INTERVIU Pianista Cătălina Butcaru, de la Viena la Bucureşti: „Avem nevoie pur şi simplu de Beethoven“

Trei recitaluri vor avea loc la: Ateneul Român din Bucureşti, pe 30 mai, ora 20.00, Sala Thalia din Sibiu, pe 31 mai, ora 19.00 şi la Filarmonica Banatul, Sala Capitol din Timişoara, pe 3 iunie, ora 19.00. În acest an, turneul va cuprinde şi un concert, ce va avea loc, pe 2 iunie, ora 19.00, la Filarmonica Banatul, Sala Capitol, din Timişoara, cu orchestra Filarmonicii Banatul din localitate.

Cătălina Butcaru (38 de ani), pianista născută la Constanţa şi stabilită la Viena, a fost admisă la Conservatorul din capitala Austriei la numai 16 ani, de unde a obţinut diploma de solist. Pianista reuneşte in palmaresul său numeroase premii la competiţii naţionale şi international.

Te întorci anul acesta în România împreună cu Volkhard Steude. De ce aţi decis să reluaţi acest turneu?

Turneul de anul trecut a fost o experienţă extraordinară. În toate cele trei oraşe am fost primiţi de publicul meloman cu o deosebită căldură. Pentru mine este evident că reîntoarcerea în România are puternice rezonanţe afective, iar Volkhard Steude a fost pur şi simplu cucerit de atmosfera din sălile de concerte din România şi de contactele interumane. A fost deci o reacţie firească, dorinţa de reînnoire şi de perpetuare a acestei experienţe pozitive, atât din partea noastră, a artiştilor, cât şi din partea organizatorilor. În cadrul vieţii noastre profesionale, cu diverse proiecte şi parteneri, acest turneu în care concertăm intensiv o săptămână în România, este realmente o bucurie.

Ce ne poţi spune despre programul muzical de anul acesta?

Este un program complex şi atractiv, care ne produce în primul rând nouă o mare plăcere. Avem nevoie pur şi simplu de Beethoven, iar interpretarea sonatei în Sol major este o modalitate de a deschide concertul plină de vervă, de energie şi bineînţeles, cum s-ar putea altfel, la Beethoven, plină de umor. Partea a doua a sonatei este o splendidă temă beethoveniană, reluată parcă la nesfârşit şi care rămâne în aceeaşi formă, nealterată de variaţiuni. În partea a treia, tema este un perpetuum mobile, care insistă să rămână în cea mai mare măsură în Sol major, în afara modulaţiei neaşteptate în piano în Mi bemol major, de dinaintea exploziei finale. Următorul moment muzical este prima sonată de Brahms, muzică, aşa cum se exprimă Cioran, pătrunsă de „melancolie …scuturată de o ardoare vie, de o pornire pasionată şi de o energie intensă.“ Lucrarea are şi puternice conotaţii autobiografice, biograful Kalbeck şi alte persoane apropiate lui Brahms, fac referire la legătura dintre dramatismul părţii a doua, şi vestea îmbolnăvirii de tuberculoză fără şanse de însănătoşire a tânărului Felix Schumann, fiul Clarei şi al lui Robert Schumann, care îi era foarte apropiat lui Brahms. Tema părţii a treia este un citat al propriului lied, „Liedul ploii“ op.23. Ceea ce este comun liedului, ca şi părţii de sonată, este acompaniamentul de pian plin de moliciune, de maleabilitate, punctat de ceea ce muzicologii au numit motivul picăturii de ploaie. Tema melodică cu auftaktul caracteristic şi ritmul punctat, împreună cu acest tip de acompaniament de pian care învăluie, creează o atmosferă de mare intimitate şi melancolie, luminată doar la final de apariţia tonalităţii Sol major. Sonata Kreutzer este una din capodoperele necontestate ale muzicii de cameră. Nu este însă lipsită de umor poveste acestei lucrări. Sonata a fost compusă în 1803 în Viena. Prima-audiţie a avut loc cu Beethoven la pian şi cu extravagantul violonist George Bridgetower, după cum atestă Czerny. Piesa întrecea din punctul de vedere al dificultăţilor tehnice şi dimensiuni, tot ce existase până atunci. Titlul original vorbeşte pentru şine: „Sonata per îl pianoforte ed un violino obligato, scritta în uno stilo molto concertante quasi come d’un Concerto“.

