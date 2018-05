FRAGMENT În cartea „Partida de vânătoare“ de Stelian Tănase, personajul feminin, la 30 de ani, a avut de ales între un popă şi un psihiatru ca să se vindece

Când nu mai ai decât două soluţii pentru a scăpa de angoase – preotul sau psihologul – o poţi alege pe a treia: să te apuci de scris un roman. Astfel, poate rezulta "o carte fenomen", după cum recomandă Editura Vremea volumul lui Stelian Tănase, „Partida de vânătoare“.

Personajul principal din „Partida de vânătoare” este Ţumpi, o femeie de 30 de ani, ce trăieşte schimbarea prefixului sub forma tuturor crizelor posibile – sentimentală, profesională şi de identitate. Părăsită la altar, fără un loc de muncă şi nici un scop în viaţă, Ţumpi se apucă de scris şi evadează în universul propriei cărţi, exploatându-şi personajele emoţional şi sexual pentru a câştiga faimă printre cititori. De-a lungul efortului creator, Ţumpi se va prăbuşi în toate capcanele scriitorului aspirant – consum de anxiolitice, neputinţa de a distinge între realitate şi imaginaţie, pierderea inspiraţiei, recenzii dintre cele mai surprinzătoare, distrugerea manuscrisului şi… revolta personajelor.

Ţumpi însăşi este un personaj foarte actual, în contextul epocii noastre: tinereţea se întrepătrunde cu maturitatea trezind prematur spaima de îmbătrânire, eşecul sentimental devine o condamnare la veşnică singurătate, jobul reprezintă o nesfârşită pendulare între agonie şi extaz. Cu toţii cunoaştem cel puţin o Ţumpi – într-o continuă agitaţie şi nelinişte interioară, vânată de bărbaţi dubioşi, când adorată, când ignorată, plină de idei măreţe, dar deznădăjduind într-ascuns. Instrumentele de înfruntat lumea: rujul şi pastila de xanax.

În fond, câte dintre femeile aflate în diverse încercări ale vieţii nu găsesc salvarea în a abandona realitatea neplăcută în favoarea unui univers imaginat? Se apucă de scris romanul vieţii, convinse că acesta le va schimba lor, dar mai ales întregii omeniri, destinul. Ţumpi trăieşte această experienţă din plin. Romanul pe care are ambiţia de a-l scrie este unul po-po-po, adică porno-politic-poliţist, cu toate ingredientele unui succes de zile mari. Intriga erotică întrepătrunde culisele politice şi naşte complicaţii cu oamenii legii. Însă de la entuziasmul primelor licăriri de imaginaţie şi până la crunta pană de inspiraţie e mai puţin de un pas.

De-ar fi însă doar atât! Dincolo de provocarea de a-i umbri pe marii scriitori ai lumi, Ţumpi are de înfruntat şi reacţiile savuroase ale cititorilor – declaraţii de dragoste şi ameninţări cu moartea, în egală măsură.

„În toate romanele mele, personajul principal este o femeie”, ne-a mărturisit Stelian Tănase. „Aleg întotdeauna femeia pentru că e mai plină de angoase şi probleme decât un bărbat. Despre o femeie ai oricând ce scrie!”.

FRAGMENT

Cu geanta pe umăr şi ochelarii pe creştet, în pardesiul ei bej mişto, a ajuns la etajul 5. Scara răsucită în jurul unui lift hodorogit ce se târa huruind printr-o reţea deasă şi cenuşie. Drept în faţă – o uşă. Pe plăcuţa din metal auriu scris cu litere negre – Cabinet dr. psihiatru Amedeo Pantazi. Loc strâmt, bloc vechi unde toate scârţâie din încheieturi. Se clătina cu podeaua ca pe vapor în Herăstrău. Când să apese butonul soneriei, uşa s-a deschis brusc. A apărut un domn în baston cu părul alb vâlvoi, însoţit de o doamnă care îl ţinea de braţ şi-l boscorodea.

– Vezi, Puiu, şi domnul doctor ţi-a zis să nu te mai pişi în chiuvetă…

Le-a făcut loc, s-a întors amabilă şi a blocat liftul:

– Poftiţi!

