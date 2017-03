Lume multă, la Salonul Cărţii de la Paris. România are un stand avangardist cu oglinzi, lângă Maroc, ţara invitată de onoare la Livre Paris

Moderator la lansarea volumelor semnate de George Banu a fost scriitorul Matei Vişniec, iar invitaţii autorului George Banu au fost Basarab Nicolescu şi Dumitru Ţepeneag. „Deşi am plecat, am purtat cu mine o Românie personală într-un Paris care a devenit personal“, a spus autorul George Banu.





O altă lansare cu totul deosebită a fost La vie commence vendredi de Ioana Pârvulescu, carte publicată la Éditions du Seuil, într-o traducere de excepţie, semnată de Marily Le Nir. Alături de autoare şi traducătoare, a fost editorul Odile Serre, întâlnirea fiind moderată de jurnalista Cristina Hermeziu. „Am avut bucuria să mă întâlnesc cu una dintre cele mai bune traducătoare, Marily Le Nir, şi cu unul dintre cei mai profesionişti editori, Odile Serre“, a spus scriitoarea Ioana Pârvulescu.

Matei Vişniec a moderat dezbatere în jurul cărţii Bucarest, 77 boulevard Dacia, une histoire franco-roumaine de Richard Edwards, publicată de Éditions Non lieu. Invitaţi au fost E.S. Luca Niculescu,Cyrielle Diaz, Richard Edwards, Michel Carassou. Richard Edwards reconstituie istoria Institutului Francez, pornind de la povestea casei Olănescu, actualul sediu al Institutului Francez din Bucureşti. „Aş spune de la bun început că această carte este scrisă cu talent şi cu o anumită efervescenţă emoţională. Richard Edwards face parte dintre acei francezi care, după ce au descoperit România, au rămas îndrăgostiţi de ea, fără să închidă însă ochii la defectele şi problemele românilor. Generos şi pasionat, aşa apare autorul în aceste pagini doldora de informaţii interesante, de mărturii şi de descoperiri, un amestec de literatură şi monografie, istorie şi eseu, reportaj şi ghid cultural”, a spus Matei Vişniec. Richard Edwards a condus timp de şapte ani a condus Centrul Cultural Internaţional la Salina Regală din Arc-et-Senans, în regiunea Franche-Comté, devenind cronicarul unei Românii aparte la Radio România Internaţional.





"E frumos standul României la Livre Paris. Jocul de oglinzi şi diagonalele de lumini dau profunzime unui spaţiu deja generos. Multe evenimente şi multe traduceri: Ioana Pârvulescu, Max Blecher, Eminescu, Blaga...Şi standul e amplasat excelent, lângă Maroc, ţara invitată de onoare, a declarat E. S. Luca Niculescu, ambasadorul României în Franţa.

Sub semnul sloganului Diagonales et confluences franco-roumaines/Diagonale şi confluenţe franco-române, sâmbătă, a avut loc lansarea volumului In abstracto, publicat de Éditions Marguerite Waknine, în traducerea lui Nicolas Cavaillès. Invitaţi au fost Nicolas Cavaillès, Franck Guyon, Séverine Gallardo, Petre Răileanu, iar întâlnirea a fost moderată de Cristina Hermeziu.

Albumul From static oblivion de Ion Grigorescu, publicat în condiţii de excepţie de Éditions Avarie, a fost lansat la Standul României, cu invitaţii Ion Grigorescu şi Alain Oudin, întâlnirea fiind moderată de Giuliana Prucca. Ion Grigorescu, pictor, desenator şi eseist român, personalitate de prim rang a artei plastice româneşti şi europene, a fost un contestatar al regimului şi sistemului comunist, critic al societăţii consumiste de azi. Din 1967, Ion Grigorescu atacă teme precum sexualitatea, corpul uman, peisajul şi mai ales omniprezenţa politicului. Un documentar despre temele arzătoare abodate de artist a fost proiectat în timpul lansării de la Livre Paris.

Seara de sâmbătă s-a încheiat cu un maraton de poezie de cea mai bună calitate, prin lansarea volumelor: Le Vampire passif/Vampirul pasiv –manuscrit facsimile de Gherasim Luca, Épine dont je me gagne/Spini din care mă câştigde Miron Kiropol, Plomb/ LʼIntegrale de lʼoruvre poetique de George Bacovia, Itinerar I/Itinéraire I de Aurora Cornu. Invitaţii Nicolae Ţone, Sorin Barbul, Mihail Gălăţanu, Mihai Kiropol, Dinu Flamand, Dumitru Crudu, Radmila Popovici, Fervonia Novac, Aurora Cornu, Petre Răileanu au citit poeme în limba franceză.

La lansări şi dezbateri participă şi în a treia zi de Livre Paris nume de prima mână, scriitori, traducători, editori,invitaţi francezi şi români de prestigiu, printre care editorul Paul Otchakovsky-Laurens şi cercetătorul Matei Stîrcea-Crăciun.

Duminică, 26 martie, de la ora 15.30, la standul României de la Salonul Cărţii de la Paris, va avea loc dezbaterea despre Tratat de hermeneutică a sculpturii abstracte, Perspectiva endogenă, Brâncuşi – Simbolismul Hylesic (ICR/Edit. Brâncuşi 2016). Invitaţi vor fi domnii Matei Stîrcea-Crăciun, autorul tratatului, şi Radu Boroianu, preşedintele ICR. Dezbaterea va fi moderată de istoricul Victor Neumann.

Hermeneutica endogenă – o nouă metodă în critica de artă, elaborată pe parcursul a trei decenii în cadrul Institutului de Antropologie Francisc Rainer al Academiei Române – urmăreşte reconstrucţia limbajelor abstracte în sculptura modernă şi contemporană prin analize intensive de morfologie, sintaxă şi imaginar ale operei studiate.Contribuţiile din Tratat privitoare la simbolizarea hylesică (matieristă) sunt coroborate de cercetări conduse la Institutul de Sculptură Henry Moore din Marea Britanie. În lucrarea Modern Sculpture Reading, editată de Jon Wood, David Hulks şi Allex Potts în anul 2007, se oferă preţioase informaţii despre dezvoltarea la nivel mondial de către patru generaţii de sculptori a ceea ce, în textul de faţă, este denumit viziune hylesică şi atribuit, ca descoperire artistică, lui Constantin Brâncuşi.După evenimnentul de ieri dedicat lui Ion Grigorescu, duminică, în cadrul Salonului de Carte va fi omagiat printr-o retrospectivă, un alt artist plastic, Tudor Banuş, în prezenţa lui Radu Boroianu, preşedintele ICR.