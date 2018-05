VIDEO Filmul suedez „Printre Stele“ deschide Festivalul KINOdiseea Altfel

Filmul spune povestea micuţei Pottan, care ar trebui să îşi petreacă vacanţa la o fermă de ponei, dar părinţii ei, care sunt mereu ocupaţi îşi lasă din greşeală fiica de 8 ani la o curte de reciclare.

După o scurtă discuţie, bizarii locuitori ai curţii se decid să o primească pe fată şi astfel, aceasta devine parte a unei misiuni spaţiale secrete. Cu toţii sunt siguri că acolo sus vor găsi comori nemaivăzute şi li se vor împlini toate visurile.

Păpuşile de mărimea oamenilor ale regizorului Petter Lennstrand, care amintesc de celebrele Muppets, sunt deja bine cunoscute de către suedezi. În filmul lui de debut, personajele îndrăzneţe, neconvenţionale spun o poveste despre prietenie şi despre importanţa lucrurilor aparent neînsemnate.

Pelicula "Up In the Sky" va fi proiectată pe 18 mai, de la ora 10.00, la Muzeul Ţăranului Român. Intrarea este liberă, iar rezervările locurilor se fac pe kinodiseea.ro