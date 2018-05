TIFF 2018 Actorii Anna Széles şi Dan Nuţu, omagiaţi. „Cenuşă şi sânge”, filmul regizat de Ardant, va fi proiectat în memoria Olgăi Tudorache

Una dintre cele mai îndrăgite figuri ale cinematografiei franceze, actriţa şi regizoarea Fanny Ardant se numără printre invitaţii speciali din acest an. În cadrul unei retrospective dedicate artistei, publicul o va putea admira în două dintre cele mai apreciate filme din cariera sa şi va avea ocazia să urmărească două producţii pe care aceasta le semnează. Cenuşă şi sânge, filmul regizat de Ardant, va fi proiectat în memoria Olgăi Tudorache, marea actriţă dispărută anul trecut dintre noi.

István Szabó şi Márta Mészáros, autori de marcă ai cinematografiei maghiare, vor fi celebraţi în secţiunea 3X3 şi distinşi cu Premiul pentru întreaga carieră. Alături de Márta Mészáros, regizoare care a deschis drumul afirmării femeii în cinematografia maghiară, alţi importanţi regizori din Ungaria vor ajunge la Cluj pentru a-şi prezenta în Ziua Maghiară cele mai recente filme.

Samuel Maoz, regizorul distins cu Leul de aur la Veneţia pentru Lebanon, vine la TIFF cu multi-premiatul şi controversatul Foxtrot, însoţit de starul israelian Lior Ashkenazi şi tânărul Yonaton Shiray, care interpretează personajele principale din film, şi alţi membri ai echipei de producţie. Cineastul va participa la proiecţia filmului din deschiderea festivalului, programată în 25 mai, în Piaţa Unirii Open Air. Regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson revine pentru a treia oară la Cluj-Napoca. Cel mai nou film al său, Under the Tree, s-a bucurat de o premieră internaţională la Veneţia şi va fi proiectat în prezenţa cineastului islandez, în cadrul secţiunii tematice A fi sau a nu fi politic corect.

Celebrul Paco Plaza, regizorul Veronica, proiectat anul acesta în secţiunea Umbre, vine însoţit de Sandra Escacena, protagonista horror-ului inspirat din evenimente reale şi de producătorul fimului, Enrique Lopez Lavigne, cunoscut pentru titluri ca Holy Camp!, 28 Weeks Later, Sex And Lucia.

Jean-Marc Barr, actorul nominalizat în 1989 la Premiile César pentru interpretarea personajului principal din Marele albastru (Le grand bleu / The Big Blue, r. Luc Besson), va fi prezent la proiecţia care aniversează cei 30 de ani de la momentul lansării filmului şi care va încheia ediţia cu numărul 17. Dagur Kari, marele câştigător la TIFF 2003 cu Noi albinosul (Noi Albinoi), Stephane Foenkinos, director francez de casting, dar şi regizor şi scenarist al filmului Gelozia, inclus în programul TIFF 2018 şi Rebecca Lenkiewicz, dramaturg britanic şi co-scenaristă la Ida şi Nesupunere (Disobedience, r. Sebastian Lelio) sunt trei dintre cei cinci membri ai juriului care va stabili titlul câştigător al Trofeului Transilvania.

Trei generaţii diferite ale cinematografiei româneşti îşi dau întâlnire la TIFF, fiecare fiind reprezentată de actori, regizori sau producători ce au marcat istoria filmului autohton. Membru al juriului competiţiei internaţionale, Vlad Ivanov este unul dintre cei mai prolifici actori români ai momentului, cunoscut din 4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (r. Cristian Mungiu), Câini (r. Bogdan Mirică) şi Un pas în urma serafimilor (r. Daniel Sandu).