Ca o ironie a sorţii, Beethoven i-a dedicat ulterior sonata violonistului francez Kreutzer, în urma unei divergenţe pe care a avut-o cu Bridgetower, declanşată de rivalitatea pentru o frumoasă doamnă vieneză. Kreutzer însă nu a cântat lucrarea niciodată în public şi luându-ne după mărturiile lui Berlioz, declara chiar că textul ar fi „revoltător de ininteligibil“.

La Timişoara va fi un dublu eveniment. De ce aţi ales să interpretaţi şi Dublul concert de Mendelssohn?

Invitaţia de a susţine acest concert a venit din partea filarmonicii Banatul, a fost o propunere care ne-a stârnit interesul. Este o lucrare plină de elan şi prospeţime, dar şi de o siguranţă retorică uimitoare pentru vârsta de 14 ani, când Mendelssohn a compus acest concert. Doi ani mai târziu luau viaţă octetul de coarde şi un an mai târziu celebrul concert de vioară, ambele capodopere. Dublul concert este un experiment interesant de muzică de cameră cu expunere solistică, o raritate muzicală, care merită cu siguranţă atenţia publicului.

Cum te simţi când cânţi pentru publicul din România?

A concerta în România este pentru mine o provocare la fel de mare în privinţa propriilor aşteptări, ca aceea de a concerta în Viena, Londra, etc. În afara exigenţei muzicienilor formaţi şi stabiliţi în România şi publicul larg are contact prin festivalurile internaţionale importante din România cu aceeaşi calitate a vieţii muzicale existente în celelalte capitale europene.

Subiectiv vorbind, mă simţ transpusă. Cred că datorită acestei libertăţi interioare care se întâmplă atunci când te simţi bine într-un anumit spaţiu şi ajungi la o oarecare linişte şi detaşare interioară, şi comunicarea directă cu publicul este profundă. Se pot întâmpla acele momente de fericire, de beatitudine pentru artist şi pentru public.

Nu vreau însă să speculez prea mult pe această temă, mă bucur din toată inima că voi cânta această muzică extraordinară cu un partener de o asemenea valoare, într-un spaţiu de care mă simţ aproape sufleteşte.

Revii în ţară după un an. Ce s-a mai întâmplat în cariera ta muzicală în acest răstimp?

Am susţinut de trei ori în acest an concertul de Schumann pentru pian şi orchestră în diverse oraşe din Germania cu Mitteldeutsche Philharmonie. Am fost reinvitată în urma concertelor de anul trecut, să susţin şi anul acesta recitaluri ca solist şi programe de muzică de cameră în festivaluri din Austria, invitaţii care au fost reînnoite şi pentru 2018 şi 2019.

Sunt bucuroasă că voi prezenţa concertul de Schumann la Sibiu şi la Timişoara anul acesta în noiembrie, cu filarmonicile locale. Am fost invitaţi împreună cu Emmanuel Tjeknavorian, un tânăr violonist de mare talent aflat în maximă ascensiune, să prezentăm un recital de sonate pentru vioară şi pian în cadrul Festivalului Toamnă Clujeană.

De asemenea, consider ca pe o mare realizare personală iniţierea şi finalizarea unui proiect de mare anvergură susţinut de BCR pe următorii cinci ani, cu finalitatea în 2021, când Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană, care constă în cursuri de măiestrie şi concerte susţinute împreună cu Volkhard Steude şi cu alţi membri ai Filarmonicii din Viena.

Succes în străinătate

În 2006 Cătălina Butcaru a debutat cu succes ca solistă în Londra şi doi ani mai târziu a lansat compact-discul de debut solo, imprimat la Wigmore Hall, din capitala britanică. Albumul, care conţine lucrări de A. Berg, M. Ravel si R. Schumann, a fost primit cu entuziasm de critica internaţională şi prezentat în întregime de Radiodifuziunea Austriacă. Cu această ocazie, renumitul critic muzical D.C.F. Wright a scris in cronica sa: „…This is a must have disc. It is the best piano playing I have heard for many years… ” Din anul 2000, Cătălina Butcaru are o bogată activitate concertistică în Austria, Italia, Marea Britanie, Germania, Franta, Spania, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Turcia, Bulgaria şi România.