Inovaţie românească de lux, în industria mobilei, realizată de un timişorean în Australia. Cu ce a revoluţionat el piaţa

Cristi Cocolea are 37 de ani şi de 35 de ani şi jumătate locuieşte la Melbourne. Părinţii au fugit din Timişoara, goniţi de problemele comunismului care le acaparase libertatea şi au ajuns la Antipozi, unde şi-au croit un alt drum în viaţă. Pentru fiul lor, Australia înseamnă casă, iar România ţară. Deşi a plecat pe când abia scotea câteva cuvinte în limba maternă, Cristi se simte român şi vorbeşte româneşte mai bine decât o făcea Răducioiu după ce stătuse două luni în Italia, la începutul anilor 1990.

L-am cunoscut la o întâlnire cu un grup de români din Melbourne, în perioada în care am fost la Australian Open, şi mi s-a părut fascinantă afacerea, născută dintr-un hobby, pe care o desfăşoară. Recunosc, nu sunt un cunoscător în materie de mobilier şi poate ceea ce voi prezenta în continuare nu e un lucru atât de interesant pe cât mi s-a părut mie.

Românul Cocolea, care este şi supervizor la o firmă care livrează cafea în tonomate, şi-a deschis o afacere cu mobilier din aluminiu, cupru, alamă şi piele, cu influenţe din zona aviaţiei. Adică mai concret, face paturi, birouri, canapele, dulapuri, scări, dar poate îmbrăca şi pereţi ori podele, de fapt face orice vrea clientul, folosind aceste materiale. Piesele din show-roomul său, care parcă te introduce în lumea Marelui Gatsby, arată cu adevărat spectaculos şi nu întâmplător sunt folosite ca locaţie de reviste cu ştraif din Melbourne, pentru şedinţe foto cu manechine de calibru.



Materiale din Brazilia, asamblate în China

Afacerea e relativ nouă şi l-a costat pe Cocolea o grămadă de bani, dar lucrurile încep să se mişte, deoarece Australia e o ţară cu oameni bogaţi şi excentrici. Preţurile nu sunt mici, dar nici foarte mari pentru o ţară cu potenţial ca Australia şi dincolo de produsele, să le zicem de serie, Cristi poate da contur oricărei idei. Materia primă vine din Brazilia, iar producţia se face în China. Cele mai multe vânzări sunt în Australia, însă au apărut şi clienţi din America sau Europa. “Eu de mic am fost fascinat de avioane. Erau jucăriile mele preferate. Apoi am lucrat la aeroportul din Melbourne. Fiind un tip creativ, în timp am ajuns la concluzia că pot face o astfel de afacere. E un mobilier exclusivist, care se poate adapta atât la locuinţe, cât şi pentru baruri, cluburi, discoteci. În Australia se caută lucruri noi, oamenii sunt deschişi către idei năstruşnice. Multe le punem în practică noi, dar vin şi ei cu cerinţe adaptate gusturilor pe care le au. Orice comandă specială e ca o provocare”, a povestit Cocolea.







Şi-a investit banii de pensie

Pentru a da viaţă afacerii, românul a umblat la fondul de pensii, în Australia fiind posibil să-şi scoţi banii pe care i-ai primit la pensie cât încă eşti angajat. Deocamdată nu-şi permite să trăiască doar din idea pe care a transpus-o în practică, deoarece execuţia unei comenzi durează în jur de o lună şi are nevoie de bani pe care să-i ruleze. El speră însă ca într-o zi să se concentreze doar pe asta. Şi, de ce nu, să poată trimite şi în România modelele sale. “Eu iubesc România. Părinţii mei merg în fiecare an la Timişoara. Am fost şi eu. Când aveam 18 ani chiar am vrut să rămân acolo. Soţia mea este tot româncă, deşi ea s-a născut în Australia. Vrem să ne ducem copiii în România, când vor fi mai mari, ca să vadă şi ei ţara din care se trag”, mi-a mărturisit Cristian, care are şi un site complex al companiei pe care o conduce, www.cocolea.com.au, unde pot fi vizualizate produsele sale.