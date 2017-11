ANALIZĂ Cei mai mari angajatori, judeţ cu judeţ

În Bucureşti, situaţia este puţin diferită, având în vedere că cei mai mari angajatori sunt, de fapt, companii de stat sau private care activează în întreaga ţară.

Potrivit datelor furnizate Ziarului „Adevărul“ de Keysfin şi Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), în Bucureşti, cel mai mare angajator este Poşta Română, care are 25.720 de angajaţi în întreaga ţară, din care aproximativ 2.000 în Capitală. CN CFR SA (23.427 salariaţi) are sediul declarat tot în Bucureşti, dar angajaţii săi locuiesc şi muncesc în toate judeţele ţării. Situaţii similare sunt şi în cazul Romsilva (16.258 angajaţi la nivel naţional), dar şi al Kaufland (15.593 salariaţi).

În ţară, investitorii privaţi s-au axat pe vestul, nord-vestul şi centrul ţării, după cum arată datele furnizate de Inspectorate de muncă şi direcţii teritoriale ale Institutului Naţional de Statistică.

CLUJ. Banca Transilvania şi japonezii de la Fujikura Automotive România SRAL sunt companiile care au cei mai mulţi angajaţi din judeţul Cluj. Potrivit datelor furnizate de la Direcţia Judeţeană de Statistică, BT are circa 6.900 de angajaţi. Angajaţii BT sunt din toată România şi din sucursalele din Italia, iar numărul clujenilor angajaţi la BT este de aproximativ 2.000.

SATU MARE. DRÄXLMAIER Group – angajator de talie mondială – are mai multe fabrici în România. La Satu Mare, cu circa 4.500 angajaţi, compania produce cablaje auto.

MARAMUREŞ. Producătorul de mobilă Aramis Invest este cel mai mare angajator din Maramureş, cu 4.500 de salariaţi în acest an.

BISTRIŢA-NĂSĂUD. Pe primul loc, se află Leoni – firma germană care produce cablaj auto – care are circa 7.600 de angajaţi.

SĂLAJ. Tenaris este cel mai mare angajator al Sălajului. 1.815 angajaţi lucrează în fabrica de ţevi. Poziţia secundă îi revine Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, cu 1.232 de salariaţi.

BIHOR. Cu 2.387 de angajaţi, Transilvania General Import Export, firma deţinută de oamenii de afaceri Ioan şi Viorel Micula, este cel mai mare angajator din judeţul Bihor.

ALBA. Holzindustrie Schweighofer – obiect de activitate în domeniul prelucrării lemnului – deţine în Sebeş una dintre cele mai mari fabrici de prelucrare din Europa unde lucrează circa 2.170 de angajaţi.

SIBIU. Romgaz şi Transgaz sunt – cel puţin pe hârtie – cei mai mari angajatori din judeţul Sibiu, cu peste 6.100, respectiv peste 4.600 de angajaţi.

BRAŞOV. Cel mai mare angajator din Braşov este compania suedeză Autoliv. La Braşov are 8.961 de salariaţi. Autoliv este unul dintre cei mai mari producători de airbaguri şi centuri de siguranţă din lume.

BACĂU. Dedeman este cel mai mare angajator din toată Moldova. Societatea a raportat un număr de 8.421 de salariaţi, însă trebuie menţionat că doar în jur de 2.500 de oameni lucrează efectiv la Bacău, restul fiind răspândiţi la sucursalele din toată ţara.

BOTOŞANI. Statul a rămas cel mai mare angajator şi cea mai sigură şansă pentru un botoşănean de a obţine o slujbă. Cel mai mare angajator este Spitalul Judeţean „Mavromati“, care are aproximativ 2.000 de salariaţi.

BRĂILA. Considerat cândva un judeţ industrial important al României, Brăila a ajuns acum în situaţia bizară că angajatorul cel mai important este o instituţie a statului. În Spitalul Judeţean de Urgenţă sunt angajate 1.835 de persoane.

BUZĂU. Abatoarele de pui ale societăţii Aaylex Prod SRL ocupă primul loc în topul celor mai mari angajatori din judeţul Buzău, cu 827 de angajaţi.

GALAŢI. În ciuda plecărilor voluntare masive şi a pensionărilor din ultimii ani, colosul siderurgic ArcelorMittal Galaţi rămâne cel mai mare angajator din judeţul Galaţi: 5.676 de angajaţi.