Bătrânul a zâmbit, baba deloc. Anticamera cabinetului – un fişet, reviste vechi pe o măsuţă, două fotolii, o canapea în plastic bleu. A trebuit să aştepte. Grăbită să ajungă la timp, luase un taxi dar rămăsese blocată într-un ambuteiaj. Asistenta a rugat-o să nu se supere. A întârziat 20 minute, ordinea bonurilor de intrare s-a schimbat. OK, nu ardea de nerăbdare să dea ochii cu doctorul. Să-şi tragă mai întâi sufletul, şi aşa era stresată – urma un striptease sufletesc cu ea cap de afiş. Doctorul nu îi era simpatic. La prima vizită i-a spus că numai Dumnezeu şi cu el pot s-o vindece, iar Dumnezeu era ocupat.

Făcea pe deşteptul, era un constipat. Ţumpi îl asculta pentru că destule femei veneau la el să le vindece. Care închipuită, care cu singurătatea, care cu menopauza, care cu insomniile, care cu soţ infidel. Ţumpi s-a luat după una mai gureşă care a convins-o, Marinuş. Trăise o experienţă şi ea, dar nu aşa oricum, una tare. Rămăsese cu rochia de mireasă neîmbrăcată, se gândea s-o amaneteze, s-o dăruiască, s-o vândă, să n-o mai vadă!

A tăiat-o bucăţi-bucăţi şi i-a dat foc în cadă. Visase ca proasta să ajungă la altar cu alesul. Făcuseră pregătirile de nuntă, fixaseră data, tipăriseră invitaţii pe carton.

Au dat o mie de telefoane – colegi, rude, vecini, lume. Anunţ la gazetă cu fericiţii miri care fac nuntă bla-bla-bla. Aleseseră un restaurant mişto în Herăstrău. Cu trei zile înainte să aibă loc nunta de basm, Bubu a închis telefonul şi dus a fost. A trăit un şoc, ceva teribil a zgâlţâit-o până-n rărunchi. De fapt nu şi-a mai revenit niciodată. Bubu al ei se răzgândise, nimic personal, nu mai avea chef de mariaj – aşa îi scrisese de adio cu rujul pe oglindă. Altfel, era o fată dulce, adorabilă chiar, şi el o iubeşte. Să nu îl caute. A lăsat-o să se descurce singură, o ştia fată tenace. Ea a contramandat totul, a achitat facturi, s-a scuzat, a plâns şi jelit. La final a rămas singură. O lună a dus-o pe pilot automat. Întorcea capul stânga/dreapta dacă îi cereai, zâmbea fix, ca o păpuşă cu cheiţă. Amica Marinuş a găsit-o aşa – down – şi i-a spus – N-ai ce pierde. Hai să te duc la Pantazi. La mine a dat rezultate, mi-a făcut curaj, am divorţat. Mă rog, dacă să rămâi singură e ceva bun. Şi tipul e fefe mişto, a continuat, are cuceriri prin oraş una şi una. Lui Ţumpi nu i-a plăcut tipul, dar ea era o cusurgioaică. Doctorul era bătrâior, cinic, monosilabic. Vorbea de sus, fără să deschidă gura, ca un ventriloc. Ea nu înţelegea mare lucru din ce zicea. Aer superior, doct, intelo, rece, profesor. O privea prin ochelari ca pe o gânganie, material didactic. Nu era o debutantă. Începuse terapia cu două luni în urmă. Venea o dată pe săptămână deşi avea rău de înălţime. O lua ameţeala când liftul urca la 5, simţise un gol în stomac. Mergea pe vârfuri, se rezema de pereţi. Măcar ştia la ce să se aştepte cât dura consultaţia. Trebuia să-şi vomite visele, să-şi depene angoasele, să denunţe de ce îi este frică. Să-şi povestească experienţele fericite, dar mai ales pe cele ne, să se autocalomnieze, să-şi arate cicatricile şi slăbiciunile. Să-şi dezvăluie viaţa sexuală! Cui!? Unui bărbat!?… O fi ea o fiinţă fără prejudecăţi din secolul XXI, dar era prea mult. Clar, doctorul o iscodea să-şi satisfacă o curiozitate morbidă, nu ca s-o vindece pe ea de anxietate. Ţumpi era suspicioasă, alergică la indiscreţii.