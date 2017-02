Cele mai proaste filme din istorie!

Imagine din Fifty Shades of Grey

E adevărat că nu se organizează astfel de festivaluri, dar în 1981 lumea cinematografică americană a lansat un premiu al ruşinii numit Zmeura de Aur. Acesta se acordă anual pentru cel mai prost film.

În continuare este prezentată o listă a a filmelor care au câştigat acest premiu şi care au fost mari dezamăgiri pentru publicul larg. De remarcat că sunt şi actori mari ce au primit această distincţie. Unii dintre ei chiar au avut curajul să urce pe schenă şi să îşi ridice, cu mult umor, premiul acesta mai puţin măgulitor.

Deci dacă aveţi ocazia să vedeţi aceste filme, recomandarea criticilor şi a cinefililor ar fi să nu vă irosiţi timpul.

1980: Can't Stop the Music - AFD - Allan Carr

1981: Mommie Dearest - Paramount - Frank Yablans

1982: Inchon - MGM - Mitsuharu Ishi

1983: The Lonely Lady - Universal - Robert R. Weston

1984: Bolero - Cannon - Bo Derek

1985: Rambo: First Blood Part II - TriStar / Carolco - Buzz Feitshans

1986: Howard the Duck - Universal - Gloria Katz si pelicula Under the Cherry Moon - Warner Bros. - Bob Cavallo / Joe Ruffalo / Steve Fargnoli

