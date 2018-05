Cărtărescu, la inaugurarea Târgului de Carte de la Madrid: „Ca să ajungi în vârful catedralei literaturii nu există cale de acces, trebuie să te naşti acolo“

Târgul de Carte de la Madrid, la care România este ţară invitată în perioada 25 mai -10 iunie 2018, s-a deschis vineri seară, în prezenţa a numeroase oficialităţi din Spania şi România. Scriitorul Mircea Cărtărescu este foarte apreciat în spaţiul hispanic, anul trecut a fost invitat la Guadalajara, iar acum este scriitorul vedetă al Targului de Carte de la Madrid, ediţia din acest deschizându-se cu o conferinţă a autorului român. Lumea s-a înghesuit, a stat la coadă zeci minute pentru a prinde un loc la conferinţa „Utopia lecturii” susţinută de scriitorul român şi prezentată de Manuel Gil şi de Winston Manrique, la pavilionul Bankia din centrul Parcului Retiro.

Scriitorul a vorbit despre literatură, în general, despre faptul că literatura este cel mai important lucru din viaţa sa. Mircea Cărtărescu a vorbit despre "edificiile literaturii, despre lectura care modeleaza mintea enormă a umanităţii, despre cărtile lumii ca o uriasa cutie de rezonanta. Recitirea care este întelegere", după cum a punctat Ioana Nicolaie.

"Acest succes nu este spre lauda mea, ci spre lauda spaniolilor, pentru că ei au descoperit ca există scriitori români şi au primit cu inima deschisa totul, aşa cum au facut-ol şi cu emigrantii romani. Nicăieri emigraţia română nu a fost atât de bine primită ca în Spania. Aici, oamenii au contribuit la imaginea României, ei fiind foarte muncitori, serioşi şi diferiţi de toate clişeele despre românii răspândiţi în lume, ceea ce creează şi deschiderea culturală şi interesul pentru operele creatorilor români. Deşi am mai fost publicat în limba spaniolă - am şapte sau opt cărţi traduse în limba spaniolă - declicul s-a produs la traducerea romanului Solenoid. As putea spune că editorul meu, Enrique Edel, a trăit şi a murit pentru aceasta carte, de aceea se spune azi despre el ca este editorul lui Mircea Cărtărescu şi al altor scriitori. Entuziasmul său a fost răsplatit prin numărul mare de cărţi vândute în Spania şi America Latină, a spus scriitorul.

Ca să ajungi în vârful catedralei literaturii nu exista cale de acces, trebuie să te naşti acolo", a precizat Mircea Cărtărescu.

În prima zi, ES Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Regatul Spaniei, doamna Liliana Ţuroiu, preşedinte ICR, Sergiu Nistor, consilier prezidenţial, departamentul Cultură, Culte şi Centenar, Manuel Gil, directorul Târgului de Carte de la Madrid, Mirel Taloş, vicepreşedinte ICR, Ioana Anghel, director ICR Madrid au fost prezenţi la pavilionul României, alături de numeroşi invitaţi. Vineri seară, în programul de la standul României, aflat în centrul Parcului Retiro, au fost evenimente la care au participat Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei României, Principele Radu Duda, scriitorii Mircea Cărtărescu, Ioana Pârvulescu, Ioana Nicolaie.

"Spania este ţara în care au apărut, cu sprijinul ICR, prin programele de susţinere a traducerilor din autori români, cele mai multe titluri – depăşim, în acest an, cota 100. Acest semn de interes într-o ţară precum Spania, cu o cultură venerabilă, inconturnabilă, ne onorează în cel mai înalt grad. Nu în ultimul rând, apropierea este favorizată şi de faptul că aici există una dintre cele mai numeroase şi mai bine integrate comunităţi româneşti în afara graniţelor. Prezenţa României ca ţară invitată de onoare la Retiro este, în acest context, o consecinţă a deschiderii şi paşilor din ultimul deceniu, dar şi al unor afinităţi perene, dacă ţinem seama de faptul că împărtăşim aceleaşi rădăcini latine.

Ne dorim, astfel, ca prezenţa consistentă a României la Retiro să marcheze o încununare a acestor evoluţii, dar şi un impuls pentru viitor.Suntem ţară invitată la Retiro în anul în care România îşi sărbătoreşte Centenarul – 100 de ani de la marea noastră unire din 1918. Vom aminti în cadrul programului şi acest moment istoric luminos, vom vorbi şi despre secolul scurs de atunci, în care am traversat, ca atâtea ţări europene, şi decenii de umbră", a declarat Liliana Ţuroiu (foto), preşedintele ICR.

În pavilionul României, în prima seara din program, s-a încheiat cu conferinţa „Familia Regală Română” susţinută de Filip Iorga, în prezenţa Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei Române. Majestatea Sa Margareta a prezentat cu emoţie legatura ultimilor cinci generatii ale familiei sale cu cultura ţării noastre şi exemplul perseverenţei pe care acestia l-au dovedit în cele mai ingrate împrejurări ale istoriei.

