„Rapsodiem”, un CD cu două rapsodii de George Enescu dirijate de Daniel Jinga

„De ce George Enescu si Rapsodiile sale? Se mai poate spune ceva nou? Se poate canta si altfel decat s-a cantat pana acum? De ce te-ai incumenta sa imprimi ceea ce inaintea ta au realizat inegalabil dirijori precum Celibidache sau Silvestri? Ce vrei sa spui nou in demersul tau artistic? Raspunsul este usor de intuit. Prin acest disc dorim sa spunem ca si noi il iubim pe Enescu, iar ceea ce vei asculta este emanatia acestei bucurii a propriei noastre intalniri cu cele doua capodopere enesciene (...), spune Daniel Jinga.

Muzica lui Enescu plange cu un ochi si rade cu celalalt. Uneori o tema trista convietuieste cu o tema vesela, iar peste ele, contrapunctic, auzim glasul destinului expus de o a treia tema, ca si cum fiecare sentiment trist s-ar oglindi o raza de speranta sau fiecare explozie de bucurie ar avea in suflul ei patina nostalgiei... (...).

Valurile Dunarii de Iosif Ivanovici este a treia lucrare, pe care am imprimat-o pentru acest disc dedicat creatiei simfonice romanesti. Imbracaminea orchestrala este superba. Nu intamplator, lucrarea a fost des confundata cu suita de valsuri Dunarea albastra scrisa de Johann Strauss Fiul”, apreciaza dirijorul Daniel Jinga.

Daniel Jinga este Maestru de Cor al Corului Operei Nationale din Bucuresti si Dirijor Principal al Orchestrei Simfonice Muntenia din Targoviste. A urmat cursurile Facultatii de Compozitie, Muzicologie si Pedagogie muzicala, la Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti. In 2003, a obtinut diploma de licenta, sustinand lucrarea cu titlul „Muzica liturgica romano-catolica dupa Conciliul Vatican II”. Intre 2003 si 2004 urmeaza cursurile de master (Stilistica Dirijorala - Dirijat Cor Academic) ale Universitatii Nationale de Muzica Bucuresti si sustine lucrarea de master cu titlul „Mijloace psihotehnice in arta conducerii dirijorale”. In anul 2012 i s-a acordat titlul de Doctor in Muzica al aceleiasi universitati, pentru lucrarea „Reprezentanti ai creatiei corale a capella romanesti la sfarsitul secolului al XX-lea si inceputul secolului al XXI-lea - Tehnici de constructie corala si conducere dirijorala”.In paralel, a absolvit urmatoarele cursuri de perfectionare: Masterclass international de dirijat opera, sustinut de Prof. Univ. Dr. Dumitru Goia, La Traviata de Giuseppe Verdi, Masterclass de dirijat coral tinut cu Corul „Arnold Schoenberg” de catre Profesorul Erwin Ortner si Masterclass de dirijat coral si stilistica dirijorala, tinut de Sharon Hansen (Profesor de Muzica si Arta la Universitatea din Wisconsin, SUA). S-a afirmat ca dirijor secund al Corului de Camera Madrigal si dirijor fondator al Corului de camera Accoustic, cu care abordeaza o paleta repertoriala complexa: muzica sacra, prelucrari folclorice, renastere europeana, muzica contemporana si muzica de teatru si film, colaborand cu regizori precum Alexandru Tocilescu, Alexandru Darie, Alexander Hausvater, Alice Barb, George Ivascu, Alexandru Dabija. I-a avut ca profesori de dirijat sau mentori pe Marin Constantin, Petre Craciun, Stelian Olariu, Dan Mihai Goia, Valentin Gruescu, Sharon Hansen si Erwin Ortner.