băut, n.r.).

Vrem de asemenea să continuăm să lucrăm la dezvoltarea unor arome noi şi interesante, cu formule cu mai puţin zahăr, deoarece suntem foarte conştienţi de nevoia oamenilor de a putea alege băuturi cu mai puţine calorii. Cu FuzeTea, unul dintre brandurile The Coca-Company care a avut una dintre cele mai rapide creşteri la nivel mondial, am experimentat deja şi „know-how-ul” pe care îl putem investi mai departe în dezvoltarea FuzeTea pe pieţele europene.

Nestea este încă un brand foarte important în categoria ice tea. În România, precum şi în alte şase ţări, vom continua să comercializăm Nestea, variantele cu piersică şi lămâie fiind în topul preferinţelor consumatorilor.

În ceea ce priveşte reţetele, de ce este o diversitate mai mare pentru Europa de Est (24 de reţete) decât pentru vestul Europei (doar 9 reţete)?

Gusturile consumatorilor diferă de la regiune la regiune. Avem capacitatea de a realiza cercetări specifice printre consumatori, de a dezvolta arome pe care oamenii le doresc. În Europa Centrală şi de Est oamenii au mai multe preferinţe, dar sunt şi mai multe ţări decât în vestul Europei (26 versus 12). Şi de aceea am încercat să oferim mai multe opţiuni. Toate aceste arome au fost dezvoltate de echipa de cercetare şi dezvoltare din Bruxelles pentru a se adresa profilurilor de gust europene şi toate au fost testate cu succes pe pieţe.

Ce aşteptări aveţi de la FuzeTea şi de la piaţa de ice tea din România, în termeni ai rezultatelor financiare?

Categoria ceaiului ready-to-drink este un segment important şi foarte dinamic şi anticipăm o creştere de 1,5 mai rapidă decât a segmentului băuturilor ready-to-drink non-alcoolice. În România, FuzeTea a fost recent lansat şi, datorită feedback-ului pe care l-am primit de la consumatori, ne aşteptăm la o bună performanţă în piaţă.