Actriţa Anna Széles va fi distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră, iar Premiul de excelenţă îi va fi oferit actorului şi producătorului Dan Nuţu. Actorul Horaţiu Mălăele şi regizorul Stere Gulea vor prezenta în premieră secvenţe din Moromeţii 2, cel mai aşteptat film românesc al acestui an. Prezenţi în competiţia internaţională cu filmele Nu mă atinge-mă, respectiv Charleston, Adina Pintilie şi Andrei Creţulescu vor fi la Cluj, alături de ei parte din echipele care au participat la realizarea celor două filme. Mulţi alţi actori, regizori, producători şi-au confirmat deja prezenţa, printre ei Ana Ularu, Radu Iacoban, Emanuel Pârvu, Dorian Boguţă, Rodica Lazăr, Şerban Pavlu, Emilian Oprea, Irina Gardescu, Dorotheea Petre, Daniel Sandu.

Secţiunile Festivalului

Zece filme controversate vor concura pentru Premiul FIPRESCI al TIFF în cadrul secţiunii tematice A fi sau a nu fi politic corect? Retrospectiva Close-up Ingmar Bergman (foto: dreapta) va marca cei 100 de ani de la naşterea legendarului regizor şi scenarist suedez, în cadrul evenimentului #Bergman100, sărbătorit la nivel mondial prin proiecţii şi expoziţii spectaculoase. O serie de proiecţii speciale vor avea loc în cadrul secţiunii România 100 şi vor celebra Centenarul Marii Uniri la TIFF 2018.

Film Food, secţiunea dedicată iubitorilor de film şi pasionaţilor de gastronomie, va oferi publicului patru experienţe culinare inedite, iar amatorii de senzaţii tari vor avea surpriza să urmărească o selecţie-şoc de proiecţii-performance şi filme excentrice, pregătită de Shockproof Film Festival din Cehia.

Pelicule proiectate în premieră în România şi titluri premiate în festivalurile internaţionale vor face parte din programul secţiunilor Competiţie, Supernova, Umbre, Fără limită, Ce se întâmplă, documentarule?, Zilele Filmului Românesc, Suspecţi de serviciu, Ziua Maghiară, EducaTIFF şi Ziua HBO, un partener de tradiţie al TIFF-ului.

Cap de afiş în Supernova este noul film al cineastului ucrainean Serghei Loznitsa, Donbass, care va putea fi văzut la TIFF la doar o săptămână după premiera mondială de la Cannes. Coprodus cu Digital Cube (România), Donbass îl are în distribuţie pe actorul Valeriu Andriuţă, iar imaginea e semnată de operatorul Oleg Mutu (Moartea domnului Lăzărescu, După dealuri).

Cele mai bune producţii bulgăreşti din ultimii doi ani şi câteva dintre titlurile de top ale cinematografiei sovietice optzeciste vor fi proiectate în Focus Bulgaria şi Amintiri din URSS (Back in the USSR). Clasicul Gară pentru doi va putea fi (re)văzut în Piaţa Unirii. Alături de István Szabó şi Márta Mészáros, invitaţi speciali ai acestei ediţii, regretatul cineast israelian Assi Dayan va fi omagiat în secţiunea 3x3.

Proiecţii speciale

Foxtrot va deschide cea de-a 17-a ediţie TIFF pe 25 mai, de la ora 20:45. Filmul va fi proiectat pe cel mai mare ecran din România, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, în prezenţa regizorului Samuel Maoz şi a echipei de producţie. Iubitorii de operă sunt invitaţi să savureze documentarul Maria by Callas, regizat de Tom Volf, care include imagini rare din arhiva personală a cântăreţei şi poveşti intime, relatate chiar de cea mai mare soprană a secolului XX. Amatorilor de modă li s-a pregătit tot un documentar excepţional, Westwood: Punk, Icon, Activist (r. Lorna Tucker), despre viaţa, cariera şi influenţa excentricului designer Vivienne Westwood.

