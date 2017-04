Evenimente speciale la TIFF 2017: Buster Keaton, animaţii din anii '50, concerte în biserici şi indie britanic

Evenimente aparte la TIFF vor serile de concerte în biserici din Cluj. Pe 6 iunie, Jozef van Wissem , muzician şi compozitor olandez stabilit în New York, colaborator frecvent al lui Jim Jarmusch, va cânta melodiile compuse pentru coloana sonoră a filmului Only Lovers Left Alive, care i-au adus Cannes Soundtrack Award 2016. Van Wissem este „deopotrivă un compozitor avangardist şi un muzician baroc la lăută, prin urmare deloc străin de contradicţii”, scrie The New York Times. A susţinut peste 800 de concerte solo la lăută în întreaga lume, a înregistrat sau cântat live cu Jarmusch, Tilda Swinton sau Zola Jesus, iar muzica sa hipnotică şi poetică l-au propulsat printre cei mai valoroşi muzicieni contemporani.