Gala Premiilor UCIN. Nominalizările la 21 de categorii ale Uniunii Cineaştilor din România

Ajuns la cea de 45-a editie, cel mai important eveniment dedicat valorilor cinematografiei romanesti, Gala Premiilor UCIN se va desfasura luni, 24 aprilie, la Sala Studio a Teatrului National Bucuresti. Evenimentul, organizat de Uniunea Cineastilor din Romania si produs de Revolver, finanţat de Ministerul Culturii, in parteneriat cu Centrul National al Cinematografiei, va debuta la ora 18/00, cand numerosi invitati, cineasti, celebritati si personalitati marcante ale scenei culturale romanesti vor straluci pe covorul rosu si vor pasi in atmosfera de sarbatoare. Performantele in cinematografia romaneasca obtinute pe parcursul anului anterior vor fi rasplatite incepand cu ora 18:40.

In urma inscrierilor, desfasurate in perioada 9-27 februarie, juriul, alcatuit din criticii si istoricii de film Dana Duma, Cristina Corciovescu, Marilena Iliesiu, Magda Mihailesc si Mihai Fulger, a selectat productiile, iar nominalizarile la Gala Premiilor UCIN 2017, sunt urmatoarele:

1.Marele Premiu si Trofeul Uniunii Cineastilor:

Sieranevada - regia Cristi Puiu

Ilegitim – regia Adrian Sitaru

Doua lozuri – regia Paul Negoescu

2.Premiul Special al Juriului

Caini – regia Bogdan Mirica

Inimi cicatrizate – regia Radu Jude

Orizont - regia Marian Crisan

3.Premiul pentru regie:

Cristi Puiu pentru filmul Sieranevada

Adrian Sitaru pentru filmul Ilegitim

Marian Crisan pentru filmul Orizont

4.Premiul pentru scenariu:

Cristi Puiu pentru filmul Sieranevada

Bogdan Mirica pentru filmul Caini

Paul Negoescu pentru filmul Doua lozuri

5.Premiul pentru imagine:

Barbu Balasoiu pentru imaginea filmului Sieranevada

Marius Panduru pentru imaginea filmului Inimi cicatrizate

Andrei Butica pentru imaginea filmului Caini

6.Premiul pentru costume:

Dana Paparuz pentru costumele filmului Inimi cicatrizate

Malina Ionescu pentru costumele filmului Doua lozuri

Maria Pitea pentru costumele filmului Afacerea Est

7.Premiul pentru decor:

Cristian Niculescu pentru decorurile filmului Inimi cicatrizate

Augustina Stanciu pentru decorurile filmului Caini

Cristina Barbu pentru decorurile filmului Sieranevada

8.Premiul pentru interpretare feminina:

Medeea Marinescu pentru rolul Monica din filmul 03.BYPASS

Rodica Lazar pentru rolul Andra din filmul Orizont

Dana Dogaru pentru rolul Nusa din filmul Sieranevada

9.Premiul pentru interpretare masculina „Geo Barton”:

Gheorghe Visu pentru rolul Hogas din filmul Caini

Mimi Branescu pentru rolul Lary din filmul Sieranevada

Andras Hatházi pentru rolul Lucian din filmul Orizont

10.Premiul pentru interpretare feminina – rol secundar:

Ana Ciontea pentru rolul Ofelia din filmul Sieranevada

Catalina Moga pentru rolul Laura din filmul Sieranevada

Viorica Geanta Chelbea pentru rolul Matasica din filmul Miracolul din Tekir

11.Premiul pentru interpretare masculina – rol secundar:

Sorin Medeleni pentru rolul Tony din filmul Sieranevada

Vlad Ivanov pentru rolul Samir din filmul Caini

Bogdan Zsolt pentru rolul Zoli in filmul Orizont

12.Premiul pentru montaj

Letitia Stefanescu, Ciprian Cimpoi, Iulia Muresan pentru filmul Sieranevada

Roxana Szel pentru filmul Caini

Mircea Olteanu,Theo Lichtenberger pentru filmul Ilegitim

13.Premiul pentru coloana sonora:

Jean Paul Bernard, Filip Muresan, Cristophe Vingtrinier pentru filmul Sieranevada

Sam Cohen, Sebastiam Zsemlye pentru filmul Câini

Ioan Filip, Dan Stefan Rucareanu pentru filmul Ilegitim

14.Premiul pentru muzica originala:

Cristian Lolea pentru filmul Orizont

Mircea Florian pentru filmul 03.BYPASS

Flora Pop, Alin Zabrauteanu pentru filmul Doua lozuri

15.Premiul pentru scurt metraj de fictiune:

4:15 P.M. Sfarsitul lumii, regia Gabi Virginia Sarga, Catalin Rotaru

Proiectionistul, regia Norbert Fodor

Ma cheama Costin, regia Radu Potcoava

16.Premiul pentru film documentar de lung si scurt metraj:

Varza, cartofi si alti demoni, regia Serban Georgescu

Doar o rasuflare, regia Monica Lazurean Gorgan

Dan Perjovschi – Drumul, regia Liviu Varlam

17.Premiul pentru film de animaţie:

Skateboarding is not a crime, regia Cristian Radu

Mama, tata, vreau sa va spun ceva, regia Paul Muresan

18.Premiul pentru film de televiziune:

Un film mai putin vesel, mai mult trist, poetic si sfatos - regia Cornel Mihalache

Adevaruri despre trecut– Familia Jagolea - regia Raluca Rogojina

Romania din spatele frontului - regia Ruxandra Tuchel

19.Premiul de debut Opera Prima „Alexandru Tatos”:

Bogdan Mirica pentru filmul Caini

Catrinel Danaiata pentru filmul Dublu

20.Premiul pentru machiaj:

Bianca Boeroiu pentru filmul Inimi cicatrizate

Gabriela Creţan pentru filmul Caini

Ana Radu si Gina Dan pentru filmul Doua lozuri

21.Premiul pentru cea mai buna cascadorie

Nu s-au făcut nominalizari

In cadrul Galei Premiilor Uniunii Cineastilor 2017 vor fi acordate doua Premii Academice: criticului si istoricului de film Eva Sirbu si actorului Ilarion Ciobanu (in memoriam), cat si Premiul Special al UCIN, acordat macheurului Mircea Voda.

Asociatia Cineastilor din Romania a luat nastere in anul 1963, la initiativa unor cineasti legendari precum Victor Iliu, Ion Popescu Gopo, Mihnea Gheorghiu, Liviu Ciulei, Paul Calinescu si Mircea Dragan. In 1990, asociatia a devenit Uniunea Cineastilor din Romania. Din 1972, Uniunea a inceput sa decerneze anual premii, prin intermediul galelor ce recompenseaza cele mai bune performante cinematografice ale anului anterior.