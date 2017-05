Romanul „Nautilus” de Ioana Bâldea Constantinescu va fi lansat pe 11 mai la Librăria Humanitas Cişmigiu

Joi, 11 mai, de la ora 19.00, va avea loc lansarea romanului „Nautilus” de Ioana Bâldea Constantinescu, la Librăria Humanitas de la Cişmigiu, La eveniment vor vorbi, alături de autoare, criticul literar Tania Radu şi scriitorul Radu Paraschivescu.

La fel ca în cazul primului său roman, „Dincolo de portocali”, în „Nautilus”, Ioana Baldea Constantinescu îmbină fascinaţia pentru personaje misterioase şi curiozităţile din vremuri îndepărtate cu o emoţionantă poveste contemporană. Astfel, acţiunea din „Nautilus” are loc, o dată în Parisul zilelor noastre, unde un tânăr doctorand realiează o documetaţie amplă pentru lucrarea sa, precum şi în Franţa secolului al XIV-lea, unde protagonist este Reine Blanche, prima colecţionară a Evului Mediu.

„Am decupat momente, franturi de conversatie, unele sunt aproape literale, dar nu am un personaj facut dupa cineva, si asta ma bucura, pentru ca nu traiesc cu teama ca cineva se poate recunoaste sau ma poate recunoaste. Sunt franturi de mine peste tot, dar, dincolo de asta, este acel «Call me Ishmael» pe care numai Melville l-a stapanit cu desavarsire, conventia aceea care-ti face bucati un gand si ti-l pune in zece capete. Imi place acest joc, pentru ca este periculos si greu in acelasi timp.“ (Ioana Baldea Constantinescu)





Ioana Bâldea Constantinescu s-a născut în 1979 în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii Bucuresti, specializarea engleză–spaniolă, şi are un masterat în studii culturale americane la aceeaşi facultate. Din 2001 până în prezent, lucrează ca jurnalist în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune: este moderator, producător, coordonator cu interese în zona de documentar, feature, sound art, sound environment. Expune, de asemenea, instalaţii audio, cum ar fi: „Sycorax” (obiect virtual în cadrul proiectului de artă contemporană „Contemporary Nightmares”, iulie 2010), „I Wear My Ego On My Face„ (la Târgul de bijuterie contemporană, Sala Dalles, noiembrie 2012). Colaboreaza cu articole, recenzii, cronici de calatorie, interviuri la Esquire, Harper's Bazaar, Elle, The One, Cosmopolitan, LiterNet.ro.