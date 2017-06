Compania românească Aages s-a listat la BVB

Autoritatea de Supraveghere a aprobat, săptămâna trecută, eliberarea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare aferent înregistrării la ASF a unui număr de 1.500.000 de acţiuni emise de AAGES SA Sângeorgiu de Mureş, la un preţ de vânzare de 3,7050 lei/acţiune, în vederea admiterii la tranzacţionare a acestor acţiuni pe piaţa reglementată administrată de BVB.

Acţionarii AAGES au obţinut 5,49 milioane lei din vânzarea a 15% din acţiunile companiei, în vederea listării pe piaţa românească de capital, reiese din datele publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres. Cele 1,5 milioane de acţiuni au fost cumpărate de 485 de investitori cu 3,7050 lei/acţiune.

„Locul nostru este la bursă. Firma noastră a ajuns la maturitate când deja nu mai avem nevoie să investim foarte mult din profit pentru dezvoltare. Ne permitem ca o parte considerabilă din profit să fie repartizat sub formă de dividende. Pe de altă parte, fiindcă suntem interesaţi să extindem piaţa sub aspect geografic şi de diversitate, există oportunitatea de a face investiţii, dar unele semnificative. Listarea pe bursă înseamnă să treci printr-un examen. Pentru o companie care are o viziune, care ştie ce doreşte să facă, care stă pe picioarele sale, listarea pe bursă este o posibilitate'', a declarat Gabor Molnar, CEO AAGES, într-un clip publicat pe pagina de Youtube a BVB.

AAGES a fost înfiinţată în anul 1990 din iniţiativa unui grup de cercetători ştiinţifici, care în anii ’80 şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti, filiala Târgu Mureş.

Primele produse ale companiei au fost convertizoarelor statice pentru aplicaţii de încălzire prin inducţie. În prezent, AAGES proiectează şi fabrică instalaţii de încălzire prin inducţie pentru o gamă largă de aplicaţii. Astfel, instalaţiile fabricate de AAGES, folosite în principal în industria metalurgică şi constructoare de maşini, sunt destinate topirii metalelor feroase şi neferoase în cuptoare cu creuzet, încălzirii metalelor în masă pentru deformare la cald, călirii prin inducţie, îmbinării prin fretare, precum şi altor aplicaţii tehnologice speciale.

Numărul de angajaţi a crescut constant începând cu 1990, ajungând în prezent la peste 100 de angajaţi. În ultimii 16 ani, peste 70% din producţia companiei a fost destinată exportului pentru ţările UE.