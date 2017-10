Pianistul Andrei Gologan, în recital în deschiderea stagiunii de marţi seară

Născut în 1992 la Piatra Neamţ, Andrei Gologan a început studiul pianului la vârsta de 5 ani sub îndrumarea prof. Ada Chicu. După mai puţin de jumătate de an de studiu, preşcolarul Andrei câştigă deja primul lui premiu l la Concursul National de pian Carl Czerny. Ulterior, a început un intens studiu de perfecţionare şi dezvoltare artistică cu pianistul Iulian Arcadi Trofin, sub îndrumarea căruia a participat la diverse turnee de concerte în România, Italia, Scoţia, Elveţia, Ungaria şi Statele Unite ala Americii. Iulian Arcadi Trofin va deveni un mentor al tânărului pianist, contribuind decisive la şlefuirea artistic a acestuia. La varsta de 13 ani Andrei Gologan a debutat cu Orchestra Filarmonicii din Bacau sub bagheta Maestrului Ovidiu Balan. In Februarie 2017, pianitrul a început colaborarea artistică cu pianistul Sir Andras Schiff.

La iniţiativa acestuia, Andrei a fost acceptat la academia festivalului din Verbier, Elvetia, unde, pe lângă activitâţile concertistice, a lucrat cu mari personalităţi ale lumii muzicale: Gabor Takács-Nagy, Ferenc Rados, Sergey Babayan, Pamela Frank, Sir Andras Schiff. Apariţii în cadrul Festivalului Beethoven din Bonn dar şi pe scena de la Herkulessaal din Munchen fac parte din calendarul artistic al toamnei anului 2017. De asemenea, pianistul va sustine o serie de recitaluri în cadrul proiectului Building Bridges 2018/2019, o activitate aflată sub patronajul artistic a maestrului Schiff. Andrei este bursier al Academiei Internaţionale de Muzică din Principatul Liechtenstein unde participă periodic la cursuri intensive şi activitati artistice. Începand cu august 2017, Andrei Gologan organizează împreuna cu pianista Roxana Circiu festivalul Salzburg Mozart Matinees.

La doar 16 ani, Andrei Gologan a fost admis ca student la Universitatea Mozarteum din Salzburg - Austria , la clasa profesorului Pavel Gililov. În al doilea an de studiu, a cântat deja alături de Hans Gansch, renumitul prim-trompetist al Orchestrei Filarmonice din Viena, interpretând Concertul nr. 1 pentru pian, trompetă şi orchestră de coarde de Şostakovici sub bagheta lui Wolfgang Redik, în cadrul Festivalului Internaţional de Muzică de Cameră din Salzburg.

Andrei Gologan este laureat al Concursului de pian Vladimir Horowitz – Kiev si European Lions Club Piano Competition - Istanbul. Acest din urmă premiu i-a oferit şansa unor recitaluri în Viena, Salzburg, Graz şi Linz, dar şi în cadrul ansamblului cultural Stift Ossiach, unde pianişti precum Emil Gilels sau Wilhelm Backhaus au susţinut concerte legendare.



Pianistul Andrei Gologan este pentru prima oară oaspete în cadrul Stagiunii de marţi seara.

Stagiunea de marţi seara

Marti, 10 Octombrie 2017, 19:00 - 21:00

Sala mica

Recital de pian

Andrei Gologan

PROGRAM

Maurice Ravel

Mormântul lui Couperin

Frédéric Chopin

Poloneza-fantezie, op. 61

Robert Schumann

Sonata nr. 2, în sol minor, op. 22