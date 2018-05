„Remains of the feast“, o expoziţie de bijuterie contemporană, inspirată din legenda Regelui Midas, care atrage atenţia asupra consumerismului FOTO

„Când ultimul copac va fi tăiat, când ultimul peşte va fi prins şi ultimul râu va fi otrăvit, doar atunci vom realiza că nu putem mânca bani.“

Proiectul „Remains of the feast“ (trad. - Rămăşiţele ospăţului) are ca tematică legenda Regelui Midas, din mitologia grecească, a cărui dorinţă de a transforma tot ceea ce atinge în aur îi aduce pieirea. Midas primeşte acest dar şi dă un mare ospăţ pentru a sărbători acest lucru, însă când se aşează la masă, îşi dă seama că şi mâncarea şi băutura se transformau în aur şi ajunge să moară de foame. Aceasta este poate una dintre cele mai reprezentative metafore pentru societatea contemporană. Reluând masa mitică a lui Midas, într-un decor luxuriant, auriu, descoperim ceea ce lăsăm în urma unui „ospăţ“ în care am epuizat toate resursele.

Într-un prezent în care fast-fashion a devenit a doua industrie poluatoare la nivel global dupa cea a petrolului, în care cheltuim mai mulţi bani pe diete decât ar fi nevoie să hrănească toată populaţia înfometată a planetei şi în care nivelul de poluare este în continuă ascensiune, proiectul ridică întrebări despre responsabilitate şi acţiune. 20 designeri, artişti vizuali şi arhitecti explorează semnificaţia şi sensul materialelor şi tehnicilor de producţie şi potenţialul designului de a adresa întrebări despre sustenabilitate, reciclare şi consum responsabil.





Unul din cei 20 de designeri este Cleopatra Coşuleţ care semnează o colecţie unicat de bijuterii, powered by Carrefour realizată 100% din materiale reciclate precum pet-uri, doze, sticlă, carton, deşeuri electronice şi electrocasnice provenite de la staţiile de reciclare SIGUREC, prezente în cele 21 de parcări ale hipermarketurilor Carrefour, din ţară.

Organizat în perioada 19 – 27 mai în cadrul Galeriei Galateca, evenimentul face parte din traseul oficial Romanian Design Week şi Noaptea Albă a Muzeelor 2018. Expoziţia este organizată de Assamblage – Asociaţia Naţională a Autorilor şi Designerilor de Bijuterie Contemporană.

Valentina Buzamurga, Membru Fondator Assamblage, a vorbit pentru „Adevărul“ despre povestea proiectului şi cum a luat naştere ideea.

„În 2010 a fost înfiinţată Şcoala de Bijuterie Contemporană de către David Sandu. De atunci, s-au adunat în jur de 450 de absolvenţi. Ei au lucrat pe mai multe proiecte tematice: tezaurul dacic, Al Doilea Război Mondial, etc. Acum, ne-am gândit pe partea ce ţine de grija faţă de planetă, care devine din ce în ce mai urgentă şi pentru care trebuie trase multe semnale de alarmă din toate părţile posibile. Designul poate să transmită multe mesaje, în special bijuteria, pentru că are avantajul de a fi purtată. Cu atât mai mult cu cât un obiect are o poveste şi cineva alege să-l poarte, acesta va transmite un mesaj către toţi oamenii cu care intră în contact, faţă de un alt obiect de design sau de artă“, a spus Valentina Buzamurga.

David Sandu este curatorul expoziţiei, în colaborare cu arhitectul Alexandra Hoinărescu. Ei au gândit împreună tot ceea ce ţine de concept şi felul în care au fost prezentate piesele. 20 de colecţii de la 20 de designeri, fiecare prezentată pe un display care spune povestea colecţiei: defrişări, consumul excesiv de zahăr, diete, subiectele sunt variate, pentru că şi problemele cu care ne confruntăm sunt variate. Unele bijuterii sunt din materiale recliclabile, altele sunt în combinaţie cu materiale preţioase sau pur şi simplu au la bază ideea ce ţine de responsabilitate faţă de mediu.

Care au fost reacţiile vizitatorilor





„Au fost foarte variate, mai ales pentru faptul că obiectele sunt ascunse şi a trebuit să se aşeze şi să interacţioneze cu fiecare piesă în parte. A fost primită extraordinar. Cred că fiecare a găsit câteva lucruri cu care să rezoneze“, a mai declarat Valentina.













Designeri expozanti: Anca Croitoru, Andreia Gabriela Popescu , Arina Nitulescu, Cleopatra Cosulet, Diana Tobosaru – Anayd Blu, Vasile Diana Alexandra– Temper, Elena Crisan - Jewellery Artist, Popa Gabriel – Hemfard Contemporary Jewellery , Gena Tudor – Joyelissimo , Grigore Mitrea , Luiza Teodorescu – Malute, Mihaela Caravan, Mihaela Ciocalteu – Semper Argentum, Miruna Belicovici Jewelry, Mona Velciov – Mona Velciov Monotip, Monica Iacovenco, Popa Razvan, Roxana Hodorog, Tana Enedi– LIFE in MONO Jewelry, Teodora Rus – JULS.