"Târgul de Carte de la Madrid este un eveniment cultural important şi reprezintă o diplomaţie de înalt nivel. Prima Uniune Europeană a fost cea a Familiilor Regale, deoarece acestea erau înrudite ceea ce permitea circulaţia ideilor, a valorilor şi bunurilor culturale", a punctat Majestatea Sa Margareta.

"Lectura, erudiţia, cultura te ajută să te orientezi în lume, să te diferenţiezi de ceilalti. Asta s-a intamplat în România când Carol I a venit pe tron şi avut dorinţa şi misiunea de a moderniza ţara şi cultura a fost pusă pe primul plan. Statul român are şi astazi o misiune culturală importantă. Este salutară iniţiativa Institutului Cultural Român care reuşeste cu eforturi financiare şi umane importante să plaseze România într- o zonă a culturii europene şi universale de unde se reprezintă cu o imagine distinctă. Este important să avem această voce, dincolo de economie sau de instituţii, deoarece identitate fără cultură nu se poate. Târgul de Carte de la Retiro nu face altceva decât să aşeze România pe harta culturală a lumii", a afirmat istoricul Filip Iorga (foto dreapta).

"România, ţară invitată la Târgul de Carte de la Madrid, reprezintă o legatură foarte importantă pe care literatura şi cultura română o are cu spaţiul spaniol. Această legatură înseamnă totodată calea de acces la cultura Americii Latine, unde poezia înseamnă mult mai mult decât în România sau Europa", a subliniat Andrei Novac (foto drapta), directorul Centrului Cărţii.

În cadrul Târgului de Carte de la Madrid, până pe 10 iunie, în centrul atenţiei vor fi operele literare ale autorilor români traduse în Spania, spaniola fiind limba în care s-au tradus în ultimul deceniu cele mai multe titluri din literatura română. Cu peste 50 de scriitori români prezenţi la evenimente – dintre care peste 40 deja traduşi în spaniolă – cu titlurile disponibile la stand (peste 400, inclusiv cele 100 apărute în Spania), cu programul de evenimente asociat, sperăm să oferim un tablou dens şi cuprinzător al peisajului literar şi cultural românesc actual.La standul României, de-a lungul celor 17 zile ale târgului, cititorii vor avea ocazia să întâlnească peste 40 de scriitori români traduşi în limba spaniolă şi zece dintre cei mai apreciaţi scriitori români contemporani a căror operă încă nu a fost tradusă în Spania.

Prin întâlnirile cu scriitori, conferinţele şi dezbaterile care vor fi organízate zilnic, publicul spaniol va descoperi cele mai semnificative fenomene socio-culturale care au marcat istoria României după Marea Unire din 1918, al cărei Centenar este sărbătorit în acest an.

Cele aproape cinci decenii de dictatură comunistă din a doua jumătate a secolului XX au lăsat urme profunde, iar cicatricile istoriei sunt reflectate în memorialistică şi în literatura experienţelor carcerale, pe care publicul spaniol va avea ocazia să le cunoască în mod direct de la unii dintre supravieţuitori. De-a lungul secolului trecut, mulţi reprezentaţi ai elitei intelectuale şi artistice au fost nevoiţi să fugă de persecuţie şi cenzură şi s-au refugiat în alte ţări, preluând, în multe cazuri, limba ţării de adopţie. Personalităţi de renume din diaspora care au contribuit la cultura românească îşi vor vorbi în cadrul târgului despre experienţa exilului.

Literaturii române pentru copii care, mulţumită unei tinere generaţii de autori şi ilustratori, cunoaşte azi o dezvoltare importantă, îi este dedicată o altă secţiune importantă a programului de evenimente. Acesta va include aproximativ 20 de ateliere adresate copiilor români şi spanioli de vârste diferite.

Vineri seară, în deschiderea evenimentelor de la standul României, a fost programat un atelier fantastic „Ferbonia”, pentru copii de 7-12 ani condus de Ioana Nicolaie (foto jos).

România ţară invitată de onoare reprezintă o oportunitate excelentă pentru a sărbători relaţiile dintre spanioli şi comunitatea românească, devenită grupul cel mai numeros de străini din Spania. Astfel, se va organiza o serie de evenimente cu scriitori români de expresie spaniolă.De asemenea, la standul României se vor putea achiziţiona peste 100 de titluri ale autorilor români traduşi în spaniolă şi aproximativ 300 de titluri în limba română.

„Târgul de Carte de la Retiro este o oportunitate excepţională de diplomaţie culturală pentru România. Spaniola este limba în care se traduce cel mai mult carte românească.

Timp de 17 zile, la Târgul de Carte de la Madrid sunt prezenţi 60 de scriitori români de top, suntem reprezenţi aici de elita românească literară. Nu vorbim însă doar de carte, vorbim de o serie de evenimente culturale conexe târgului prin care ţara noastră îşi pune în evidenţă cultura în Spania”, a subliniat vicepreşedintele ICR, Mirel Taloş.

Pe lângă evenimentele literare, publicul va putea descoperi cultura română şi prin intemediul unor proiecţii de filme documentare şi ecranizări ale unor opere literare, expoziţii despre patrimoniul cultural şi turistic din România sau concerte de muzică, care vor avea loc în spaţiile târgului, precum şi în diferite spaţii culturale din Madrid.