O experienţă cinematică inedită, Aţi văzut filmul meu?/ Have You Seen My Movie? este o producţie realizată exclusiv dintr-un colaj eclectic de imagini şi secvenţe din filme antologice în care eroii merg la cinema. Regizorul londonez Paul Anton Smith va fi prezent la proiecţia filmului său de debut. Stephane Foenkinos, directorul de casting invitat anul acesta în juriului competiţiei TIFF, semnează alături de fratele său, scriitorul David Foenkinos, regia comediei Gelozia (Jalouse/ Jealous), cu celebra actriţă Karin Viard (foto: dreapta) în rol principal. Filmul a fost nominalizat în 2018 pentru un Glob de Cristal la Karloviy Vary şi s-a numărat printre favoriţii celei de-a 43-a ediţiia Premiilor César.

De o proiecţie specială de 1 iunie se va bucura şi Poveşti în mişcare/ Moving Stories, cel mai recent film al regizorului Rob Fruchtman. Documentarul filmat în India, România, Coreea şi Irak urmăreşte călătoria faimoşilor dansatori de la Battery Dance şi munca lor în cadrul atelierelor dedicate tinerilor defavorizaţi.

Pădurea spânzuraţilor (1965), care rămâne nu doar unul dintre cele mai bune filme româneşti din toate timpurile, ci şi vârful de carieră al Annei Szeles, este filmul care i-a adus marelui Liviu Ciulei Premiul pentru regie la Cannes. Proiecţia va încununa Premiul pentru întreaga carieră, acordat actriţei la această ediţie. Un alt titlu românesc legendar, Dincolo de nisipuri (1974) va putea fi urmărit de către publicul TIFF în versiune necenzurată, în onoarea cineastului Dan Nuţu, distins cu Premiul de excelenţă, şi a regretatului Radu Gabrea, care a semnat regia filmului.

Concerte şi evenimente speciale

Printre surprizele din acest an se numără evenimentele muzicale hipnotizante, concertele în premieră, artiştii-fenomen şi titlurile emblematice pentru cinematografia mută. Pentru iubitorii de muzică, ediţia cu numărul 17 pregăteşte un adevărat regal. Biserica Romano-Catolică „Sfânta Treime” va fi gazda unui cine-concert grandios. Improvizaţiile muzicale extraordinare realizate de pianistul şi organistul francez multi-premiat Samuel Liégeon vor acompania live proiecţia unuia dintre cele mai cunoscute horror-uri din istoria filmelor mute - Fantoma de la Operă (The Phantom of the Opera, 1924).

Concerte şi cine-concerte de senzaţie vor face deliciul publicului, ca în fiecare an, la Casa de Cultură a Studenţilor. După aproape un secol de la lansare, Safety Last! (1923) este în continuare considerat de critici unul dintre cele mai frumoase filme mute, iar publicul TIFF îl va putea urmări la această ediţie pe muzica live interpretată de acelaşi Samuel Liégeon. Un cine-concert special de 1 iunie, Ochiul Magic recreează universul poetic al regizorului Georges Méliès, cunoscut ca inventator al cinema-ului, în armonie cu compoziţiile muzicale spectaculoase compuse de către Jean-Francois Alcoléa şi interpretate live de către Alcoléa & Cie.Tot pe scena Casei de Cultură a Studenţilor, vocea inconfundabilă a Emilianei Torrini va acompania sound-ul hipnotizant al formaţiei belgiene The Colorist Orchestra, într-un decor spectaculos care va transforma show-ul într-o memorabilă experienţă audio-video. Dakha Brahka revine la Cluj cu o explozie de energie şi o călătorie muzicală originală, trupa fiind renumită pentru improvizaţiile spontane inspirate de folclorul ucrainean.

