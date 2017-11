Discursul lui Bob Dylan de primire a premiului Nobel pentru Literatură, publicat în 100 de exemplare, vândute fiecare cu 2.150 de euro

Potrivit Pitchfork, cele 100 de exemplare hardcover din această serie, anunţată de editura Simon & Schuster, vor fi numerotate şi semnate.

Cântăreţul american Bob Dylan a câştigat, pe 13 octombrie, premiul Nobel pentru Literatură pe 2016 pentru ”crearea unor noi expresii poetice în marea tradiţie a cântecului american”, potrivit motivaţiei oficiale a Comitetului Nobel.

Deşi Bob Dylan a primit distincţia în octombrie, medalia de aur şi diploma i-au fost înmânate într-o ceremonie privată care a avut loc la începutul lunii aprilie la Stockholm şi la care au participat 12 membri ai Academiei. Însă, artistul nu a susţinut atunci discursul, numit ”Lecţia Nobel”.

Artistul a transmis un discurs înregistrat de primire a premiului Nobel pentru Literatură, necesar pentru a primi suma de bani asociată acestei distincţii, 8 milioane de coroane suedeze, cu aproape o săptămână înainte de termenul limită – 10 iunie.

În discursul înregistrat, publicat pe site-ul Nobel, Bob Dylan l-a menţionat pe Buddy Holly între sursele sale de inspiraţie, precum şi cărţile: ”Moby Dick”, de Herman Melville, ”Odiseea/ The Odyssey”, de Homer, şi ”Nimic nou pe frontul de vest/ All Quiet on the Western Front”, de Erich Maria Remarque.

Însă, în luna iunie, au apărut suspiciuni potrivit cărora muzicianul ar fi plagiat discursul, inspirându-se din SparkNotes, o versiune online a ghidului de studiu CliffsNotes.

Robert Allen Zimmerman, cunoscut drept Bob Dylan, s-a născut pe 24 mai 1941, este cântăreţ, compozitor, textier şi poet american. Prin versurile sale, publicate în volume sau transpuse pe muzică, el a marcat cultura americană în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Majoritatea compoziţiilor sale au devenit embleme ale mişcărilor anti-război şi pentru drepturile civile la scară mondială. Dintre albumele care au marcat istoria muzicii se numără ”The Times They Are a-Changin'” (1964), ”Blonde on Blonde” (1966), ”Oh Mercy” (1989), ”Good as I Been to You (1992)” şi ”Together Through Life” (2009). În cariera sa de peste 55 de ani a primit 43 de nominalizări la premiile Grammy, a câştigat 12 astfel de trofee, a primit un Oscar, în 2000, pentru cel mai bun cântec, ”Things Have Changed" din ”Wonder Boys”, melodie care i-a adus şi un Glob de Aur. Bob Dylan a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1982, iar cinci cântece ale sale au fost listate între 500 piese care au configurat rock & roll-ul, clasament realizat de The Rock and Roll Hall of Fame and Museum în 2007. Scrierile sale au devenit volume de poezie şi memorii, iar lucrările sale - pictură şi scultură - sunt prezentate în mai multe albume de artă.