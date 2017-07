Festivalul Undercloud împlineşte 10 ani

În cele trei secţiuni ale sale - Concurs, Invitaţi din străinătate şi Invitaţi din România -, cea de-a X-a ediţie Undercloud propune publicului cele mai noi şi incitante producţii din teatrul independent, spectacole de notorietate din teatrul românesc, dar şi spectacole independente din străinătate. Anul acesta, în programul festivalului vor fi prezente producţii din Franţa, Spania, Polonia şi Israel.

Timp de zece zile, spectacolele si evenimentele conexe, vor fi găzduite în cinci dintre sălile Hanului Gabroveni (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Cele 17 spectacole selectate în secţiunea Concurs, ce conving prin calitatea abordării artistice şi a interpretării, sunt:

1. „O femeie singură”, regia Daniel Grigore-Simion, Teatrul de Artă Bucureşti

2. „2 femei contemporane”, coregrafia Ioana Marchidan, Centrul Independent Coregrafic Linotip

3. „Babel”, coregrafia Arcadie Rusu, Centrul Independent Coregrafic Linotip

4. „Psycho”, regia Iris Spiridon,Teatrul Apollo 111

5. „Înaintea erei noastre”, regia Daniel Chirilă, Teatrul LUNI de la Green Hours

6. „Homo Americanus”, de şi cu Paul Cimpoieru, Teatrul LUNI de la Green Hours

7. „O noapte pe dos”, regia Tudor Ţepeneag, Teatrul de Artă Bucureşti

8. „Aeroport”, regia Alexandru Nagy, Godot Cafe-Teatru

9. „Copii răi”, regia Geanina Hergheligiu, Teatrul Arte dell' Anima

10. „România 2050”, regia Radu Popescu, Teatrul Apropo

11. „Singularity”, regia Mariana Cămărăşan, Teatrul de Artă Bucureşti

12. „Menajeria de sticlă”, regia Alexandra Penciuc, POINT

13. „Frig”, regia Alexandru Bogdan, Teatrul UNTEATRU

14. „Pe jumătate cântec”, regia Crista Bilciu, Teatrul de Foc

15. „Sunt eu, Annabel”, regia Cristina Andreea Ion, Lightwave Theatre

16. ”Pescarusul Jonathan Livingstone”, un concept Acrobatika cu Doru Mois si Alina Pisculungeanu.

17. "O intervenţie", regia Radu Iacoban, Teatrul Act.

" Când eşti un nume, toţi vor să se asocieze cu tine, iţi propun texte, îşi doresc compania ta, se folosesc de imaginea ta. Când eşti la inceput de drum trebuie să te lupţi pentru locul tău, să-l ocupi prin talent, să-l meriţi prin muncă şi prin ceea ce te face diferit. Undercloud are intuiţie şi selectează tineri care într-un timp scurt demonstrează că nu au fost un accident. Competiţia Undercloud este în primul rând cu sine şi apoi cu ceilalţi. Undercloud s-a născut din nevoia de a fi împreună, de a ne întâlni şi de a face performanţă.

Ceea ce ne-a unit a fost calitatea, indiferent de modul pe care l-am ales pentru a ne exprima. Clasic sau experimental...Undercloud girează pentru spectacole necesarem", spune Chris Simion - Mercurian.

În curând vor fi anunţate şi spectacolele selectate în cele două secţiuni din afara competiţiei – „Invitaţi din România” şi „Invitaţi din străinătate”, dar şi invitaţii speciali şi evenimentele care vor compune ediţia de sărbătoare.

10 lucruri despre Festivalul Undercloud

1.Primul festival de teatru independent din România, organizat anual în Bucureşti din 2008.

2.Undercloud pentru că primele 3 ediţii s-au desfăşurat sub cerul liber, pe celebra terasă “La Motoare”.

3. Festivalul Necesar de Teatru Independent.

4.Festivalul de teatru independent la care au jucat cel putin 10 dintre actorii tăi preferaţi.

5. Singurul festival internaţional de teatru independent din România desfăşurat sub egida programului european „Europe for Festivals. Festivals for Europe”- certificat internaţional atribuit de Comisia Europeană şi Asociaţia Festivalurilor din Europa.

6. Primul festival de teatru independent din România care a introdus în program, în 2012, secţiunea “Concurs” (cu premii).

Afişul celei de-a 7-a ediţii a fost reprezentat de lucrarea “Primăvara” a lui Ştefan Câlţia.

Eveniment cultural ales de celebrul filosof francez şi romancier Pascal Bruckner pentru debutul în dramaturgie, cu piesa "Crăciun la palat".

Singurul festival de teatru unde spectacolele lectură concurează ca interes, din partea publicului, cu spectacolele montate. Peste 500 de voluntari au fost implicaţi în organizare, din 2008 şi până în prezent.