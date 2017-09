Opera „Oedipe“ de Enescu, condusă de Vladimir Jurowski,  a fost îndelung aplaudată la Royal Festival Hall din Londra FOTO

La finalul spectacolului, creaţia lui Enescu în variantă concertantă a fost ovaţionată de cei peste 2.000 de oameni prezenţi în eleganta sală din Southbank Londra. Opera „Oedipe“, care a deschis şi Festivalul „George Enescu“ pe 2 septembrie, a avut la Londra aceeaşi distribuţie ca la Bucureşti, în rolurile principale fiind baritonul Paul Gay (Oedipe), basul Sir Willard White (Tiresias), tenorul Marius Vlad Butunoiu (Laios), mezzosopranele Ruxandra Donose (Iocasta) şi Ildikó Komlósi (Sfinxul), soprana Gabriela Iştoc (Antigona). Pe celebra scenă londoneză, artiştii au fost rechemaţi la scenă de nenumărate ori, îndelung aplaudate fiind şi Corurile Filarmonicii „George Enescu” (condus de maestrul Iosif Ion Prunner) şi de Copii Radio (dirijat de Voicu Popescu).

La evenimentul de la Royal Festival Hall de pe 23 septembrie au participat numeroşi artişti, personalităţi culturale şi membri ai corpului diplomatic: Liliana Ţuroiu, preşedintele Institutului Cultural Român, Timothy Walker, directorul executiv şi artistic al London Philharmonic Orchestra,Oana Marinescu, director de comunicare al Festivalului „George Enescu“, Dorian Branea, directorul Institutului Cultural Român din Londra, Ana Ivan, secretar general al ICR, Ioana Drăgan, director general al Direcţiei Generale Reprezentanţe în Străinătate (ICR), Mărgărita Geică, director al Direcţiei Programe Interne (ICR), alături de critici de operă, jurnalişti şi melomani.

În preambulul concertului,Timothy Walker, directorul Filarmonicii londoneze, a vorbit despre importanţa promovării muzicii lui Enescu în lume şi a amintit despre eforturile pe care ICR-ul din capitala britanică le-a depus în acest sens.

„Este o plăcere să mă aflu aici în această seară şi a fost, într-adevăr, o bucurie să deschidem Festivalul Enescu din Bucuresti cu Oedipe, sub bagheta maestrului Jurowski. Am fost atât de entuziasmaţi încât am decis să deschidem sezonul 2017-2018 al London Philharmonic Orchestra cu această operă monumentală. Vreau să profit de această ocazie pentru a mulţumi Institutului Cultural Român pentru sprijinul acordat în realizarea acestui proiect”, a spus Timothy Walker.