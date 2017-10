Test de cultură generală: De-a şoarecele şi pisica

1. În ce an a apărut seria de desene animate „Tom şi Jerry?“

a. 1940.

b. 1965.

c. 1943.



2. Care pictor a creat spre sfârşitul vieţii o celebră serie de tablouri cu nuferi?

a. Henri Matisse.

b. Claude Monet.

c. Pablo Picasso.



3. Ce capitală europeană se află pe şapte coline?

a. Paris.

b. Roma.

c. Viena.



4. Cine i-a îndeplinit lui Pinocchio cea mai mare dorinţă?

a. Zâna verde.

b. Zâna liliachie.

c. Zâna albastră.



5. Ce fel de acid este folosit în mod normal în bateriile automobilelor?

a. Acid folic.

b. Acid sulfuric.

c. Acid azotic.



6. Care este capitala Estoniei?

a. Tallin.

b. Riga.

c. Vilnius.



7. Ce a fost Planul Marshall?

a. Ofensivă în Al Doilea Război Mondial.

b. Proiect de reconstrucţie postbelică.

c. Planul de întemeiere al NATO.



8. Prin ce este cunoscută olimpiada de la Munchen din 1972?

a. Neparticiparea URSS în semn de boicot.

b. Atacul asupra echipei Israelului.

c. Cel mai mare număr de medalii de aur obţinute de sportivii români.



9. Ce înseamnă „salutar“?

a. Care salută.

b. Întâmplător.

c. Providenţial.



10. Republika Srpska se referă la:

a. Denumirea oficială a Serbiei.

b. Numele echipei de fotbal din Belgrad.

c. O entitate administrativă în Bosnia şi Herţegovina.



11. Câte ţări africane au deschidere la Marea Mediterană?

a. 5.

b. 3.

c. 4.



12. Când şi unde a apărut mişcarea internaţională Slow Food?

a. În1999, la Turin.

b. În 1986, la Roma.

c. În 1968, la Milano.



13. Cum se numeşte filmul de animaţie în care personajul principal visează să devină un bucătar?

a. Ratatouille.

b. Wall E.

c. Shreck.



14. Ce plantă desemnează denumirea ştiinţifică „Rubus idaeus“?

a. Zmeur.

b. Afin.

c. Măceş.



15. Care e primul film animat din istorie nominalizat la premiul Oscar pentru „Cel mai bun film“?

a. Toy Story 3.

b. Frumoasa şi Bestia.

c. Frozen.



16. Care sunt elementele predominante în stelele de tipul Soarelui?

a. Hidrogenul şi magneziul.

b. Hidrogenul şi heliul.

c. Fierul si azotul.



17. Stetoscopul a fost inventat în 1816 de...

a. René Laënnec.

b. Jean Cruveilhier.

c. Charles Nicolle.



18. Programul intitulat „Cererile norodului românesc“ a fost elaborat de:

a. Constantin Brâncoveanu.

b. Tudor Vladimirescu.

c. Horea, Cloşca şi Crişan.



19. În condiţii normale, azotul este prezent în aer:

a. În acelaşi procent cu oxigenul.

b. În acelaşi procent cu bioxidul de carbon.

c. În procent majoritar.



20. Anomalia congenitală (fizică) a unui organ, aparat, sistem sau a unei părţi a corpului unei fiinţe poartă denumirea de:

a. Maladie.

b. Disfuncţie.

c. Malformaţie.



21. Care dintre propoziţiile următoare, referitoare la un triunghi isoscel, este falsă:

a. O bisectoare a sa este şi înălţime.

b. Are un singur unghi ascuţit.

c. Poate avea un unghi de 90°.



22. Care dintre următorii scriitori greci nu sunt autori de tragedii:

a. Eschil.

b. Sofocle.

c. Herodot.



23. Una dintre melodiile următoare nu aparţine trupei Creedence Clearwater Revival. Care?

a. Suzie Q.

b. Under pressure.

c. Fortunate Son.



24. Magna Charta Libertatum (1215) consfinţea în scris privilegiile nobililor, ale orăşenilor şi ale bisericii din:

a. Anglia.

b. Spania.

c. Imperiul romano-german.



25. Care este numele real al lui Sailor Moon?

a. Ami Mizuno.

b. Makoto Kino.

c. Usagi Tsukino.



26. Cea mai scumpă sculptură din lume, „Omul care merge I“, a fost realizată de:

a. Henri Matisse.

b. Alberto Giacometti.

c. Amedeo Modigliani.



27. Expresia „Oul lui Columb“ semnifică:

a. Soluţie simplă şi ingenioasă.

b. Moment de cumpănă.

c. Cale de mijloc.

Răspunsuri corecte:

1 . a. 1940.

2. b. Claude Monet.

3. b. Roma.

4. c. Zâna albastră.

5. b. Acid sulfuric.

6. a. Tallin.

7. b. Proiect de reconstrucţie postbelică.

8. b. Atacul asupra echipei Israelului.

9. c. Providenţial.

10. c. O entitate administrativă în Bosnia şi Herţegovina.

11. a. 5.

12. b. În 1986, la Roma.

13. a. Ratatouille.

14. a. Zmeur.

15. b. Frumoasa şi Bestia.

16. b. Hidrogenul si heliul.

17. a. René Laënnec.

18. b. Tudor Vladimirescu.

19. c. În procent majoritar.

20. c. Malformaţie.

21. b. Are un singur unghi ascuţit.

22. c. Herodot.

23. b. Under pressure.

24. a. Anglia.

25. c. Usagi Tsukino.

26. b. Alberto Giacometti.

27. a. Soluţie simplă şi ingenioasă.