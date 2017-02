„Eu mai puţin decât noi“, vernisaj şi performance la Muzeul Naţional de Artă Contemporană

Vernisajul are loc joi, 9 februarie, la ora 19:00. Performance-ul începe la 19:30 şi durează o oră.

Text curatorial:



”Procesarea relaţiilor uman-digitale.

Tehnologia ca intimitate fără relaţii.

Conexiuni intermediate digital ca substitute pentru conexiunile interumane.

I AS IN US, sau înscenarea buclei cotidiene.

Spaţiul, cadrul unui performance construit pe feedback-ul continuu între uman şi digital. Gol, în majoritatea timpului.

Coloana sonoră – un mix de înregistrări de la petreceri techno, o piesă electronică experimentală, voci înregistrate. Cântăreţii şi performerii răspund.

Mişcarea concentrată pe dimensiunea fizică ia locul raţionalului. Performerii reprezintă profile online şi oamenii din spatele acestora.

Corpul ca instrument folosit pentru crearea unui vocabular, uneori abstract, pentru a vorbi despre izolare într-o cameră plină de oameni.

Această oscilaţie între uman şi digital manifestată şi prin sculpturi scanate 3D ale unor părţi ale corpului.

Remarcaţi o încercare de a afişa frumuseţea dar şi opacitatea gesturilor contra suprafeţei digitale.”

Cristina Bogdan

Biografii



Vivienne Griffin este o artistă interesată de practicile transdisciplinare ce angajează muzica şi zgomotul. În prezent, ea îşi finalizează doctoratul pe tema dependenţei de zgomot la Royal College of Art din Londra şi este reprezentată de echipa Bureau din New York. Vivienne a studiat la Hunter City University din New York, în urma unei burse Fulbright primite în 2006. Anul trecut a participat la Survival Kit 8, 2016, un festival de live performance din Letonia. Printre cele mai recente expoziţii ale sale se numără Artists Voices la Centre d’édition contemporaine, Geneva, 2016, la P!, New York şi la Frieze New York.



Cian McConn (n. 1980, Irlanda) a absolvit Royal College of Art în 2012. Trăieşte şi activează în Londra, unde produce lucrări de artă independent sau în colaborare cu alţi artişti: Katrina Damigos pentru Call 2 Response Manifesta 16, Vivienne Griffin pentru I As In Us la Drop Everything 2016, Philine Rinnert şi Johannes Müller pentru Reading Salome, Berlin 2015 şi Eve Vaughan pentru Open Close Thing, Londra 2013.



Cristina Bogdan (n. 1985) este redactor online la Revista ARTA şi conduce ODD, o platformă curatorială şi educaţională în Bucureşti. A fost lector universitar în Teoria Artei la University for the Creative Arts Farnham şi London College of Communication şi este curator independent din 2010.



Kaspars Groševs (n. 1983) este un artist şi curator din Riga. A realizat proiecte ca Dancing Water (cu Ieva Kraule) la Futura, Prague (2016); Didn't have wi-fi, so I started to paint la vila lui C.C. von Strizky, Riga (2016); Qu'est-ce que ça peut faire tout ça (cu Ieva Kraule) la Shanaynay, Paris (2015); OAOA (Jūras griesti) (cu Ola Vasiljeva) la teatrul Jūras Vārti, Ventspils (2014). Lucrările sale au fost incluse în Trienala Baltică XII de la CAC Vilnius sau în expoziţii de grup de la Art in General din New York, CareOf din Milano, Garage Contemporary Art Museum şi Centrul de Artă Contemporană kim? din Riga. Kaspars Groševs activează şi ca muzician sau ca jurnalist cultural. Este co-fondator şi curator al galeriei 427 din Riga.



Katrina Damigos (n. 1987, Londra) este o cântăreaţă şi profesoară de canto cu o pregătire clasică şi cu peste 20 de ani de experienţă. În 2014 a absolvit un Master în Etnomuzicologie la SOAS Londra şi este implicată în numeroase proiecte muzicale în cadrul comunităţii.



Paul Dunca - un activist al corpului queer - s-a născut în Bucureşti unde continuă să trăiască şi să muncească. După ce a absolvit Universitatea Naţională de Teatru şi Film I.L.Caragiale (secţia Coregrafie) şi masterul de Scriere Dramatică în cadrul U.N.A.T.C., a vrut să încerce totul. Acesta este şi motivul pentru care munca sa are un caracter eclectic şi include o expresie cât mai diversă : de la chelnerie la propria emisiune pe MTV, de la artă comunitară şi go-go la reprezentarea României ca performer la Bienala de Artă de la Veneţia, de la articole în reviste glossy şi roluri in filme locale la spectacole prezentate la Centrul Naţional al Dansului Bucureşti şi pe scena din Judson Church, New York. Una peste alta, el este fericit atunci când se poate face util.

Info



Artişti: Vivienne Griffin şi Cian McConn

Performeri: Katrina Damigos, Kaspars Groševs, Paul Dunca

Asistent coregraf: Samuel Kennedy



Tehnician sunet: Laurenţiu Coţac

Curator: Cristina Bogdan

Coordonator MNAC: Cerasela Barbone



Expoziţie 9.2.2017 - 26.3.2017

Performance deschidere 9.2.2017, 19:00

Performance final 23.3.2017, 19:00



Proiect realizat cu sprijinul Culture Ireland.

Proiect câştigător al apelului de proiecte MNAC 2015.

MNAC - Palatul Parlametului, etaj 3



Intrarea la vernisaj este liberă. Se asigură accesul cu automobilul propriu / taxiul şi locuri de parcare gratuită.