„Viaţă“, autobiografia starului rock Keith Richards, lansată la Culturadata

Evenimentul va avea loc în cadrul Conferinţei Mastering the Music Business 2017, prima conferinţă din România organizată pe teme de industrie muzicală. Ajunsă la cea de-a doua ediţie, conferinţa se adresează în primul rând artiştilor independenţi, dar şi echipelor acestora, de la manageri, la agenţi de booking sau de PR.

Mastering the Music Business 2017 va avea loc in perioada 10-11 iulie la Ministerul Culturii, în incinta Culturadata.

Autobiografia lui Keith Richards, scrisă în colaborare cu James Fox, spune povestea unei vieţi trăite în ritm de rock: de la băiatul care asculta obsesiv discurile cu Chuck Berry şi Muddy Waters, care a învăţat să cânte la chitară şi care a format una dintre cele mai celebre trupe, alături de Mick Jagger şi Brian Jones;arestările pentru posesie de droguri care i-au imortalizat imaginea de proscris; compunerea unor riffuri de neuitat, precum cele din ”Jumping Jack Flash” si ”Honky Tonk Woman” şi până la relaţia cu Anita Pallenberg şi moartea lui Brian Jones; exilul în Franţa pentru a evita plata impozitelor, turneele incendiare din Statele Unite, izolarea si dependenţa; răcirea relaţiei cu Mick Jagger, urmată de împăcarea cu acesta; căsătoria, viaţa de familie, albumele solo şi proiectul noii sale formaţii, X-Pensive Winos.



„Pentru legiunile de fani Rolling Stones, Keith Richards nu e numai sufletul celei mai mari formatii de rock din lume, ci si zeul revoltei: un desperado, un aventurier, un poète maudit, unicul supravietuitor… cel mai cool tip de pe planeta. Iar Viata e povestea intima si emotionanta a calatoriei unui om de-a lungul deceniilor, chiar asa cum s-a petrecut, fara ipocriziile si punerea in scena la care apeleaza de obicei marii artisti cind isi fac portretul”, The New York Times.