Actorul Victor Rebengiuc: „Asta mă enervează cel mai mult: comunismul şi PSD-ul”

Actorul Victor Rebengiuc (84 de ani) a deschis discuţia exprimându-şi regretul că a trăit în comunism, dar şi teama că s-ar putea să moară tot într-un astfel de regim. Conform unei relatări de la eveniment, publicată de Ziarul Metropolis, actorul a povestit că vede cum, în ultima vreme, „se insistă se ne întoarcem din nou în perioada comunistă”. Acesta a explicat că observă cum reînvie cenzura, cu precădere în forme economice.

„Toată conducerea ţării e formată din nişte semidocţi, nişte oameni fără pregătire, care, pentru noi cei care mai citim o carte şi mai ştim ce se întâmplă în lume, nu sunt buni. Asta mă enervează cel mai mult: comunismul şi PSD-ul”, a declarat Rebengiuc, citat de ziarul Metropolis.

Ieri şi azi: filmul românesc

Victor Rebengiuc şi-a amintit şi de filmele în care a jucat şi care au fost interzise în timpul regimului comunist, filme precum „De ce trag clopotele, Mitică?”, regizat de Lucian Pintilie, sau „Faleze de nisip”, de Dan Piţa, informează acelaşi ziar.

Conform actorului, filmele bune din acea perioadă sunt adaptările după opere literare. Deşi astăzi filmele româneşti sunt premiate în întreaga lume, situaţia în ceea ce priveşte popularitatea lor în România nu s-a schimbat foarte mult din vremea în care, spre exemplu, în cinema-uri rula „Moromeţii”.

Victor Rebengiuc la Adevărul Live (Foto: Eduard Enea)

De ce nu joacă în „Moromeţii 2”

Victor Rebengiuc a explicat că există două motive pentru care nu va juca în „Moromeţii 2”: primul este acela că, deşi a fost tentat să reia rolul, filmările au loc în comuna Talpa, din judeţul Teleorman, lucru care pentru actor ar fi dificil.

„Când am filmat eu la „Moromeţii” veneam în fiecare zi de la Bucureşti cu maşina şi plecam după filmare în fiecare zi înapoi. Ei da, dar eram cu 30 de ani mai tânăr… Acum n-aş mai fi putut să fac asta. Şi după ce am semnat contractul, l-am sunat pe Stere şi i-am zis că n-o să pot face asta”, a explicat actorul.