IAŞI. În Iaşi, cel mai mare angajator este Spitalul „Sf. Spiridon“ cu 3.166 de salariaţi. Pe locul secund se află Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi, cu 2.726 de angajaţi. În această structură intră întreaga „armată“ de salariaţi din cele şase judeţe deservite de regională, respectiv Iaşi, Bacău, Suceava, Botoşani, Neamţ şi Vaslui.

NEAMŢ. 1.485 de persoane sunt angajate ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ. Spitalul este subordonat administrativ CJ Neamţ, dar salariile le plăteşte din contractul cu CJAS.

SUCEAVA. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Suceava este cel mai mare angajator de pe raza judeţului Suceava. Pe statul de plată al acestei instituţii se află 1.652 de angajaţi.

VASLUI. La Vaslui, judeţul care se confruntă ce cele mai ridicate cote ale şomajului, principalul angajator este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, care are nu mai puţin de 2.512 salariaţi.

VRANCEA. Spitalul de Urgenţă „Sf. Pantelimon“ este cel mai mare angajator din Vrancea cu 1.398 de angajaţi, medici, asistente, îngrijitoare şi personal auxiliar.

TIMIŞ. Cei mai mari angajatori din judeţul Timiş sunt din mediul privat. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş, Profi are 12.000 de angajaţi, dar numărul este raportat la întreaga ţară. În schimb, Continental Automotive din Germania are 5.000 de angajaţi, atât în IT, cât şi în producţia de componente electronice pentru industria auto. Compania se află în top 10 exportatori din România.

ARAD. Cel mai mare angajator din judeţul Arad este Takata România SRL, care are 4.347 de angajaţi. Societatea conduce activităţile europene ale Corporaţiei Takata din Tokyo, unul dintre producătorii de top de echipamente de siguranţa pentru industria automotive.

CARAŞ-SEVERIN. Consiliul Judeţean Caraş-Severin este pe primul loc în topul angajatorilor din judeţ, cu 2.477 de salariaţi. Pe locul al doilea, cu 2.146 de contracte de muncă este o societate privată, SE Bordnetze, care are sediul în comuna Buchini, de lângă Caransebeş, şi produce echipamente electronice şi electrice pentru autovehicule.

HUNEDOARA. Cel mai mare angajator din judeţul Hunedoara a rămas Complexul Energetic Hunedoara, la concurenţă cu fabricile de cablaje auto ale multinaţionalei SEW-S. În minele şi termocentralele administrate de societatea de stat lucrează aproape 5.000 de oameni.

MEHEDINŢI. Cel mai mare angajator din judeţul Mehedinţi este Compania Sumitomo Electric Bordnetze, care deţine la Drobeta Turnu-Severin o fabrică de cablaje auto, unde lucrează 3.490 de angajaţi.

GORJ. Cel mai mare angajator din judeţul Gorj este compania de stat Complexul Energetic Oltenia, cu 13.000 de angajaţi.

DOLJ. Cel mai mare angajator din Dolj este Ford, cu 2.623 de angajaţi, fiind unul dintre cei mai mari exportatori.

CONSTANŢA. Şantierul naval din Mangalia, unde acţionar majoritar este Daewoo Mangalia Heavy Industries, este cel mai mare angajator din judeţul Constanţa cu 2.389 de salariaţi. Compania, care de curând a încheiat un acord de vânzare cu olandezii de la Damen, este în top 10 exportatori ai României.

TULCEA. Cel mai mare angajator din judeţul Tulcea este Şantierul Naval Vard, cu peste 3.500 de angajaţi.

TELEORMAN. S.C. Koyo, fabrica de rulmenţi din Alexandria, este cel mai mare angajator din Teleorman. Fabrica numără, în prezent, 1.480 de angajaţi.

CĂLĂRAŞI. La Catex, fabrica de confecţii de pe malul Borcei, muncesc peste 600 de persoane.

ARGEŞ. Producătorul auto Automobile Dacia este cel mai mare angajator din Argeş, având 14.775 salariaţi pe platforma de la Mioveni. Compania este pe primul loc în topul exportatorilor din România.

OLT. Producătorul de anvelope Pirelli Tyres este cel mai mare angajator din Olt, cu 3.213 de salariaţi.

DÂMBOVIŢA. Cel mai mare producător de electronice şi electrocasnice din România, Arctic, are 2.895 de angajaţi, însă compania a anunţat ITM Dâmboviţa că este în plin proces de recrutare de forţă de muncă pentru viitoarea fabrică ce se va cons-

trui la Ulmi.

PRAHOVA. Pe primul loc se află compania Yazaki, unde 6.926 angajaţi asamblează componente electrice pentru motoare şi autovehicule.