Horaţiu Mălăele în rolul lui IlIe Moromete

Câteva secvenţe din Moromeţii 2, cel mai aşteptat film românesc al anului, vor fi prezentate în premieră publicului TIFF, în deschiderea uneia dintre cele mai vibrante petreceri ale acestei ediţii. Taraful Marian Sandu din Videle şi sătenii de frunte din satul Talpa, locul în care s-a turnat atât filmul original, cât şi continuarea acestuia, vor încinge atmosfera la Chef ca-n Teleorman, în Form Space. În acelaşi spaţiu va avea loc şi premiera VUNK – Jur să spun adevărul, primul documentar al unei trupe din România, cu imagini şi poveşti inedite, începând cu participarea la „Cântarea României” în 1988 şi continuând cu momentele cheie din anii ‘90, când trupa încă performa sub numele de Vank.

După succesul primei ediţii, infiniTIFF – secţiunea dedicată realităţii virtuale (VR), noilor forme de storytelling şi cinematografiei interactive, revine la TIFF într-un cadru special amenajat la ClujHub. Cinefilii şi toţi cei pasionaţi de noile forme de storytelling audiovizual vor avea ocazia să descopere un program incitant de experienţe VR, Live Cinema şi Loop Cinema. Printre cele mai importante evenimente dedicate industrieidin acest an se numără infiniTIFF Summit – conferinţa în cadrul căreia vor fi analizate noile tendinţe la intersecţia dintre film, storytelling şi tehnologie şi care a atras deja înscrierile a zeci de doritori.

Pe 26 şi 27 mai, programul Weekend la Castel include jocuri interactive, ateliere creative şi spectacole pentru copii pe timp de zi, urmând ca după lăsarea serii, curtea Castelului Banffy de la Bonţida să se transforme în decorul unor evenimente spectaculoase. Grădina plăcerilor (1925), primul film oficial al regizorului Alfred Hitchcock, acompaniat live de orchestra Notes & Ties, umple seara de sâmbătă, iar duminică este momentul premierei în România pentru Tokyo Vampire Hotel, filmul regizorului japonez Sion Sono, inspirat de miturile autohtone şi turnat parţial în Cluj. Porţile castelului nu se vor închide decât la finalul Full Moon Party, una dintre cele mai iubite petreceri din festival, care la această ediţie e găzduită de clădirile castelului bântuit încă de stafia contelui Banffy.

În cadrul evenimentului celebrat la nivel mondial #Bergman100, Muzeul de Artă va găzdui expoziţia Ingmar Bergman and his legacy in fashion and art, o colecţie impresionantă de fotografii, articole, interviuri şi imagini video, care marchează 100 de ani de la naşterea marelui cineast.

Proiecte

Bursa Alex. Leo Şerban, iniţiativa de încurajare a tinerilor cineaşti români, acordată în memoria celui mai important critic de film român al ultimelor două decenii, revine la TIFF cu un premiu de 2500 de Euro, oferit în parteneriat cu Conceptual Lab unui critic, scenarist sau regizor de film interesat să dezvolte un nou proiect.

Ajuns la cea de-a 10-a ediţie, EducaTIFF este pentru prima dată accesibil copiilor ce încă nu au ajuns pe băncile şcolii. Programul de educaţie media şi cinematografică a pregătit în program o selecţie de scurtmetraje pentru copii cu vârsta de 5 ani. Tot în premieră, printre filmele ce vor fi prezentate în EducaTIFF se află şi o producţie românească, Străjerii în regia lui Liviu Marghidan, perfect pentru a fi urmărit în familie. Alături de ele, continuă proiecţiile speciale şi atelierele dedicate elevilor. Let’s Go Digital, proiectul pentru adolescenţi, a avut, pentru al treilea an consecutiv, un număr impresionant de aplicanţi din întreaga ţară. Cei 16 tineri selectaţi vor fi la Cluj şi vor profita la maxim de şansa de a-şi descoperi şi exersa aptitudinile pentru o viitoare carieră în film.

În programul 10 pentru FILM, alţi zece actori români care s-au remarcat pe scena teatrului, dar care nu au avut încă ocazia să se afirme pe marele ecran, vor fi prezentaţi regizorilor, producătorilor şi agenţilior români şi străini invitaţi la TIFF.