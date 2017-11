Maestrul şi ucenicul vrăjitor: dirijorul Christian Badea şi pianistul Mihai Ritivoiu, la Ateneul Român

"Printre simfoniile lui Dvořák, Simfonia nr. 8, în sol minor, op. 88 este cea care poartă poate cea mai intensă amprentă slavă: fiecare parte este impregnată de elemente care aduc un suflu al muzicii populare într-o lucrare, de altfel, bine înrădăcinată în tradiţia simfonismului occidental. De fapt, lucrarea a fost compusă într-un interval scurt, între 26 august şi 8 noiembrie 1889, pe care Dvořák îl petrece la Vysoka, într-o zonă rurală ce i-a permis să se retragă din tumultul urban şi din presiunile vieţii de concert. În liniştea vacanţei, simfonia ia naştere în modul cel mai firesc cu putinţă, cu un aplomb creator neîntrerupt de nici un inconvenient. „Melodiile pur şi simplu curegau din mine”, îşi aminteşte compozitorul, iar calendarul lucrului la această simfonie confirmă acest fapt: partea întâi a fost terminată după doar două săptămâni, partea secundă a solicitat încă o saptămână iar ultimele două mişcări - alte câteva zile, pentru ca orchestraţia să dureze cam şase săptămâni. Tonalitatea simfoniei - un teluric sol major - nu mai fusese folosită de vreun compozitor de prim rang de pe vremea lui Haydn; aceasta, datorită faptului că semnificaţia sa era asociată cu muzica populară, de o rustică vigoare. Putem înţelege de aici că Dvořák a ales-o deliberat şi că, astfel, tonalitatea a servit scopurilor sale creatoare. Deşi de un optimism debordant, nu ar trebui interpretată această simfonie drept doar o imagine însorită a unor peisaje interioare - căci muzica asta tinde să exprime, tablouri subiective, extrase din sufletul uman şi nu descrieri obiective ale unor îndepărtări reci. Mult mai mult decât atât, simfonia evocă o paletă largă de emoţii, de la nostalgie, durere reţinută, tragism până la exuberanţă şi voie bună, rămânând, aşa cum spuneam, profund optimistă", scrie muzicologul Octavia-Anahid Dinulescu, în caietul program al Filarmonicii "George Enescu".

Christian Badea a studiat vioara la Conservatorul de muzică din Bucureşti şi dirijat de orchestră la Bruxelles. A continuat studiile de dirijat la Mozarteum din Salzburg, sub îndrumarea maestrului Herbert von Karajan şi s-a perfecţionat la Juilliard School din New York, unde principalul său mentor a fost Leonard Bernstein.

Locuieşte în Statele Unite, însă se întoarce frecvent în România, fiind dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu“ din 2012. Din dorinţa de a ajuta la dezvoltarea tinerelor generaţii de muzicieni, Christian Badea a înfiinţat, în decembrie 2011, Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică (FREM). Programele FREM oferă tinerilor muzicieni deosebit de talentaţi din România posibilitatea de a se perfecţiona, prin proiecte de cea mai înaltă ţinută artistică, alături de colegii lor din alte ţări şi de muzicieni de renume internaţional. În acelaşi timp, Fundaţia o organizat Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu Hermannstadt şi proiectul Parsifal la Ateneul Român - în partenariat cu Filarmonica „George Enescu“ şi Institutul Cultural Român. În mai 2015, Christian Badea a condus actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor şi regizor, actul I din opera lui Richard Wagner, un concert-spectacol care s-a impus, cu siguranţă, drept cel mai important eveniment cultural-muzical al anului 2016.

„În domeniul artei si mai ales al muzicii, meritam si trebuie sa facem mult mai bine din toate punctele de vedere – educaţie, profesionalism, calitatea performanţei, stagiuni şi evenimente, management, infrastructură, finanţare, legislatie. Cam totul este de reevaluat , regândit, reformat şi adus la cerintele secolului 21 si al apartenentei României la UE şi la cultura europeană“, declară dirijorul Christian Badea. „Avem talent şi avem traditie, dar nivelul general scade în fiecare an şi cei mai buni tineri pleacă. Rezultatele demonstrează, în mod concret, ca timpul pentru a schimba proverbialul se poate şi aşa a trecut de multă vreme“, subliniază artistul.

Născut la Bucureşti, Mihai Ritivoiu a studiat pianul la Liceele de Muzică “Dinu Lipatti” şi „George Enescu“ cu profesoarele Alma Peter-Apostoleanu şi Gabriela Enăşescu. În 2012 a absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, la clasa pianistului şi profesorului Viniciu Moroianu. A participat la cursuri de măiestrie interpretativă susţinute de Gabriel Amiraş, Dmitri Bashkirov, Dominique Merlet si Emmanuel Ax, beneficiind de asemenea de sfaturile şi îndrumarea maestrului Valentin Gheorghiu. În prezent urmeaza cursul Artist Diploma la Guildhall School of Music & Drama din Londra, la clasa Senior Professor of Piano Joan Havill.Mihai Ritivoiu este câştigător al Concursului Naţional „Dinu Lipatti“, în 2010, şi laureat al Concursului Internaţional „George Enescu“, 2011, şi al Tunbridge Wells International Young Concert Artist Competition, 2014, an în care a obţinut de asemenea Medalia de Aur a Societăţii Europene Beethoven din Londra. Pianistul a concertat pe importante scene din Europa precum Wigmore Hall, Barbican Centre si St. Martin-in-the-Fields in Londra, Studioul “Ernest Ansermet” din Geneva, Centrul Bechstein din Frankfurt si Ateneul Roman. A fost solist al Orchestrelor Filarmonice din Bacău, Rîmnicu-Vâlcea şi Timişoara, al Orchestrei de Cameră Radio, Orchestrei Române de Tineret şi Sinfonia of Cambridge. În August, 2013, Mihai a avut onoarea de a fi invitat să ia parte în concertul „Valentin Gheorghiu şi invitaţii săi“, care a avut loc în sala Cazinoului din Sinaia, în cadrul Festivalului „Enescu şi muzica lumii“. Interpretarile sale au fost difuzate de Radio Romania Muzical, Radio Suisse Romande iar in 2014 a fost invitat al emisiunii „In Tune“ a postului BBC Radio 3. Studiile lui Mihai la Guildhall School of Music & Drama sunt sponsorizate de Noswad Charity, in trecut beneficiind de burse si premii ale Fundatiei Familiei Ratiu, Fundatiei Culturale Erbiceanu, Ileana and Peter Ilica Foundation for the Endowment of the Arts si Fundatiei Principesa Margareta a României.