SERIAL Artişti care au spart convenţiile. Seducătoarea pianistă Khatia Buniatishvili a fost supranumită „Beyonce a pianului” FOTO-VIDEO

Kathia Buniatishvili (30 de ani) a început să studieze pianul încă de la vârsta de trei ani, alături de sora ei mai mare, Gvantsa, datorită mamei lor, Natalia, o iubitoare a muzicii clasice. Chiar şi astăzi, cântatul „la patru mâni” rămâne una dintre activităţile preferate ale celor două surori, după cum scrie orchestra.culture.pl.

„Aveam doi ani, iar sora mea, Gvansta, patru, când mama a inventat jocuri la pian pentru a ne obişnui, jocuri datorită cărora mă simţeam ca peştele în apă. De fiecare dadtă când am o problemă în musică, mama o rezolvă”, declarat pianista pentru dnaindia.com.

Talentul Kathiei a fost recunoscut din fragedă tinereţe, astfel că la vârsta de şase ani debuta ca solistă alături de o orchestră, fiind mai apoi, rapid invitată, să susţină recitaluri în Elveţia, Olanda, Franţa, Germania, Belgia, Italia, Austria, Rusia, Israel sau SUA. Totuşi, artista nu a vrut să fie privită ca un copil minune al muzicii clasice.

Gvantsa şi Khatia susţin la finalul unui duet (Foto: .facebook.com/khatiabuniatishvili)

A absolvit Şcoala Centrală de Muzică din Tbilisi, iar apoi, începând cu 2004, a urmat cursurile Conservatorului de Stat. Doi ani mai târziu, renumitul pianist şi profesor Oleg Maisenberg de la Vienna University of Music and Performing Arts, pe care îl cunoscuse în 2003, la o competiţie din Tbilisi, o convingea pe Buniatishivili să ia calea străinătăţii şi să vină să studieze cu el.

Pianista se bucură de succes la nivel mondial, lucru evident şi prin felul în care biletele la concertele sale se vând, uneori în câteva minute. Anul acesta, la Festivalul „George Enescu”, biletele s-au epuizat în mai puţin de zece minute, după cum informează radioromaniacultural.ro. Buniatishivili a concertat în toate marile săli de concerte din lume: New York Carnegie Hall, Los Angeles Walt Disney Concert Hall, London Royal Festival Hall, Vienna Musikverein and Konzerthaus, Amsterdam Concertgebouw, Berlin Philharmonie, Paris Philharmonie and Théâtre des Champs-Élysées, Milan La Scala, Venice Teatro La Fenice, Barcelona Palau de la Música Catalana, Geneva Victoria Hall, Zurich Tonhalle, Prague Rudolfinum, şi aşa mai departe.

De asemenea, a colaborat cu renumiţi dirijori, precum: Zubin Mehta, Placido Domingo, Kent Nagano, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Mikhail Pletnev, Vladimir Ashkenazy, Semyon Bychkov, Myung-Whun Chung sau Philippe Jordan. Printre orchestrele alături de care a concertat, se numără: Israel Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Seattle Symphony, Philadelphia Orchestra, Toronto Symphony, São Paulo State Symphony, London Symphony, Orchestre de Paris sau Orchestre National de France.

Rochiile provocatoare ale Khatiei Buniatishvili

Deşi succesul pianistei georgiene este de necontestat, criticii au atacat-o pentru alte aspecte, unul dintre acestea fiind rochiile extravagante pe care le poartă la concerte pe care le consideră „provocatoare din punct de vedere sexual”, după cum scrie dnaindia.com.

Cu privire la aceste voci, Buniatishvili este nepăsătoare, considerând că dacă „sunt mai atenţi la cum arăt, găsesc că acel punct de vedere este foarte limitat”.

„Când încep să cânt, uit de corpul meu. Sunt prinsă în mişcare”, declara pianista citată de dnaindia.com.

„Spărgătoarea” de piane

Buniatishvili este numită de mulţi „o Beyonce a pianului”, iar alţii o acuză că „pocneşte” pianul. Artista are o personalitate calmă, motiv pentru care adesea le răspunde celor care au şi cuvinte negative la adresa ei. În legătură cu acest aspect, pianist îşi compară muzica cu o relaţie, cu teatrul şi literatura, punctând că nu sunt mereu neapărat atrăgătoare din punct de vedere estetic.

Khatia Buniatishvili, în concert (Foto: .facebook.com/khatiabuniatishvili)

„Există agresiune, durere, ură, dar de asemenea şi dragoste şi sinceritate. Când faci artă, trebuie să fii sincer, să te expui, să fii adevărat. Pot fi foarte pasionată, extremă, uneori peste limite, dar niciodată rea. Deci, nu, nu am rupt niciodată un pian”, declara Buniatishvili pentru aceeaşi publicaţie.

Reţeta succesului şi lumea artificială

În viziunea pianistei, oricine poate avea success dacă e sincer, munceşte din greu şi ştie ce vrea.

Printre preferaţii Khatiei Buniatishvili se numără Brahms, Bach şi Beethoven, despre care spun că sunt compozitori care te fac să te minunezi, te fac să te întrebi cum au descoperit anumite sunete.

De asemenea, pianista a colaborat cu trupa Coldplay, pentru melodia „Kaleidoscope”, de pe albumul ”A Head Full of Dreams”, cântec în care se aude şi vocea fostului preşedinte american, Barack Obama, respectiv cea a poetului american Coleman Barks.

Vorbind despre Chris Martin, solistul trupei Coldplay, pianista îi lăuda naturaleţea, vorbind despre faptul că „lumea ei” este una plină de artificialitate.

Unul dintre modelele Khateii a fost pianist Martha Argerich, din Argentina, care i-a fost maestră pentru un timp, pentru ca apoi să susţină concerte alături de ea, la acelaşi pian.

Surprinsă alături de Orlando Bloom

În vara acestui an, pianist a fost surprinsă pe străzile Parisului, oraş în care locuieşte în prezent, alături de renumitul actor Orlando Bloom. Aceasta a fost una dintre puţinele apariţii care au făcut presa să reacţioneze, de regulă, Buniatishvili fiind discretă, apariţiile sale fiind extravagante mai degrabă pe scenă.