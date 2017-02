VIDEO Chick Corea Elektric Band, în premieră pe scena Festivalului Jazz TM 2017

Primii artişti confirmaţi pentru ediţia 2017 sunt: The Chick Corea Elektric Band feat. Frank Gambale, Eric Marienthal, John Patitucci şi Dave Weckl, care vor concerta, în premieră în România, pe scena din Piaţa Victoriei din Timişoara.

Band-ul s-a reunit în 2016, la cea de-a 75-a aniversare a lui Chick Corea, iar de atunci sărbătoresc pe marile scene ale lumii, într-o petrecere fără de sfârşit. Band-ul de jazz fusion a luat naştere în 1985 aducând împreună muzicieni care au revoluţionat cu adevărat genurile muzicale. Albumul lor de debut, cu acelaşi nume, The Chick Corea Elektric Band, a reunit o multitudine de stiluri, jazz, rock, latino şi funk, prezentând publicului un sound futurist, considerat şi acum ca fiind una din pietrele de temelie ale jazz fusion.

Cvintetul înseamnă Chick Corea la pian, Dave Weckl la tobe, John Patitucci la bass, Eric Marienthal la saxofon şi Frank Gambale la chitară. Împreună au produs, în anii `80, un şir de albume care au devenit sacre odată cu trecerea timpului. Influenţele lor se regăsesc în stiluri precum EMD şi hip-hop, ele ajungând şi la trupe de jazz precum Snarky Puppy.





Cel mai cunoscut dintre ei este, cu siguranţă, Chick Corea, cu 22 de premii Grammy (din nu mai puţin de 63 de nominalizări), cu alte trei premii Latin Grammy (mai mult decât orice alt artist nominalizat vreodată la categoria „Cel mai bun album instrumental”), inclus în DownBeat Hall of Fame şi Jazz Master în 2006 şi care a obţinut statutul de legendă vie, după cinci decenii de creativitate nemaîntâlnită şi un randament artistic ameţitor.

Armando Anthony ”Chick” Corea este un pianist şi compozitor de jazz şi fusion, multe dintre compoziţiile sale fiind considerate „standarde” ale jazz-ului. În anii `60, a fost membru al band-ului Miles Davis, contribuind decisiv la naşterea a ceea ce numim mişcarea electric jazz fusion. Corea a fost descris ca fiind una dintre marile voci ale jazz-ului mondial care a ieşit la iveală după era John Coltrane, fiind recunoscut ca un vizionar al muzicii (şi nu doar al celei de jazz). Al patrulea cel mai premiat artist în viaţă din istoria premiilor Grammy, Chick Corea încă explorează stiluri muzicale, la cei 75 de ani ai săi, şi este implicat activ în promovarea şi strângerea de fonduri pentru cauze sociale.

The Chick Corea Elektric Band are în componenţă, alături de Corea, muzicieni care au lansat de-a lungul timpului albume proprii, fiecare dintre ei fiind lider pentru diferite trupe. Patitucci (cinci premii Grammy) a fost parte din cvartetul lui Wayne Shorter, în timp ce Weckl (un premiu Grammy) a concertat alături de Natalie Cole, B.B. King, Mike Stern şi sute de alţi muzicieni. Marienthal (două premii Grammy) şi-a lăsat o amprentă uriaşă în lumea R&B-ului şi a jazz-ului urban, în timp ce Gambale (două premii Grammy), creatorul tehnicii „sweep picking”, are peste 20 de albume solo.