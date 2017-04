O altă clădire de pe Calea Victoriei văruită: Galeriile Kretzulescu au fost vopsite în galben. Reacţia primarului Capitalei - UPDATE

Coloanele galeriilor Kretzulescu au fost vopsite în galben pal săptămâna trecută, au declarat reprezentanţi ai Bisericii, spunând că au fost avertizaţi că vor fi amendaţi dacă nu vor vărui faţada clădirii. Arhiepiscopia Bucureştilor a precizat că imobilul Kretzulescu nu este monument istoric. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune că nu a solicitat vopsirea sau văruirea clădirilor monument istoric de pe Calea Victoriei, acţiunea fiind un "exces de zel” al Sucursalei pentru Administrarea şi Întreţinerea Fondului Imobiliar (SAIFI).

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că nu a solicitat vopsirea sau văruirea clădirilor monument istoric de pe Calea Victoriei, acţiunea fiind un "exces de zel” al Sucursalei pentru Administrarea şi Întreţinerea Fondului Imobiliar (SAIFI). Precizările municipalităţii vin în contextul în care două clădiri monument istoric de pe Calea Victoriei au fost văruite în alb şi roz, iar o altă clădire de lângă Biserica Kretzulescu a fost vopsită în galben.

"Aşa cum am comunicat public şi în cursul zilei de ieri (miercuri, n.r.), subliniez faptul că nu am solicitat vopsirea sau văruirea unor clădiri monument istoric de pe Calea Victoriei! În calitate de primar general, misiunea mea este să apăr legea, iar această iniaţiativă nu îmi aparţine sub nicio formă, ordinele pe care le-am dat au fost cele de demarare a curăţeniei de primăvară şi nu de văruire a clădirilor de patrimoniu. Asocierea de către diverse persoane a numelui meu cu orice initiaţivă controversată sau ilegală nu dovedeşte decât superficialitate şi oportunism”, afirmă Firea.

Primarul Capitalei mai spune că acţiunea de văruire a monumentelor istorice reprezintă "un exces de zel” al SAIFI.

"Urmare a acestui fapt, cei în cauză vor suporta rigorile legii, iar înlăturarea efectelor acestei iniţiative se va face cu respectarea deplină a legalităţii, după obţinerea tuturor avizelor necesare”, mai spune Firea.

O altă clădire de pe Calea Victoriei văruită: Galeriile Kretzulescu au fost vopsite în galben

Blocul Kretzulescu de pe Calea Victoriei, în care se află galeriile care găzduiesc librăria Humanitas şi un magazin cu obiecte bisericeşti, a fost văruit în galben, după ce în ultimele zile alte două clădiri monument istoric aflate pe Calea Victoriei au fost văruite în alb şi roz. Coloanele galeriilor Kretzulescu au fost vopsite în galben pal săptămâna trecută, au declarat reprezentanţi ai Bisericii, spunând că au fost avertizaţi că vor fi amendaţi dacă nu vor vărui faţada clădirii. Arhiepiscopia Bucureştilor a precizat că imobilul Kretzulescu nu este monument istoric.

Coloanele galeriilor Kretzulescu au fost văruite, săptămâna trecută, într-un galben pal, în încercarea de a acoperi urmele de graffiti, spun reprezentanţii Bisericii. Aceştia au declarat că, în urmă cu o săptămână, poliţiştii le-au spus că vor fi amendaţi dacă în termen de trei zile nu vor vopsi faţada clădirii Kretzulescu, respectiv coloanele, pe care, chiar şi după văruire, se regăsesc încă desene graffiti.

Potrvit sursei citate, spaţiul care găzduieşte librăria Humanitas şi magazinul cu obiecte bisericeşti se află în proprietatea Bisericii Kretzulescu, conducerea acesteia ocupându-se ulterior de văruirea coloanelor pentru a nu fi amendaţi.



Potrivit Arhiepiscopiei Bucureştilor, imobilul Kretzulescu de pe Calea Victoriei nr. 45 nu este monument istoric.

Preotul paroh al Bisericii Kretzulescu, Vasile Răduca, a spus că imobilul a fost vopsit în urma sesizării Poliţiei Locale.

În ultima săptămână, alte două clădiri monument istoric de pe Calea Victoriei au fost văruite: clădirea care a adăpostit fosta Legaţie germană şi Casino Victoria, care a fost vopsită în roz, şi Casa Rosenthal, care aparţine de Primăria Capitalei şi ale cărei coloane au fost zugrăvite în alb.

Cu toate acestea, municipalitatea a anunţat, miercuri, că intervenţiile asupra clădirilor monument istoric, chiar şi văruirea acestora, este ilegală şi constituie infracţiune, orice lucrare putând fi realizată numai cu autorizaţie de construire emisă de Primăria Bucureşti şi aviz de la Ministerul Culturii. Primăria Capitalei a mai spus că Poliţia locală îi va identifica şi sancţiona pe vinovaţi.